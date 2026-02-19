English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • எது சிறந்த 5G Mobile Phone? கேமிங் மற்றும் கேமராவில் மிரட்டும் மாடல்கள்!

எது சிறந்த 5G Mobile Phone? கேமிங் மற்றும் கேமராவில் மிரட்டும் மாடல்கள்!

உயர் செயல்திறன், கேமரா போன்கள், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் கொண்ட 4 வலுவான 5G ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். முழு பட்டியல் இதோ

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:10 PM IST
  • போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சார்ஜிங் வேகம் மெதுவாக உள்ளது
  • குறைந்த வெளிச்சத்தில் கேமரா செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்கிறது
  • நடுத்தர வகை மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த போனின் விலை அதிகம்

Top 5G Smartphones On Amazon: அமேசான் பல்வேறு வகையான 5G ஸ்மார்ட்போன்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. அவை உயர் தரம் வாய்ந்தவை மற்றும் பல்வேறு வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் விலைக்கும் ஏற்றவை. இதனால் கேமர்கள் மற்றும் புகைப்பட ஆர்வலர்கள், சாதாரண மக்களும் கையில் ஒரு நல்ல சாதனத்தைக் கொண்டுள்ளனர். நம்பகமான பிராண்டுகள், வசதியான கொள்முதல் மற்றும் தயாரிப்பு பற்றிய நன்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் காரணமாக, மாடல்களை ஒப்பிட்டு, உங்கள் தேவைகளுக்கும் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கும் சரியாக பொருந்தக்கூடிய தொலைபேசியைத் தேர்வுசெய்ய அமேசான் அனுமதிக்கிறது. அந்த வகையில் சிறந்த உயர் செயல்திறன், கேமரா போன்கள், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் கொண்ட 4 வலுவான 5G ஸ்மார்ட்போன்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணப் போகிறோம். இதோ முழுமையான பட்டியல்..

1. Samsung Galaxy A55 5G (சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G) – Smooth Performance with Premium Design 

உயர்நிலை தொடுதலுடன் சமநிலையான செயல்பாட்டை விரும்பும் மக்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு Samsung Galaxy A55 5G தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த கேமரா அமைப்பு, பிரகாசமான டிஸ்ப்ளே மற்றும் அதன் உருவாக்கத் தரத்தை தினசரி பயன்பாடு, பொழுதுபோக்கு மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ற போன் ஆகும்.

முக்கிய அம்சங்கள்
OIS உடன் 50MP பிரதான கேமரா
தெளிவான வண்ணங்களுடன் SAMOLED டிஸ்ப்ளே
IP67 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு
கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ்+ பாதுகாப்பு
மென்மையான AI-இயங்கும் செயல்திறன்
போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சார்ஜிங் வேகம் மெதுவாக உள்ளது

2. iQOO Z10 5G (ஐக்யூஓஓ இசட்10) – Powerhouse Battery and Speed

iQOO Z10 5G நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் கொண்ட பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. curved AMOLED டிஸ்ப்ளே இதற்கு உயர்நிலை தோற்றத்தை அளிக்கிறது மற்றும் வேகமான செயலி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய அம்சங்கள்

7300mAh அல்ட்ரா-லார்ஜ் பேட்டரி
Snapdragon 7s Gen 3 செயலி
பிரகாசமான curved  AMOLED டிஸ்ப்ளே
மென்மையான கேமிங் செயல்திறன்
வேகமான மற்றும் நிலையான 5G இணைப்பு
பெரிய பேட்டரி உள்ளது

3. realme NARZO 80 Pro 5G (ரியல்மி நர்சோ 80 ப்ரோ 5ஜி) – Built for Gaming and Durability

realme NARZO 80 Pro 5G அதிக பிரகாசத் திரை, சக்திவாய்ந்த சிப்செட் மற்றும் விரைவான சார்ஜிங் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. பேட்டரி ஆயுளை வழங்குகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்

மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 சிப்செட்
80W வேகமான சார்ஜிங் கொண்ட 6000mAh பேட்டரி
4500 நிட்ஸ் பிரகாசமான டிஸ்ப்ளே
IP69 நீர்ப்புகா பாதுகாப்பு
கேமிங்கை மையமாகக் கொண்ட செயல்திறன்
குறைந்த வெளிச்சத்தில் கேமரா செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்கிறது

4. OnePlus 13s (ஒன்பிளஸ் 13எஸ்) – Premium Speed and Smart AI Experience

OnePlus 13s உயர்நிலை செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருளை அனுபவிப்பதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உயர்நிலை செயலி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு திறன்கள் சிறப்பான அம்சங்களில் ஒன்றாகும். காட்சியின் தரம் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் போனின் மதிப்பை பல மடங்கு உயர்த்துகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்

ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி
ஒன்பிளஸ் AI ஸ்மார்ட் அம்சங்கள்
வாழ்நாள் டிஸ்ப்ளே உத்தரவாதம்
மென்மையான ஆக்ஸிஜன்OS அனுபவம்
உயர்தர AMOLED திரை
நடுத்தர வகை மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த போனின் விலை அதிகம்

