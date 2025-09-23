ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் எஸ்யூவிகளின் விலை குறைவு: லட்சங்களில் சேமிக்க சூப்பர் வாய்ப்பு

SUVs Price Cut: நேற்று அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலுக்கு வந்தது, இதன் மூலம் வாகனங்களின் விலையில் மிகப்பெரிய குறைவூ ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பண்டிகைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ஜிஎஸ்டி 2.0 தொடங்கப் பட்டுள்ளது. எனவே, இன்று அதிக தள்ளுபடிகளை வழங்கும் மற்றும் சிறந்த நன்மைகளை வழங்கும் எஸ்யூவி கார்கள் எவை என்று பார்ப்போம்.
டாடா பஞ்ச்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே டாடா பஞ்ச் இந்தியாவின் அதிகம் விற்பனையாகும் கார்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. அதன் சிறிய வடிவமைப்பு, அதன் வலுவான கட்டமைப்பு, ஏராளமான உயர்நிலை அம்சங்கள் மற்றும் நடைமுறைத்தன்மை ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பலருக்கு விருப்பமான தயாரிப்பாக அமைகிறது. அதனுடன் இதில் இருக்கும் பவர்டிரெய்ன் விருப்பங்கள் அதன் மீதான ஈர்ப்பை மேலும் மேம்படுத்துகின்றன. ₹71,000 ஜிஎஸ்டி குறைப்புக்குப் பிறகு, பஞ்ச் இப்போது ₹5.49 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆரம்ப விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
டாடா நெக்ஸான்
நெக்ஸான் என்பது ஒரு எஸ்யூவி ஆகும், இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிரீமியம், செயல்திறன் மற்றும் பணத்திற்கு மதிப்பு உள்ளிட்ட விரிவான பேக்கேஜை வழங்குகிறது. டாடா நெக்ஸான் பிராண்டின் அதிக வருவாய் ஈட்டும் கார்களில் ஒன்றாகும். புதிய ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு பிறகு இந்த எஸ்யூவியின் விலை ₹68,000 வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் அதன் ஆரம்ப விலை ₹7.32 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாருதி சுசுகி பிரெஸ்ஸா
இந்திய சந்தையில் எஸ்யூவி பிரிவில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்த சில மாடல்களில் மாருதி சுசுகி பிரெஸ்ஸாவும் ஒன்றாகும். இந்த எஸ்யூவி நீண்ட காலமாக இந்திய சந்தையில் பிரபலமாக உள்ளது மற்றும் புதிய ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு பிறகு ₹43,000 வரை விலை குறைப்பை பெற்றுள்ளது, இதன் தொடக்க விலை ₹8.26 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹூண்டாய் வென்யூ
மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த காம்பாக்ட் SUV பிரிவில் ஹூண்டாயின் சமீபத்திய தயாரிப்பான வென்யூ, பல போட்டியாளர்களுடன் போட்டியிடுகிறது. ஜிஎஸ்டி திருத்தத்தைத் தொடர்ந்து, தென் கொரிய வாகன உற்பத்தியாளர் வென்யூவின் விலையை ₹68,000 வரை குறைத்துள்ளது. இந்த விலைக் குறைப்பின் மூலம், ஹூண்டாய் வென்யூ இப்போது ₹7.26 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கிறது.
கியா சோனெட்
கியா சோனெட் இந்தியாவில் கியாவின் மிகவும் மலிவு விலை மாடலாகும். இந்த பிராண்டின் முதல் காரான செல்டோஸுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சோனெட், விரைவாக ஈர்க்கப்பட்டு, அதிகம் விற்பனையாகும் கார்களில் ஒன்றாக மாறியது. புதிய ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு பிறகு கியா சோனெட்டின் விலை ₹70,000 குறைப்பு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்த எஸ்யூவியின் தொடக்க விலை இப்போது ₹7.30 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) உள்ளது.
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XO
டாடா நெக்ஸான், ஹூண்டாய் வென்யூ மற்றும் கியா சோனெட் உள்ளிட்ட இந்தப் பிரிவில் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XO மஹிந்திராவின் முன்னணி தேர்வாகும். மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XO பிராண்டின் மிகவும் மலிவு விலை காராகும், இது அசத்தலான வடிவமைப்பு, உயர்நிலை அம்சங்கள் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட பவர்டிரெய்னைக் கொண்டுள்ளது. இந்த எஸ்யூவி 5-நட்சத்திர BNCAP பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது. ₹71,000 வரை விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு, இந்த எஸ்யூவி ₹7.28 லட்சம் ஆரம்ப விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
ரெனால்ட் கிகர்
ரெனால்ட் கிகர் தற்போது இந்திய சந்தையில் பிரெஞ்சு ஆட்டோ நிறுவனமான ஒரே எஸ்யூவி ஆகும். இந்த எஸ்யூவி சமீபத்தில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பைப் பெற்றது. புதிய ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு பிறகு, கிகரின் விலை ₹54,000 வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் அதன் தொடக்க விலை ₹5.76 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) உள்ளது.
