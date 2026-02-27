இந்த மாதம் அதிரடியாய் விலை குறைந்த டாப் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்கள்

Top 5G Smartphones: ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள செய்தி உள்ளது. குறைந்த விலையில் நல்ல போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. பிப்ரவரி 2026 இல் விலை குறைந்த பிரீமியம் 5G போன்களை வாங்க விரும்பினால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்.
Flipkart Sale
ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் 40% க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் சில 5G போன்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம். அதனுடன், அவை வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய மிகப்பெரிய பேட்டரி பேக், ஒரு தொழில்முறை கேமரா அமைப்பு மற்றும் அற்புதமான டிஸ்பிளேவைக் கொண்டுள்ளன. இந்த போன்களின் அனைத்து அம்சங்களும் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு அவற்றின் தற்போதைய விலைகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. Samsung Galaxy S24 FE 5G
Samsung Galaxy S24 FE 5G போன் ஒரு பெரிய 6.7 அங்குல முழு HD பிளஸ் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 50 MP + 12 MP + 8 MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்பைப் பெறுகிறது. இது முன்புறத்தில் இது 10 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் ஒரு பெரிய 4700 mAh பேட்டரி பேக்கையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது Exynos 2400e சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது தினசரி பயன்பாட்டில் சக்திவாய்ந்த செயல்திறனை வழங்குகிறது, மேலும் இந்த போன் 8GB RAM மற்றும் 128 GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுடன் 40% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு வெறும் 35,999 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது.
2. Vivo V50e 5G
Vivo V50e 5G போன் ஒரு பெரிய 5600 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இது MediaTek Dimensity 7300 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த போன் ஒரு பெரிய 6.77 அங்குல டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பின்புறத்தில் 50 MP + 8 MP இரட்டை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் 50 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த போன் ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் வருகிறது. மேலும் இந்த போனின் 8GB RAM மற்றும் 128 GB சேமிப்பு மாறுபாட்டின் விலை 41% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு சுமார் 23,579 ரூபாய் ஆகும்.
3. OPPO Reno 8 Pro 5G
Oppo Reno 8 Pro 5G போன் அதன் மிகப்பெரிய 4500 mAh பேட்டரிக்கு பெயர் பெற்றது. இது அதிக பயன்பாட்டிற்குப் பிறகும் ஒரு நாள் பேட்டரி பேக்-அப்பை எளிதாக வழங்குகிறது. மேலும் இது சக்திவாய்ந்த MediaTek Dimensity 8100 Max செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. பின்புறப் பிரிவில் இது 50 MP + 8 MP + 2 MP கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் முன்பக்கத்தில் 32 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 6.7 அங்குல முழு HD பிளஸ் AMOLED டிஸ்ப்ளேவும் உள்ளது, மேலும் இது 12 GB ரேம் மற்றும் 256 GB உள் சேமிப்பிடத்தையும் பெறுகிறது, மேலும் Flipkart இல் 43% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த தொலைபேசியை வாங்க நீங்கள் சுமார் 29,999 ரூபாய்தான் செலவாகும்.
4. Samsung Galaxy S24+ 5G
Samsung Galaxy S24+ 5G தொலைபேசியில் 6.7 அங்குல குவாட் HD பிளஸ் டிஸ்ப்ளே உள்ளது. பின்புறப் பிரிவில் இது 50 MP + 10 MP + 12 MP கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் முன்புறத்தில் 12 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு பெரிய 4900 mAh பேட்டரி பேக்கும் உள்ளது, மேலும் இது Exynos 2400 செயலியால் இது இயக்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி 12 GB ரேம் மற்றும் 256 GB உள் சேமிப்பு மாறுபாட்டுடன் 40% விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு வெறும் 59,999 ரூபாய்க்கு வருகிறது.
5. Realme GT Neo 3T
Realme GT Neo 3T போன் 6.62 இன்ச் முழு HD பிளஸ் AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. பின்புறத்தில் 64 MP + 8 MP + 2 MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது. அதேசமயம் முன்புறத்தில் 16 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த போன் ஒரு பெரிய 5000 mAh பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இது Qualcomm Snapdragon 870 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த போன் தற்போது 42% மிகப்பெரிய தள்ளுபடிக்குப் பிறகு பிளிப்கார்ட்டில் வெறும் 19,999 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது.
