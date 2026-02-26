English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • போன் வாங்கணுமா? 7000mAH பேட்டரியுடன், பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

போன் வாங்கணுமா? 7000mAH பேட்டரியுடன், பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Top 5 Smartphones: பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி பட்ஜெட் பிரிவில் 7000mAh பேட்டரி கொண்ட இந்தியாவில் கிடைக்கும் டாப் 5 போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:12 PM IST
  • மோட்டோ G57 பவர் 5G தற்போது மிகப்பெரிய சீரான பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் போன்களில் ஒன்றாகும்.
  • இந்த போன் 33W டர்போபவர் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 7000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது.
  • இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.72 அங்குல FHD பிளஸ் LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
மாணவர்களுக்கு டபுள் லீவ்... மார்ச்சில் 2 நாள்கள் உள்ளூர் விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு
மாணவர்களுக்கு டபுள் லீவ்... மார்ச்சில் 2 நாள்கள் உள்ளூர் விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு
கம்மி விலையில் ராஜஸ்தான் டூர்! இதோ சூப்பர் ட்ரிப்.. IRCTC பேக்கேஜ்
கம்மி விலையில் ராஜஸ்தான் டூர்! இதோ சூப்பர் ட்ரிப்.. IRCTC பேக்கேஜ்
போன் வாங்கணுமா? 7000mAH பேட்டரியுடன், பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5 ஸ்மார்ட்போன்கள்

Top 5 Smartphones: ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. பட்ஜெட் விலையில், நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்கு 7000mAh பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி பட்ஜெட் பிரிவில் 7000mAh பேட்டரி கொண்ட இந்தியாவில் கிடைக்கும் டாப் 5 போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இந்த போன்கள் ஹெவி யூசர்ஸ், கேமர்கள் மற்றும் நல்ல செயல்திறன் மற்றும் பெரிய டிஸ்ப்ளேவுடன் பல நாள் பேட்டரி பேக்-அப்பை விரும்புவோருக்கு ஏற்றவை. இந்த அனைத்து போன்களின் அம்சங்களும் அவற்றின் தற்போதைய விலைகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. Moto G57 Power 5G

மோட்டோ G57 பவர் 5G தற்போது மிகப்பெரிய பேட்டரி மற்றும் சுத்தமான மென்பொருள் அனுபவத்துடன் மிகவும் சீரான பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் போன்களில் ஒன்றாகும். இந்த போன் 33W டர்போபவர் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 7000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.72 அங்குல FHD பிளஸ் LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் Snapdragon 6s Gen 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. பின்பக்கப் பிரிவில் இது 50 MP பிரதான கேமரா மற்றும் 8 MP அல்ட்ரா வைட் கேமராவைப் பெறுகிறது மற்றும் முன்பக்கத்தில் 8 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் MIL STD 810H மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்துழைப்பு மற்றும் IP64 நீர் எதிர்ப்பு மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை தற்போது 13,999 ரூபாய்.

2. Realme C83 5G

Realme C83 5G என்பது அல்ட்ரா பட்ஜெட் பிரிவில் ஒரு புதிய அறிமுகம். இது முக்கியமாக பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் மென்மையான காட்சி அனுபவத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த போன் 45W SuperVOOC சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 7000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. இது 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.8 அங்குல HD Plus LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் MediaTek Dimensity 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. பின்புறப் பிரிவில் இது 50 MP இரட்டை கேமரா அமைப்பைப் பெறுகிறது மற்றும் முன்புறத்தில் இது 8 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

கேமிங்கின் போது பேட்டரியை சூடாக்காமல் நேரடியாக தொலைபேசியை இயக்கும் பைபாஸ் சார்ஜிங் அம்சத்தையும் இந்த போன் ஆதரிக்கிறது. இந்த போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை சுமார் 12,499 ரூபாய்.

3. Tecno Pova 7

டெக்னோ போவா 7 கேமிங் மற்றும் அதிக மீடியா நுகர்வுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இது தனித்துவமான இன்டர்ஸ்டெல்லர் வடிவமைப்புடன் வருகிறது. இந்த போன் 45W ஃபிளாஷ் சார்ஜ் ஆதரவுடன் 7000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.78 அங்குல FHD பிளஸ் IPS LCD டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் MediaTek Helio G100 Ultimate செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 8GB RAM ஐ வழங்குகிறது. இது 16GB வரை நீட்டிக்கப்படலாம். மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போன் 256GB சேமிப்பகத்தையும் கொண்டுள்ளது.

பின்புறப் பிரிவில் இது 108 MP அல்ட்ரா தெளிவான பிரதான கேமராவைப் பெறுகிறது மற்றும் முன்பக்கத்தில் இது 8 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 10W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. இது பவர் பேங்காகப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. தற்போது இதன் விலை 14,999 ரூபாய் ஆகும்.

4. POCO M7 Plus 5G

POCO M7 Plus 5G, உயர் செயல்திறன் மற்றும் விலை விகிதம் மற்றும் பெரிய காட்சி அனுபவத்தில் பிராண்ட் கவனம் செலுத்தும் முறையைத் தொடரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 33W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 7000 mAh பேட்டரி பேக் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 6.9 அங்குல IPS LCD டிஸ்ப்ளே மற்றும் 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் இந்த பிரிவில் மிகப்பெரிய திரைகளில் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. இது வீடியோக்களைப் பார்ப்பதற்கு ஏற்றது.

இந்த தொலைபேசி Snapdragon 6s Gen 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. பின்புற பிரிவில் இது 50 MP ஒற்றை கேமராவைப் பெறுகிறது மற்றும் முன்பக்கத்தில் 8 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. தொலைபேசியின் தற்போதைய விலை 11,999 ரூபாய்.

5. Realme P4 5G

சிறந்த காட்சி தரம் மற்றும் பெரிய பேட்டரியுடன் வேகமான சார்ஜிங் ஆகியவற்றை விரும்பும் பயனர்களுக்கு Realme P4 5G பொருத்தமானது. இந்த போன் 7000 mAh பேட்டரியை 80W அல்ட்ரா சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கொண்டுள்ளது. இது இந்த பட்டியலில் வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் தொலைபேசியாக அமைகிறது. மேலும் இது சுமார் 30 நிமிடங்களில் 50 சதவீதத்தை எட்டும். இது 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.77 அங்குல AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

இந்த போன் MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. பின்புற பிரிவில் இது 50 MP + 8 MP கேமரா அமைப்பைப் பெறுகிறது. மேலும் முன்பக்கத்தில் 16 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த போன் தற்போது 18,499 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra: உங்களுக்கு எது சிறந்தது? முழு விபரம்!

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 Plus இன்று அறிமுகம்: அதிரடி AI அம்சங்கள், விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

