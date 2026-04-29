மே மாதம் களமிறங்க போகும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!

Upcoming Smartphones In May 2026 : ஏப்ரல் மாதம், OnePlus Nord 6, Vivo T5 Pro, Realme 16 மற்றும் Vivo V70 FE உள்ளிட்ட பல நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போன்களை சந்தைக்குக் கொண்டுவந்தது. உயர்நிலை ஸ்மார்ட்போன்கள் பிரிவில், Oppo Find X9 Ultra மற்றும் Honor 600 Pro ஆகிய மாடல்களின் அறிமுகத்தைக் கண்டோம். ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு ஏப்ரல் ஒரு உற்சாகமான மாதமாக அமைந்திருந்தாலும், மே மாதம் இன்னும் அதிகமான புதிய ஸ்மார்ட்போன்களுடன் குறிப்பாக உயர்நிலை பிரிவில் மிகவும் விறுவிறுப்பானதாக அமையவிருக்கிறது.
இந்தியச் சந்தையில் தங்கள் உயர்தர முதன்மை போன்களை (flagship phones) அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வரும் Oppo மற்றும் Vivo நிறுவனங்கள், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கவுள்ளன. Oppo Find X9s மற்றும் Vivo X300 FE உள்ளிட்ட சக்திவாய்ந்த நடுத்தர விலைப்பிரிவுத் தொலைபேசிகளையும் இந்நிறுவனங்கள் வெளியிடவுள்ளன. மேலும், OnePlus நிறுவனமும் தனது மலிவு விலை மாடலான Nord CE 6-ஐ மே 2026ல் அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
மே 2026-இல் வெளியாகவுள்ள 5 சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள்
Oppo Find X9 Ultra - வெளியீடு: மே 2026
Oppo Find X9 Ultra ஏப்ரல் மாதம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது மே மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அதற்கான குறிப்பிட்ட தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இது மிகச்சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பிற்காக, உயர்தர ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ள மிகவும் சக்திவாய்ந்த முதன்மை ஃபோன்களில் ஒன்றாகும்.
ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 அல்ட்ரா, QHD+ ரெசல்யூஷன், 144Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 3600nits உச்சபட்ச பிரகாசம் கொண்ட 6.82-இன்ச் LTPO AMOLED பேனலைக் கொண்டுள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு 16 உடன் வருகிறது மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 21 வரை ஐந்து முக்கிய OS மேம்படுத்தல்களை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் அதன் மிகச்சிறந்த கேமராக்களுக்காகப் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது. இதன் பின்பக்கத்தில் அமைந்துள்ள நான்கு கேமரா அமைப்பில், 200MP முதன்மை சென்சார், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 200MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ், 10x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் செல்ஃபி கேமராவும் ஒரு 50MP சென்சாராகவே உள்ளது; இது மிகத் துல்லியமான மற்றும் விவரங்கள் நிறைந்த படங்களைப் படம்பிடிக்கிறது.
Find X9 Ultra போனில் உள்ள 7,050mAh பேட்டரி ஒரு நாளுக்கும் மேலாகத் தாராளமாக நீடிக்கிறது; மேலும், 100W வயர்டு சார்ஜிங் வசதி மூலம் இதைச் சில நிமிடங்களிலேயே முழுமையாக சார்ஜ் செய்துவிட முடியும். இந்தச் சாதனம் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் 10W ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது. இதன் இணைப்பு வசதிகளும் மிகவும் வலுவானவையாக அமைந்துள்ளன; Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0, NFC மற்றும் USB Type-C 3.2 ஆகியவற்றை இது ஆதரிக்கிறது.
2. Vivo X300 Ultra - வெளியீட்டுத் தேதி: மே 6, 2026
Vivo X300 Ultra ஆனது, உயர்தர வன்பொருள் மற்றும் நீண்டகால மென்பொருள் ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம், Oppo Find X9 Ultra உடன் நேரடியாகப் போட்டியிடும். இது ஏற்கனவே பல சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது; இந்தியாவில் மே மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த இரண்டு முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களும் 6.82-அங்குல LTPO AMOLED திரை மற்றும் Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி உள்ளிட்ட, ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான விவரக்குறிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
X300 Ultra போனின் பின்பக்க கேமரா அமைப்பில் மூன்று சென்சார்கள் இடம்பெற்றுள்ளன: ஒரு 200MP முதன்மை கேமரா, 3.7x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 200MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் ஒரு 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இதில் ஒரு 50MP கேமரா உள்ளது.
X300 Ultra போனின் கேமரா அமைப்பு மிகவும் திறமையானது; இருப்பினும், இரண்டு வெளிப்புற ஆப்டிகல் லென்ஸ்களை (400mm Gen 2 Ultra - 4.7x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 200mm Gen 2 - 2.35x ஆப்டிகல் ஜூம்) உள்ளடக்கிய 'photography kit' ஐப் பயன்படுத்தி, இதன் நீண்ட தூர ஆப்டிகல் ஜூம் செயல்திறனை பயனர்கள் மேலும் மேம்படுத்திக்கொள்ள முடியும். இந்த photography kit இன் விலை சுமார் 66,000 ரூபாயாகும்.
Vivo நிறுவனத்தின் முதன்மை மாடலானது 6,600mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; இது 100W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. ஐரோப்பியச் சந்தையில், இந்தத் தொலைபேசி சற்று சிறிய அளவிலான 6,400mAh பேட்டரியுடன் வழங்கப்படுகிறது; எனினும், அதன் சார்ஜிங் திறன்களில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, X300 Ultra மாடலானது Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC மற்றும் USB Type-C 3.2 ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
3. OnePlus Nord CE 6 - வெளியீட்டுத் தேதி: மே 7, 2026
OnePlus Nord CE 6 ஆனது, அதைவிடக் குறைந்த விலையிலான Nord CE 6 Lite உடன் இணைந்து, மே மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் அறிமுகமாகவுள்ளது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்தத் தொலைபேசியின் விலை ₹20,000 முதல் ₹25,000 வரையிலான வரம்பில் இருக்கும் என்றும், இது இத்துறையிலேயே மிக வேகமான தொலைபேசி என்றும் கூறப்படுகிறது.
OnePlus நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், OnePlus Nord CE 6-க்காக ஒரு பிரத்யேகப் microsite ஏற்கனவே உருவாக்கியுள்ளது; இதில் முக்கியத் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த முன்னோட்டங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. Nord CE 6 ஆனது Snapdragon 7s Gen 4 செயலியால் இயங்கும்; மேலும், ultra-high-FPS gaming ஏற்ற, முதன்மை ரக அலைபேசிகளுக்கு இணையான touch response ஐ இது வழங்கும் என்றும் உறுதியளிக்கிறது. மேலும், இது 1.5K தெளிவுத்திறன் (resolution) கொண்ட திரையையும், 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் (refresh rate), 1800nits உச்ச ஒளிச்செறிவையும் கொண்டிருக்கும்.
இதன் பின்பக்கத்தில் அமைந்துள்ள இரட்டை கேமரா அமைப்பானது, இரட்டை-அச்சு OIS வசதி கொண்ட 50MP முதன்மை கேமராவால் வழிநடத்தப்படும். மற்றொரு கேமரா ஒரு மேக்ரோ கேமராவாக இருக்கும். செல்ஃபிக்களுக்காக, Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போனில் ஆட்டோஃபோகஸ் வசதியுடன் கூடிய 32MP கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 8,000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது சாதாரண பயன்பாட்டின்போது இரண்டு நாட்களுக்கும் மேலான பேட்டரி ஆயுளை வழங்கும் என உறுதியளிக்கிறது.
OnePlus Nord CE 6 ஆனது MIL‑STD‑810H சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளதால், சவாலான சூழல்களிலும் இது உறுதியாகத் தாக்குப் பிடிப்பதை உறுதி செய்கிறது. மேலும், இது IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K சான்றிதழ்களையும் பெற்றுள்ளது.
4. Oppo Find X9s - வெளியீடு: மே 2026
Oppo Find X9s ஸ்மார்ட்போன் மே மாதத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் ஏற்கனவே சீனாவிலும், உலகின் பல்வேறு சந்தைகளிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதால், இதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெறப்போகின்றன.
Find X9s என்பது Dimensity 9500s செயலியால் இயங்கும், ஒரு உயர்தர நடுத்தர-வரிசை (premium mid-range) ஸ்மார்ட்போனாகும். இது சிறந்த கேமிங் செயல்திறனையும், ஆற்றல் சேமிப்புத் திறனையும் வழங்கும் ஒரு உயர்நிலை சிப்செட் ஆகும். இது குறித்து மேலும் தெளிவுபெற, Dimensity 9500s மற்றும் Snapdragon 8 Elite ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒப்பீட்டைப் பார்வையிடலாம். இந்தச் சாதனம் 6.59 அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் (refresh rate), 3600 nits அளவிலான உச்சபட்ச ஒளிச்செறிவையும் (peak brightness) வழங்குகிறது.
சாதனத்தின் பின்பக்கத்தில் மூன்று கேமரா சென்சார்கள் கொண்ட அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் ஒரு முதன்மை லென்ஸ், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதி கொண்ட ஒரு அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் மற்றொரு அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் என மூன்று 50MP சென்சார்கள் உள்ளன. செல்ஃபி எடுப்பதற்காக முன்பக்கத்தில் 32MP தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. Find X9s சாதனத்தின் உள்ளே, 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் வகையிலான, 7,025 mAh திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1, USB Type-C மற்றும் NFC ஆகியவை இந்தச் சாதனத்தின் இணைப்பு வசதி சார்ந்த சிறப்பம்சங்களாகும்.
5. Vivo X300 FE - வெளியீட்டுத் தேதி: மே 6, 2026
இந்தியாவில் நடைபெறும் அதே அறிமுக விழாவில், உயர்தர X300 அல்ட்ராவுடன், விவோ நிறுவனம் மலிவு விலையில் சக்திவாய்ந்த விவோ X300 FE-ஐயும் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இது 6.31-அங்குல LTPO AMOLED திரை மற்றும் 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட ஒரு சிறிய வகை போன் ஆகும். இதன் திரை பிரகாசம் 5000 நிட்ஸ் வரை இருப்பதால், வெளிப்புறங்களில் சிறந்த பார்வைத் தெளிவை வழங்குகிறது.
இதன் மையத்தில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 5 சிப்செட் உள்ளது, இது சீரான செயல்திறனையும் சிறந்த மின்சார சிக்கனத்தையும் உறுதி செய்கிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்துடன் வருகிறது, மேலும் ஆண்ட்ராய்டு 21 வரை OS மேம்படுத்தல்களை வழங்குவதாகவும் உறுதியளிக்கிறது.
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, ஃபைண்ட் X9s மூன்று கேமரா அமைப்பை வழங்குகிறது. இதில் 50MP முதன்மை சென்சார், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ராவைடு கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இந்த போட்டோகிராபி கிட் மூலம், சிறந்த நீண்ட தூரப் புகைப்படங்களுக்காக கூடுதலாக 200mm 2.35x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸைச் சேர்க்கலாம்.
விவோ X300 FE ஆனது 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 90W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இணைப்பு விவரக்குறிப்புகளில் Wi-Fi 7, புளூடூத் 5.4, NFC மற்றும் USB டைப்-C 2.0 ஆகியவை அடங்கும்.
