ரூ.30,000 தான் உங்க பட்ஜெட் ஆ? இதுதான் டாப் சிறந்த 5 AI ஸ்மார்ட்போன்கள்

Best AI Phones: 2026 ஆம் ஆண்டில், ரூ.30,000க்கு கீழ் விற்பனையாகும் சிறந்த AI திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன, இவற்றில் மோட்டோரோலா, ரியல்மி மற்றும் ஒன்பிளஸ் போன்ற பிராண்டுகள் அடங்கும். அதன் முழுமையான பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
iQOO Neo 10R 5G
iQOO Neo 10R 5G தற்போது ரூ.26,998க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த சாதனம் 6.78-இன்ச் 1.5K 144 Hz AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Snapdragon 8s Gen 3 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. AI ஐப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் உடனடி கட்-அவுட், AI குறிப்பு உதவி, ஜெமினி உதவி மற்றும் பலவற்றுடன் வருகிறது. இதில் 120 ஹெர்ட்ஸ் வரை புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.78-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. பின்புறத்தில் 50 MP + 8 MP இரட்டை கேமரா, 32 MP முன் கேமரா மற்றும் 6400 mAh பேட்டரி உள்ளது.
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Pro போனின் தற்போதைய விலை ரூ.26,998 ஆகும். இந்த சாதனம் டைமன்சிட்டி 8350 ஆல் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. AI அம்சங்களுக்கு, இந்த சாதனம் கேமரா உகப்பாக்கம் மற்றும் ஸ்மார்ட் பரிந்துரைகளுக்கான மோட்டோரோலாவின் AI அம்சங்களை வழங்குகிறது. 6.67-இன்ச் FullHD+ திரை என்பது மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவின் ஒரு அம்சமாகும். 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன், இது ஒரு திரவ காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. அதன் பிரகாசமான நிலையில், இது 4500 நிட்ஸ் ஆகும். ஆக்டா-கோர் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8350 எக்ஸ்ட்ரீம் 4nm செயலி தொலைபேசியை இயக்குகிறது.
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) போனின் தற்போது இதன் விலை ரூ.24,999. டூயல் சிம் ஆதரவு கொண்ட 5ஜி ஸ்மார்ட்போன். 6.77-இன்ச் FHD+ (1080 × 2392 பிக்சல்ஸ்) பிளேக்சிபில் AMOLED டிஸ்பிளே உள்ளது. இதில் சிறந்த AI அம்சம் இருக்கிறது.
Vivo T4 Pro
இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் ரூ.27,499க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. AI அம்சங்களுக்கு, இந்த சாதனம் உற்பத்தித்திறன், புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் சிஸ்டம் உகப்பாக்கத்திற்கான ஜெனரேட்டிவ் கருவிகளுடன் வருகிறது. இந்த அம்சங்களில் AI Erase 3.0, AI ஸ்மார்ட் கால் அசிஸ்டண்ட் மற்றும் பல அடங்கும். இது 6.77 அங்குல FHD+ Quad Curved AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 5000 nits உச்ச பிரகாச ஆதரவுடன் வருகிறது. இந்த Vivo T4 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் பின்புறத்தில் 50MP பிரதான கேமரா உள்ளது. கூடுதலாக, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 2MP ஆழ சென்சார் கேமராக்களும் உள்ளன.
Samsung Galaxy M56 5G
இந்த சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.27,539 ஆகும். AI அம்சங்களுக்காக, இந்த சாதனம் One UI 7 மென்பொருளின் ஒரு பகுதியாக AI-இயங்கும் இமேஜிங் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் கருவிகளின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனத்தில் சில AI அம்சங்கள் உள்ளன, அவை இமேஜ் கிளிப்பர், ஆப்ஜெக்ட் அழிப்பான், எடிட் பரிந்துரைகள் ஆகும்.
