  • Tamil News
  • Technology
  • ரூ.15,000க்கு கீழ் உள்ள டாப் 5 வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

ரூ.15,000க்கு கீழ் உள்ள டாப் 5 வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

Vivo T4x  ஸ்மார்ட்போன் வெறும் ரூ.16,999 ஆரம்ப விலையில் வருகிறது. இது 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 50MP பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 7, 2026, 01:33 PM IST
  • MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
  • தண்ணீர் மற்றும் ஸ்பிளாஸ்-எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது.
  • 8GB RAM மற்றும் 108MP கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.

ரூ.15,000க்கு கீழ் உள்ள டாப் 5 வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

Top Waterproof Smartphones List 2026: நடுத்தர மற்றும் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்கள் வாட்டர்ப்ரூஃப் போனாக இருக்காது, நடுத்தர பிரிவில் இது போன்ற அம்சங்கள் கொண்ட போன் சிலவே இருக்கும். நீங்கள் வாட்டர் ப்ரூஃப் கொண்ட போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தியாவில் ரூ.15,000க்கு கீழ் விற்பனையாகும் டாப் ஐந்து மலிவான போன்கள் உள்ளன, அவற்றின் பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்.

Motorola G67 Power: இந்த மோட்டோரோலா போனின் விலை ரூ.16,999 ஆகும். இந்த போனில் ரூ.1,500 தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. அதன்படி, இந்த போனை ரூ.15,499க்கு வாங்கலாம். இதில் 8 ஜிபி ரேம், 7000 எம்ஏஎச் பேட்டரி மற்றும் 6.7 இன்ச் டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இந்த போன் தண்ணீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது. இதில் 50 எம்பி பிரதான கேமரா மற்றும் 32 எம்பி செல்ஃபி கேமரா உள்ளது.

Vivo T4x: இந்த விவோ போனின் ஆரம்ப விலை ₹16,999 ஆகும். இது 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 50MP பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. MediaTek Dimensity 7300 (Octa Core MediaTek Dimensity 7300 4nm) செயலி மூலம் இயக்கப்படும் இந்த போன் 6.72-இன்ச் டிஸ்ப்ளே மற்றும் 8MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது தண்ணீர் மற்றும் ஸ்பிளாஸ்-எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது. மேலும், ஃபன்டச்ஓஎஸ் 15 (FuntouchOS 15) மற்றும் அந்த சிப்செட்டுக்கு கிடைக்கும் மாலி ஜி615 ஜிபியு (Mali G615 GPU) கிராபிக்ஸ் கார்டு வருகிறது.

Realme P4: Realme நிறுவத்தின் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மார்ட்போனை ரூ.19,249க்கு வாங்கலாம். இது சக்திவாய்ந்த 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W வேகமான சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது. இது 50MP பின்புற கேமரா மற்றும் 16MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

Redmi Note 15: இது 8GB RAM மற்றும் 108MP கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. Xiaomi நிறுவனத்தின் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் தொலைபேசி சக்திவாய்ந்த 5520mAh பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இதன் விலை ரூ.22,998 ஆகும். சீன நிறுவனத்தின் இந்த தொலைபேசியில் 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் 20MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. ரெட்மி நோட் 15 5ஜி ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்பிளேவில் 120 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட், 3200 நிட்ஸ் பீக் ப்ரைட்னஸ், TUV ட்ரிபிள் ஐ கேர் சான்றிதழ் மற்றும் ஹைட்ரோ டச் 2.0 (Hydro Touch 2.0) ஆகிய அம்சங்களும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

Samsung Galaxy A35 5G: ரூ.19,699 ஆரம்ப விலையில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம். சாம்சங்கின் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் தொலைபேசி 5000mAh பேட்டரி மற்றும் 50MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது. இந்த தொலைபேசியில் 13MP செல்ஃபி கேமராவும் உள்ளது. இந்த தொலைபேசி 6.6-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் Exynos 1380 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி சக்திவாய்ந்த Exynos 1380 செயலி, 5,000mAh பேட்டரி, IP67 நீர்/தூசி எதிர்ப்பு மற்றும் நான்கு OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் ஐந்து வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளுடன் நீண்டகால ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன்.

