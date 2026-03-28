Poco முதல் Vivo வரை: ரூ.20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள்

Top 5G Smartphones under Rs.20,000: மெமரி சிப்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவினாலும், Motorola, Realme மற்றும் Vivo போன்ற பிராண்டுகள் இந்தியச் சந்தையில் ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் உறுதியான சில மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:12 PM IST
Trending Photos

குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
camera icon10
IPL
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Tirupati
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
Top 5G Smartphones under Rs.20,000: இந்தியாவில் ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த மொபைல் போன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். செயல்திறன், சக்திவாய்ந்த கேமரா மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆகியவற்றை வழங்கி, அதே வேளையில், கையில் பிடிப்பதற்கு எளிதாகவும், உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் உறுதியான 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்க எண்ணம் கொண்டுள்ள பயனர்களுக்கு இந்த பதிவு மிக உதவியாக இருக்கும். 

மெமரி சிப்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவினாலும், Motorola, Realme மற்றும் Vivo போன்ற பிராண்டுகள் இந்தியச் சந்தையில் ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் மிகவும் வெற்றிகரமான மற்றும் உறுதியான சில மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. சில போன்கள் பிரம்மாண்டமான 7200mAh பேட்டரிகளைக் கொண்டிருந்தாலும், மற்றவை தங்கள் 3D கர்வ்ட் திரைகள் மூலம் ஒரு ஆடம்பரமான தோற்றத்தை வழங்குகின்றன. இந்தியாவில் நேர்த்தியான அம்சங்களுடன் ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த மொபைல் போன்கள் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Motorola Edge 60 Fusion

தேவையற்ற செயலிகள் ஏதுமில்லாத, மிகத் தெளிவான மற்றும் நேர்த்தியான பயனர் இடைமுகத்தை விரும்பும் பட்ஜெட் பயனர்களுக்கு இந்த Motorola போன் மிகச் சிறந்தது. Motorola Edge 60 Fusion போனில் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் OLED திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இது மிகச் சிறப்பான மற்றும் மென்மையான காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இதில் உள்ள MediaTek Dimensity 7400 செயலி, ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்வதை மிகவும் எளிதாக்குகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இதில் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார் உள்ளது. இது இருண்ட சூழலிலும் கூட பிரமிக்க வைக்கும் மற்றும் துடிப்பான புகைப்படங்களைப் படம்பிடிக்கும் திறன் கொண்டது. இதன் 68W சார்ஜிங் வசதி, போனைச் சில நிமிடங்களிலேயே முழுமையாக சார்ஜ் செய்துவிடுகிறது.

Vivo T5x 5G

பேட்டரி சார்ஜ் தீர்ந்துவிடாமல் நீண்ட நேரம் நீடிப்பதே உங்கள் முன்னுரிமை என்றால், Vivo T5x 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது ஒரு பிரம்மாண்டமான மற்றும் உறுதியான 7200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. அதிகப்படியான பயன்பாட்டின் போதும் கூட, இந்த பேட்டரி இரண்டு நாட்கள் வரை நீடிக்கும் திறன் கொண்டது. 

Realme P4 5G

பெரிய பேட்டரியுடன் கூடிய அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை விரும்புவோருக்கு Realme P4 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது; இந்த விலைப்பிரிவில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாகும். இந்த இரண்டு போன்களிலும், கேமிங் அனுபவத்தை மிகவும் எளிமையாக்கும் வகையிலான, தொழில்நுட்பத்தில் புரட்சிகரமான Dimensity 7400 சீரிஸ் சிப்செட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Infinix NOTE Edge 5G

வடிவமைப்பு அழகியலில் ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கு Infinix NOTE Edge 5G ஒரு அற்புதமான பரிசாகும். இந்த போனில் 3D வளைந்த AMOLED திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இது ₹50,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பிரீமியம் ரக போன்களைப் போலவே, இதற்கும் ஒரு செழுமையான மற்றும் உறுதியான தோற்றத்தை வழங்குகிறது. இதன் மெல்லிய வடிவமைப்பு மற்றும் குறைந்த எடை ஆகியவை, போனை கையில் பிடித்துப் பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் சௌகரியமானதாக மாற்றுகின்றன. 6500mAh பேட்டரி மற்றும் டைமென்சிட்டி 7100 பிராசஸருடன், இந்த ஃபோன் ஸ்டைல் ​​மற்றும் ஆற்றலின் சரியான கலவையாகும். இதன் குறைந்த ஒளிப் புகைப்படத் திறனும் ஈர்க்கக்கூடியதாகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும் இருப்பதால், இது சமூக ஊடக ஆர்வலர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

POCO X7

போக்கோவின் இந்த மாடல், உயர்-தெளிவுத்திறன் கொண்ட உள்ளடக்கம் மற்றும் வலுவான கேமிங்கை விரும்பும் வசதியான இளைஞர்களுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. போக்கோ X7, துடிப்பான மற்றும் உயிரோட்டமான வண்ணங்களை வழங்கும் 1.5K OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. டைமென்சிட்டி 7300 அல்ட்ரா பிராசஸரால் இயக்கப்படும் இந்த ஃபோன், அதிக திறன் தேவைப்படும் கேம்களைக் கூட மிகச் சிறப்பாகக் கையாளுகிறது. இதன் 5500mAh பேட்டரி மற்றும் 45W சார்ஜிங், இதை ஒரு சமநிலையான மற்றும் வலுவான நடுத்தர விலை ஃபோனாக மாற்றி, நம்பமுடியாத கேமிங் செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. நேர்த்தியான பயனர் இடைமுகம் எதில் கிடைக்கிறது?
Motorola! தேவையற்ற செயலிகள் ஏதுமில்லாத, மிகத் தெளிவான மற்றும் நேர்த்தியான பயனர் இடைமுகத்தை விரும்பும் பட்ஜெட் பயனர்களுக்கு இந்த Motorola போன் மிகச் சிறந்தது.

2. Vivo T5x 5G பேட்டரி திறன் என்ன?
Vivo T5x 5G ஒரு பிரம்மாண்டமான மற்றும் உறுதியான 7200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. அதிகப்படியான பயன்பாட்டின் போதும் கூட, இந்த பேட்டரி இரண்டு நாட்கள் வரை நீடிக்கும்

3.Realme P4 5G போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
பெரிய பேட்டரியுடன் கூடிய அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை விரும்புவோருக்கு Realme P4 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Nothing Phone 4a vs Samsung Galaxy M17e 5G: எந்த போன் பெஸ்ட் என்ன வித்தியாசம்?

மேலும் படிக்க | Redmi 15A 5G அறிமுகம்: வெறும் ரூ.12,000 -இல் 6300mAh பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

