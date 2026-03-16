ரூ.60,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

Top Mobile phones Under 60,000: செயல்திறன், சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, இந்தியாவில் அதிக மதிப்பீடு பெற்ற சிறந்த மொபைல் போன்களின் பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 16, 2026, 04:53 PM IST
Top Mobile phones Under 60,000: செயல்திறன், சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, இந்தியாவில் அதிக மதிப்பீடு பெற்ற சிறந்த மொபைல் போன்களின் பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் முழுமையான பட்டியலை இங்கே சரிப்பார்க்கலாம்.

Vivo V70 - ₹45,999

Snapdragon 7 Gen | 8 GB RAM | 50 MP + 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 50 MP முன்பக்க கேமரா | 6500 mAh | 90W Super Flash Charging | 6.59 அங்குலங்கள் (16.74 செ.மீ) | AMOLED

Vivo V70 உயர்தர வடிவமைப்பு, துடிப்பான திரை, நம்பகமான செயல்திறன், திறமையான கேமராக்கள் மற்றும் சிறந்த பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

iQOO 15R - ₹44,998

Snapdragon 8 Gen 5 | 8 GB RAM | 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 32 MP முன்பக்க கேமரா | 7600 mAh | 100W Super Flash Charging | 6.59 அங்குலங்கள் (16.74 செ.மீ) | AMOLED

iQOO 15R செயல்திறனுக்கே முதலிடம் அளிக்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனாகும்; பிரம்மாண்டமான பேட்டரி போனை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. நீண்ட நேரத் தொடர் பயன்பாட்டின்போது வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் புகைப்படங்களில் அதிக இயல்பான வண்ணத் துல்லியத்தை வழங்குதல் போன்ற சில அம்சங்களில் இதில் சிறப்பு.

Vivo V70 Elite - ₹45,999

Snapdragon 8s Gen 3 | 8 GB RAM | 50 MP + 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 50 MP முன்பக்க கேமரா | 6500 mAh | 90W ஃபிளாஷ் சார்ஜிங் | 6.59 அங்குலங்கள் (16.74 செ.மீ) | AMOLED

சிறந்த பேட்டரி ஆயுள், திறமையான கேமராக்கள், நம்பகமான செயல்திறன் மற்றும் ஆடம்பரமாகத் தோன்றாமல் தனித்து நிற்கும் வடிவமைப்பு என, அனைத்து அம்சங்களும் ஒருங்கே அமைந்த ஒரு முழுமையான ஸ்மார்ட்போனை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், Vivo V70 Elite ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. 

Motorola Signature - ₹53,648

Snapdragon 8 Gen 5 | 12 GB RAM | 50 MP + 50 MP + 50 MP பின்பக்க கேமரா | 50 MP முன்பக்க கேமரா | 5200 mAh | 90W Turbo Charging | 6.8 அங்குலம் (17.27 செ.மீ) | AMOLED

மோட்டோரோலா சிக்னேச்சர் பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இந்த சாதனம் உயர்தர செயல்திறன் மற்றும் ஸ்டைலான PANTONE வண்ண விருப்பங்களை வழங்குகிறது. இது கேமிங் மற்றும் புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு ஏற்ற அதிநவீன AI அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.

OnePlus 15R - ₹47,997

Snapdragon 8 Gen 5 | 12 GB RAM | 50MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 32MP முன்பக்க கேமரா | 7400 mAh | 80W சூப்பர் சார்ஜிங் | 6.83 அங்குலங்கள் (17.35 செ.மீ) | AMOLED

ஒன்பிளஸ் 15R ஸ்மார்ட்போன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 5 ப்ரோசெசர் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. OnePlus 15R-யின் பின்புற கேமராவில் f/1.8 அப்ரட்ஜர் மற்றும் OIS சப்போர்டுடன் 50-மெகாபிக்சல் ப்ரைமரி கேமரா மற்றும் f/2.2 அப்ரட்ஜர் உடன் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் கேமராவும் உள்ளன.

Vivo X200T - ₹59,999

MediaTek Dimensity 9400 Plus | 12 GB RAM | 50 MP + 50 MP + 50 MP பின்பக்க கேமரா | 32 MP முன்பக்க கேமரா | 6200 mAh | 90W ஃபிளாஷ் சார்ஜிங் | 6.67 அங்குலங்கள் (16.94 செ.மீ) | AMOLED

Vivo வரிசையில் உள்ள அதிக விலை கொண்ட மாடல்களை நாடாமல், டீப் ஸ்கிரீன் மற்றும் வேகமான செயல்திறனுடன் கூடிய, நம்பகமான மற்றும் நீண்ட காலம் உழைக்கக்கூடிய ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனை விரும்புவோருக்கு Vivo X200T ஒரு மிகச் சிறந்த தேர்வாகும்.

Oppo Reno15 Pro Mini - ₹59,999

MediaTek Dimensity 8450 | 12 GB RAM | 200 MP + 50 MP + 50 MP பின்பக்க கேமரா | 50 MP முன்பக்க கேமரா | 6200 mAh | 80W சூப்பர் சார்ஜிங் | 6.32 அங்குலங்கள் (16.05 செ.மீ) | AMOLED

வெறும் அளவுகோல் சோதனைகளில் (benchmarks) காட்டும் உச்சபட்ச செயல்திறனை விட, கச்சிதமான வடிவமைப்பு, கையில் பிடிக்கும்போது கிடைக்கும் உயர்தர உணர்வு, நம்பகமான செயல்பாடு மற்றும் பல்துறைத் திறன் கொண்ட கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றிற்கே நீங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பவர் என்றால், Reno 15 Pro Mini உங்களுக்கான மிகச் சிறந்த தேர்வாக அமையும்.

realme 16 Pro Plus - ₹45,999

Snapdragon 7 Gen | 8 GB RAM | 50 MP + 50 MP + 8 MP பின்பக்க கேமரா | 50 MP முன்பக்க கேமரா | 6500 mAh | 90W Super Flash Charging | 6.59 அங்குலங்கள் (16.74 செ.மீ) | AMOLED

ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ், திறமையான கேமரா அமைப்புடன் கூடிய பிரீமியம் மிட்-ரேஞ்ச் போனாக அதன் இடத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

