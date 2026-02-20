Google Pixel 10a worth இல்லை.. இப்போதைக்கு இதுதான் டாப் 5 சிறந்த போன்கள்.. இதோ முழு பட்டியல்

கூகிள் இந்த வாரம் Google Pixel 10a ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியது. நீங்கள் Google Pixel 10a ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால், அதற்கு பதிலாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை சரிப்பார்க்கவும்.
கூகிள் பிக்சல் 10a-க்கு சிறந்த மாற்று எது?
கூகிள் பிக்சல் 9a (Google Pixel 9a)
கூகிள் பிக்சல் 10 (Google Pixel 10)
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 FE (Samsung Galaxy S25 FE)
மோட்டோரோலா மோட்டோ ஜி ஸ்டைலஸ் (2025) (Motorola Moto G Stylus (2025))
நத்திங் போன் 3a ப்ரோ (Nothing Phone 3a Pro)
Google Pixel 9a
கூகுள் பிக்சல் 9a ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் ரூ.49,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. Google Pixel 9a ஸ்மார்ட்போன் 6.3 இன்ச் pOLED டிஸ்பிளேவுடன் வருகிறது, இது 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்டது. 2,700 நிட்ஸ் வரை பீக் பிரைட்னஸ் மற்றும் இன்-டிஸ்பிளே பிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வசதியும் இதில் உள்ளது. கூகுளின் சொந்த தயாரிப்பான டென்சர் ஜி4 (Tensor G4) சிப்செட் மூலம் இயங்கும் இந்த போன், சிறந்த செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) திறன்களைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா பற்றி பேசுகையில், இதில் பின்பக்கத்தில் 48MP பிரைமரி கேமரா மற்றும் 13MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ கால்களுக்காக 13MP முன் கேமரா உள்ளது. மேலும், 5,000mAh பேட்டரி மற்றும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி இருப்பதால் ஒரு நாள் முழுவதும் சார்ஜ் நிற்கும்.
Google Pixel 10
Google Pixel 10 அதன்படி செயல்திறனுக்கு பெயர் பெற்றது. பிக்சல் 10a இல் உள்ள டென்சர் G4 மற்றும் 8GB RAM உடன் ஒப்பிடும்போது, பிக்சல் 10 இல் டென்சர் G5 மற்றும் 12GB RAM உள்ளது. இது பயன்பாடுகள், கேம்கள் மற்றும் மல்டி டாஸ்கிங் அதிக பவரை வழங்குவதோடு, பிக்சல் 10a திறன் இல்லாத ஏராளமான AI அம்சங்களையும் Pixel 10 ஆதரிக்கிறது. இரண்டு போன்களிலும் முதன்மை மற்றும் அல்ட்ராவைடு கேமராக்கள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், பிக்சல் 10 மட்டுமே உயர்தர ஜூம்-இன் ஷாட்களுக்கு 5x டெலிஃபோட்டோ கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. பிக்சல் 10, பிக்சல்ஸ்னாப் மற்றும் பிற Qi2 காந்த பாகங்கள், ஆட்டோஃபோகஸ் செல்ஃபி கேமரா மற்றும் மிகவும் மெலிதான டிஸ்ப்ளே பெசல்களையும் ஆதரிக்கிறது.
Samsung Galaxy S25 FE
இந்த மொபைல் ஃபோன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் முழு HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் எக்ஸினோஸ் 2400e செயலி உள்ளது. இந்த ஃபோன் 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பு வசதி கொண்ட வேரியண்டுகளில் வருகிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு 14 அடிப்படையிலான ஒன் யுஐ 6-ல் இயங்குகிறது. இதன் பின்புறத்தில் மூன்று கேமரா அமைப்பு உள்ளது. முதன்மை கேமரா 50MP, அதனுடன் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 8MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை உள்ளன. முன்புறத்தில் செல்ஃபிக்காக 10MP கேமரா உள்ளது. இந்த சாதனம் 4,700 mAh பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 25 W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. மேலும், இதில் வைஃபை மற்றும் புளூடூத் போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன மற்றும் IP68 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் தரத்தைக் கொண்டுள்ளது.
Motorola Moto G Stylus (2025)
நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்மார்ட்போன் டிஸ்ப்ளேவை விரும்பினால் (இது 6.7-இன்ச் திரையைக் கொண்டுள்ளது) மோட்டோ ஜி ஸ்டைலஸும் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். 10a மற்றும் மோட்டோ ஜி இடையே பேட்டரி திறன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், ஆனால் மோட்டோரோலாவின் தொலைபேசி கணிசமாக வேகமான வயர்டு சார்ஜிங்கிலிருந்து பயனடைகிறது (68W vs. 45W).
Nothing Phone 3a Pro
Nothing Phone 3a Pro, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட மிகவும் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாகும். அதன் பிரம்மாண்டமான கேமரா, வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் பின்புறத்தில் ஒளிரும் LED-களுடன், இது Pixel 10a-வின் அடக்கமான, மிகவும் நடைமுறைக்குரிய வடிவமைப்பிற்கு கிட்டத்தட்ட நேர் எதிரானது. 6.77-இன்ச் ஃபுல்-HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 ப்ரோ சிப்செட், 8GB ரேம் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 256GB வரை பில்ட்-இன் ஸ்டோரேஜைக் கொண்டுள்ளது.
