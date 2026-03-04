Top 5 POCO Phones: 120hz டிஸ்பிளே கொண்ட டாப் 5 POCO போன்கள்

5 Best Poco Phones: போக்கோ போன்களின் ரசிகரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். சக்திவாய்ந்த செயலிகள், வலுவான பேட்டரி பேக்-அப் மற்றும் வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 120Hz பேனல்களை வழங்கும் 5 சிறந்த Poco போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இந்த போன்கள் கேமிங், ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் அனுபவத்துடன் தினசரி பல்பணிக்கும் ஏற்றவை. இந்த போன்களின் அனைத்து அம்சங்களும் அவற்றின் தற்போதைய விலைகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. Poco X7 Pro 5G
Poco X7 Pro 5G தற்போது சந்தையில் கிடைக்கும் மிகவும் சிறந்த Poco போன்களில் ஒன்றாகும். மேலும் இது பெரிய பேட்டரி பேக்-அப்புடன் உயர்தர 120Hz டிஸ்ப்ளேவை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3200 நிட்ஸ் வரை உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.67 அங்குல 1.5K OLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது வலுவான செயல்திறனுக்காக மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8400 அல்ட்ரா செயலியால் இயக்கப்படுகிறது.
பின்புறப் பிரிவில் இது OIS ஆதரவுடன் 50 MP சோனி LYT 600 பிரதான கேமராவையும் 8 MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸையும் பெறுகிறது, அதே நேரத்தில் முன்பக்கத்தில் இது 20 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி 90W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஒரு பெரிய 6550 mAh பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஜனவரி 9, 2025 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, தற்போது இதன் விலை சுமார் ₹21,999 ஆகும்.
2. Poco F7 Pro
போக்கோ எஃப்7 ப்ரோ செயல்திறன் முதன்மை வரிசையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது மற்றும் இது 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் பிரீமியம் 2K தெளிவுத்திறன் காட்சியை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3200 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.67 அங்குல 2K ஃப்ளோ AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இது குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 3 செயலியில் இயங்குகிறது, இது முதன்மை நிலை கேமிங் செயல்திறனை வழங்குகிறது. பின்புறப் பிரிவில் இது OIS பிளஸ் 8 MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸுடன் 50 MP பிரதான கேமராவைப் பெறுகிறது மற்றும் இது 20 MP முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி 90W ஹைப்பர் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் மிகப்பெரிய 6000 mAh பேட்டரியைப் பெறுகிறது. இது மார்ச் 2025 இல் உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இதன் விலை இந்தியாவில் சுமார் ₹42,990 இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. Poco X6 Pro 5G
Poco X6 Pro 5G இன்னும் ஒரு வலுவான கேமிங் ஆப்ஷனை அளிக்கின்றது. இது உகந்த சிப்செட்டுடன் மென்மையான 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளேவை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம், HDR10+ ஆதரவு மற்றும் 1800 nits பிரகாசத்துடன் 6.67 அங்குல 1.5K ஃப்ளோ AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது வேகமான சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 8300 Ultra செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. பின்புறப் பிரிவில் OIS ஆதரவுடன் 64 MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்பையும், முன்புறத்தில் 16 MP செல்ஃபி கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 67W டர்போ சார்ஜிங் கொண்ட பெரிய 5000 mAh பேட்டரி உள்ளது. இது ஜனவரி 11, 2024 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, தற்போது இது ₹23,999 க்கு கிடைக்கிறது.
4. Poco M7 Pro 5G
Poco M7 Pro 5G என்பது Poco-வின் சிறந்த பட்ஜெட் 120Hz டிஸ்ப்ளே போன் ஆகும், மேலும் இது மலிவு விலையில் மென்மையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி 6.67 அங்குல FHD பிளஸ் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2100 nits வரை உச்ச பிரகாசத்துடன் வருகிறது. இது MediaTek Dimensity 7025 Ultra செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. பின்புறப் பிரிவில் OIS பிளஸ் 2 MP டெப்த் சென்சார் கொண்ட 50 MP பிரதான கேமராவைப் பெறுகிறது. அதே நேரத்தில் முன்புறத்தில் 20 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த சாதனம் 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5110 mAh பேட்டரியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது டிசம்பர் 19, 2024 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் விலை ₹13,499 ஆகும்.
5. Poco F6
Poco F6 ஒரு சமநிலையான முதன்மை ஃபோனாகும். இது பிரகாசமான 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் உயர் செயல்திறன் வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2400 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் 6.67 அங்குல 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த செயல்திறனுக்காக Snapdragon 8s Gen 3 செயலியில் இயங்குகிறது. பின்புற பிரிவில் இது OIS ஆதரவுடன் 50 MP பிரதான கேமராவையும் 8 MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸையும் பெறுகிறது மற்றும் இது 20 MP முன் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி 90W டர்போ சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஒரு பெரிய 5000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது மே 23, 2024 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, தற்போது இதன் விலை சுமார் ₹25,999 ஆகும்.
மேலும் படிக்க | ரூ.6,000-க்குள் 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 120Hz டிஸ்ப்ளே! AI+ இன் அதிரடி அறிமுகம்!
மேலும் படிக்க | Nothing Phone 4a: கம்மி விலையில் Nothing Phone 4a.. மார்ச் 5 முதல் விற்பனைக்கு தயார்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ