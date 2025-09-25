English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Day sale: ரூ. 30,000 பட்ஜெட்டில் Gen Z-க்கான டாப் 5 கேமரா ஸ்மார்ட்போன்கள்

Best smartphones under ₹30,000: நீங்கள் சிறந்த கேமராவுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்போனை ₹30,000 க்கும் குறைவான பட்ஜெட்டீல் வாங்க விரும்பினால் Flipkart இன் மிகப்பெரிய விற்பனை உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:47 PM IST
  • Realme 15 Pro 5G:AI கேமரா பார்ட்டி ஃபோன்
  • Vivo T4 Pro 5G: Sony லென்ஸுடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த கேமரா
  • Oppo Reno 13 5G: சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் செயல்திறன்

Best smartphones under ₹30,000: நீங்கள் சிறந்த கேமராவுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்போனை ₹30,000 க்கும் குறைவான பட்ஜெட்டீல் வாங்க விரும்பினால் Flipkart இன் மிகப்பெரிய விற்பனை உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. Flipkart Big Billion Days 2025 நேற்று முன்தினம் அதாவது செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்குயது, இதில் பல பிராண்டுகளின் தொலைபேசிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது Flipkart. குறிப்பாக கேமராவை மையமாகக் கொண்ட தொலைபேசிகள் பல கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளுடன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அவை எந்தெந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Realme 15 Pro 5G:AI கேமரா பார்ட்டி ஃபோன்
இந்த புதிய ரியல்மி போன் "AI பார்ட்டி போன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50MP பிரதான கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன, இது புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு சிறந்ததாக அமைகிறது. Flipkart விற்பனையின் போது, ​​இதன் விலை ₹35,999 இலிருந்து ₹26,999 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Nothing Phone 3a Pro 5G: கேமரா மற்றும் செயல்திறனின் சமநிலை
கேமரா மற்றும் செயல்திறன் இரண்டிலும் சிறந்த போனை நீங்கள் விரும்பினால், நத்திங் போன் 3a ப்ரோ 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது டெலிஃபோட்டோ லென்ஸை உள்ளடக்கிய மூன்று கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் ஏற்கனவே ₹30,000 க்கும் குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது, ஆனால் வங்கி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளுடன் பிளிப்கார்ட்டில் இதை இன்னுமும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.

Vivo T4 Pro 5G: Sony லென்ஸுடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த கேமரா
இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போன் 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 50MP சோனி IMX882 3x பெரிஸ்கோப் கேமராவுடன் வருகிறது. வடிவமைப்பு ஸ்டைலானது, மேலும் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 3 செயலி செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த போன் புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

Oppo Reno 13 5G: சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் செயல்திறன்
Oppo Reno 13 5G ஸ்மார்ட்போன் 50MP பிரதான கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 2MP மோனோக்ரோம் சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 8350 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, இது கனரக பயனர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. இந்த போன் Flipkart விற்பனையின் போது ₹30,000 க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும்.

Motorola Edge 60 Fusion 5G: சோனி சென்சாருடன் முதன்மை அனுபவம்
இந்த மோட்டோரோலா ஸ்மார்ட்ஃபோன் 50MP சோனி LYTIA 700C கேமரா சென்சாருடன் வருகிறது, இது மிகவும் விரிவான மற்றும் இயற்கையான படங்களை எடுத்துத் தரும். இது சிறந்த செயல்திறனையும் வழங்குகிறது, மேலும் இது Flipkart Big Billion Days விற்பனையின் போது மலிவு விலையில் பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளது.

