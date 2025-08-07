Amazon Freedom Sale 2025: 30 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க அரிய வாய்ப்பு

Amazon Sale 2025: Amazon Great Freedom Festival விற்பனையில் ரூ.30,000க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்கலாம். நீங்களும் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் வாங்க நினைத்திருந்தால், இதை விட சிறந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காது. மேலும், கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு மலிவான விலையில் பிராண்டட் போன்களை வாங்கவும். சிறந்த டீல்கள் மற்றும் சலுகைகளின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நத்திங் போன்
நீங்கள் ஒரே போனில் சிறந்த கேமரா மற்றும் செயல்திறனைத் தேடுகிறீர்களானால், நத்திங் போன் 3 (பிளாக்) ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 3 செயலியில் இயங்குகிறது. இது டிரிபிள் கேமரா அமைப்பைப் பெறும், இதில் 50MP பிரதான கேமரா, 2x ஆப்டிகல் ஜூமிற்கான 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைடு கேமராவைப் பெறுவீர்கள். இந்த நத்திங் போன் 8GB ரேம் மற்றும் 128 GB சேமிப்பு மாடலில் ரூ.24,890க்கு கிடைக்கிறது. மேலும், SBI கிரெடிட் கார்டு மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைக்குப் பிறகு விலை இன்னும் குறையும்.
ஐக்யூ நியோ 10ஆர் 5ஜி
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜெனரல் 3 செயல்முறையுடன் வரும் மிட்-ரேஞ்ச் பிரிவில் நியோ தொடரின் புதிய மாறுபாடாகும். இது 50MP சோனி IMX882 பிரதான கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைடு கேமராவுடன் OIS உடன் இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 32MP செல்ஃபி கேமராவும் உள்ளது. அமேசானின் விற்பனையில், iQOO Neo 10R 5G 8GB ரேம் + 128GB சேமிப்பு இப்போது 22% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ரூ.24,998க்கு கிடைக்கிறது. மேலும், Amazon Pay ICICI வங்கி கிரெடிட் கார்டு மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையில் இதை இன்னும் மலிவாக வாங்கலாம்.
ஒன்பிளஸ் நோர்ட் 5
OnePlus Nord 5 அமேசான் விற்பனையில் சிறந்த அம்சங்களுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த போன் Snapdragon 8s Gen 3 செயல்பாட்டில் இயங்குகிறது. கேமராவைப் பற்றி பேசுகையில், இது 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைடு கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இதன் 8GB ரேம் + 256GB சேமிப்பு மாறுபாட்டின் விலை ரூ.31,999 ஆகும். SBI கிரெடிட் கார்டில் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.1,000 வரை தள்ளுபடி பெறுவார்கள், மேலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் இதில் வழங்கப்படுகிறது.
சியோமி 14 சிவி
இந்த Xiaomi மாடலில் Snapdragon 8s Gen 3 உள்ளது. இதில், 50MP பிரதான கேமரா, 2x 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 12MP அல்ட்ராவைடு கேமரா உள்ளிட்ட மூன்று கேமரா அமைப்பைப் பெறுவீர்கள். Xiaomi 14 Civi இன் 8GB ரேம் + 256GB சேமிப்பு அமேசான் விற்பனையில் 48% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ரூ.28,580க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. Amazon Pay ICICI Bank மற்றும் SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் தனித்தனி சலுகைகளைப் பெறலாம்.
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 5 கிராம்
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50MP பிரதான கேமரா, 50MP அல்ட்ராவைடு கேமரா மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூமிற்கான 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா உள்ளிட்ட மூன்று கேமரா அமைப்பைப் பெறுவீர்கள். மேலும், 16.94 செ.மீ (6.67 அங்குல) டிஸ்ப்ளே மற்றும் 5500 mAh பேட்டரி கிடைக்கிறது. 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய Motorola Edge 60 5G ஸ்மார்ட்போன் அமேசான் விற்பனையில் 17% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ரூ.26,495க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது தவிர, Amazon Pay ICICI Bank, SBI கிரெடிட் கார்டு மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையில் இதை இன்னும் மலிவான விலையில் வாங்கலாம்.
மேலும் படிக்க | Flipkart Freedom Sale: Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் ரூ.50,000-க்கும் மேல் தள்ளுபடி
மேலும் படிக்க | Amazon Freedom Sale: 1.5 டன் ஸ்பிளிட் ஏசியில் தள்ளுபடி, கம்மி விலையில் வாங்கலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ