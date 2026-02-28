ரூ.25,000-க்கும் குறைவான விலை, அட்டகாசமான கேமரா கொண்ட டாப் 5 சாம்சங் போன்கள்

Top 5 Samsung Camera Phones: சாம்சங் போன்களின் ரசிகரா நீங்கள்? குறைந்த விலையில் தரமான கேமரா உள்ள ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில், ரூ.25,000 -க்குள், இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த 5 சாம்சங் கேமரா போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த போன்கள் OIS ஆதரவு, சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே, நிலையான வீடியோ பதிவு மற்றும் இயற்கையான வண்ணங்களுக்கான சாம்சங்கின் நம்பகமான பட செயலாக்கம் மற்றும் நல்ல லோ-லைட் ஷாட்ஸ்களை வழங்குகின்றன. இந்த போன்களின் அனைத்து அம்சங்கள் மற்றும் விலைகள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.
1. Samsung Galaxy M56 5G
Samsung Galaxy M56 5G தற்போது இந்த விலைப் பிரிவில் சிறந்த சமச்சீர் சாம்சங் கேமரா போன்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது நிலையான வீடியோ பதிவு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட இரவு புகைப்படம் எடுப்பதற்கு பெயர் பெற்றது. இந்த போன் OIS ஆதரவுடன் 50 MP பிரதான கேமராவை 8 MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 2 MP மேக்ரோ லென்ஸுடன் வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில் முன்பக்கத்தில் 12 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.74 அங்குல சூப்பர் AMOLED பிளஸ் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 8GB RAM உடன் இணைக்கப்பட்ட Exynos 1480 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 45 W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. தற்போது இதன் விலை சுமார் ₹21,999 ஆக உள்ளது.
2. Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G போன் பிரீமியம் கண்ணாடி மற்றும் உலோக கட்டமைப்பு தரத்தை வழங்குகிறது, மேலும் இது சிறந்த பட செயலாக்கத்துடன் நிலையான கேமரா செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த போன் OIS பிளஸ் 12 MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 5 MP மேக்ரோ லென்ஸுடன் 50 MP பிரதான கேமராவுடன் வருகிறது, முன்பக்கத்தில் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் ரீல்களுக்கு 32 MP செல்ஃபி கேமராவைப் பெறுகிறது. இது விஷன் பூஸ்டருடன் கூடிய 6.6 அங்குல சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் Exynos 1480 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது மற்றும் இது 25 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது தற்போது வங்கிச் சலுகைகளுடன் சுமார் ₹23,999க்கு கிடைக்கிறது.
3. Samsung Galaxy F55 5G
Samsung Galaxy F55 5G அதன் ஸ்டைலான வீகன் லெதர் பின்புற வடிவமைப்பிற்கு பெயர் பெற்றது, மேலும் இது முக்கியமாக செல்ஃபி பிரியர்களிடையே பிரபலமானது. இந்த தொலைபேசியில் OIS உடன் 50 MP பிரதான கேமராவும் 8 MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 2 MP மேக்ரோ சென்சார் உள்ளது. அதேசமயம் முன்பக்கத்தில் இது 50 MP உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட செல்ஃபி கேமராவை வழங்குகிறது. இது வ்லோக்கிங் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்கு ஏற்றது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.7 அங்குல சூப்பர் AMOLED பிளஸ் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசி ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 1 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 45 W வேகமான சார்ஜிங்குடன் 5000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இதன் தற்போதைய விலை சுமார் ₹20,999 ஆகும்.
4. Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A26 5G இந்த பட்டியலில் சமீபத்திய 2026 வெளியீடாகும். மேலும் இது நீண்ட கால மென்பொருள் ஆதரவு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட One UI அனுபவத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த போன் 50 MP பிரதான கேமராவை OIS பிளஸ் 8 MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 2 MP மேக்ரோ லென்ஸுடன் வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் முன்பக்கத்தில் 13 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.7 அங்குல சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் 8GB RAM உடன் Exynos 1380 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 25 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இதன் தற்போதைய விலை ₹23,499 ஆகும்.
5. Samsung Galaxy M35 5G
நம்பகமான கேமரா செயல்திறனுடன் வலுவான பேட்டரி ஆயுள் விரும்பினால், Samsung Galaxy M35 5G இந்த பட்டியலில் சிறந்த தேர்வாகும். OIS ஆதரவுடன் 50 MP பிரதான கேமராவுடன் 8 MP அல்ட்ரா வைட் மற்றும் 2 MP மேக்ரோ சென்சார் உடன் இந்த போன் வருகிறது, அதே நேரத்தில் முன்பக்கத்தில் 13 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.6 அங்குல சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இந்த போன் Exynos 1380 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இது 25 W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய மிகப்பெரிய 6000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு நாள் முழுவதும் எளிதாக நீடிக்கும், தற்போது இதன் விலை சுமார் ₹16,999 ஆகும்.
மேலும் படிக்க | இந்த மாதம் அதிரடியாய் விலை குறைந்த டாப் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்கள்
மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் மீடியா 2026: வருவாய் பகிர்வு முதல் ஏஐ வரை -அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ