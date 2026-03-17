iPhone 17க்கு டாட்டா சொல்லுங்க, இப்போதைக்கு இதுதான் டாப் போன்கள்!

10 Best Phones in 2026: 2026-ஆம் ஆண்டில் iPhone 17-க்குச் சிறந்த மாற்றுத் தேடல்களை நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Samsung Galaxy S26 மற்றும் Google Pixel 10 முதல் OnePlus 15 மற்றும் Nothing Phone 3 வரை, இந்த பத்து Android ஸ்மார்ட்போன்களும் பெரிய அளவிலான பேட்டரிகள், மிகச்சிறந்த கேமராக்களை வழங்குகின்றன; இவை இந்த ஆண்டில் வெளியான iPhone 17 போனை விடவும் சிறந்த போன்கள் ஆகும்.
Apple நிறுவனத்தின் iPhone 17 போன் நேர்த்தியான மற்றும் திறன்படைத்த ஸ்மார்ட்போன் என்றாலும், இதன் விலை ரூ. 82,900 ஆகும். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டில், ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளர்கள் இந்த இடைவெளியை வெகுவாகக் குறைத்துள்ளனர்; அதன்படி ஐபோனுக்கு இணையான அல்லது அதற்குக் குறைவான விலையிலேயே, பெரிய அளவிலான பேட்டரிகள், மேம்பட்ட கேமராக்கள் மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் வசதிகளுடன் பல போன்களை அறிமுகம்படுத்தி உள்ளனர். அந்த வகையில் தற்போது ஐபோன் 17க்கு இணையாக இருக்கும் டாப் 10 போன்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S26 - Rs 87,999
Samsung நிறுவனத்தின் ecosystem உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால், 2026-ஆம் ஆண்டில் iPhone 17-ஐ விட Samsung Galaxy S26-ஐ நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் வாங்கலாம். 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.3-inch Dynamic AMOLED 2X திரை, அன்றாடப் பயன்பாட்டில் மிகத் துல்லியமான காட்சிகளை வழங்குகிறது; அதேவேளையில், 2nm Exynos 2600 சிப்செட் சீரான மற்றும் திறமையான செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது. 50MP முதன்மை, 10MP டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மூன்று கேமரா அமைப்புடன், வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி கொண்ட 4,300mAh பேட்டரியும் இணைந்து வருகிறது.
Vivo X300 - Rs 75,999
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, 2026-ல் ஐபோன் 17-க்கு பதிலாக விவோ X300 ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதன் 6.31-அங்குல LTPO AMOLED திரை, கண்ணைப் பறிக்கும் 4,500 நிட்ஸ் உச்சபட்ச பிரகாசத்தை வழங்குகிறது. அதே சமயம், 200MP பிரதான கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் மற்றும் அல்ட்ராவைடு லென்ஸ்களுடன் இணைந்து வழங்குகிறது. டைமென்சிட்டி 9500-இன் ஆற்றல், அனுபவம் முழுவதும் சீராக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
Oppo Find X9 - Rs 72,990
Oppo Find X9 இல் Dolby Vision ஆதரவு மற்றும் 3,600 nits உச்ச ஒளிர்வுத் திறனுடன் கூடிய 6.59-அங்குல AMOLED திரை உள்ளது; மேலும், Hasselblad நிறுவனத்தின் மூன்று 50MP கேமரா அமைப்பு, இயல்பான மற்றும் நுணுக்கமான படங்களையும், அதே சமயம் துல்லியமான 4K வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து வழங்குகிறது. 16GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Dimensity 9500 சிப், பல பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்வதை (multitasking) மிக எளிதாக்குகிறது.
iQOO 15 - Rs 72,999
iQOO 15 போனில் 144Hz LTPO AMOLED திரை, Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மற்றும் பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன. 8K வீடியோ ஆதரவுடன் கூடிய மூன்று 50MP கேமரா அமைப்பு இதற்குப் புதிய பரிமாணத்தைச் சேர்க்கிறது.
OnePlus 15 - Rs 72,999
2026-ஆம் ஆண்டில், iPhone 17-ஐ விடச் சிறந்த தேர்வுகளில் ஒன்றாக OnePlus 15 இருக்கிறது. 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தில் இயங்கும் இதன் 6.78-அங்குல LTPO AMOLED திரை, வியக்கத்தக்க வகையில் மிகச் சீராக இயங்குகிறது; 16GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி, அனைத்து சவாலான பணிகளையும் மிக எளிதாகக் கையாள உதவுகிறது; மேலும், 7,300mAh திறன் கொண்ட Battery இதில் உள்ளது.
Google Pixel 10 - Rs 68,929
கூகுளின் டென்சர் G5 சிப், AI அம்சங்கள், உண்மையான ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்தை வழங்கும் சிறந்த போன் இதுவாகும். அதே நேரத்தில், 48MP பிரதான கேமரா, 13MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 5x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை இதில் உள்ளன.
Realme GT 8 Pro - Rs 72,999
Realme GT 8 Pro போனில் Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியுடன், 6.79-அங்குல Dolby Vision AMOLED திரை உள்ளது; வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் முதல் கேமிங் வரை அனைத்துச் செயல்பாடுகளிலும் மென்மையான மற்றும் பிரகாசமான காட்சிகளை வழங்குகிறது. வலுவான ஜூம் (zoom) திறன்கொண்ட 200MP முதன்மை கேமரா இதில் உள்ளது.
Samsung Galaxy S25 - Rs 68,299
Samsung Galaxy S25 இல் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.2-அங்குல LTPO AMOLED 2X திரை பிரமிக்க வைக்கிறது. Snapdragon 8 Elite செயலி அனைத்துச் செயல்பாடுகளையும் மிகத் திறம்பட இயக்குகிறது; மேலும், நம்பகமான மூன்று 50MP கேமரா அமைப்பு, புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களைத் தொடர்ந்து மிக எளிதாகக் கையாளுகிறது.
Google Pixel 10a - Rs 49,999
Google Pixel 10a, 2026-ஆம் ஆண்டில் அதிகப்பணம் செலவிட வேண்டியதன் அவசியத்தையே கேள்விக்குள்ளாக்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனாகும். 6.3-அங்குல 120Hz OLED திரை, Google-இன் Tensor G4 செயலி மற்றும் மேம்பட்ட AI தொழில்நுட்பம் இதில் உள்ளது. மேலும் 48MP முதன்மை கேமரா பன்மடங்கு உயர்ந்த தரத்திலான புகைப்பட அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
Nothing Phone 3 - Rs 50,999
இப்பட்டியலின் இறுதியில் இடம்பெற்றுள்ள போன், Nothing Phone 3. இதில் மூன்று 50MP கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு, Snapdragon 8s Gen 4 செயலி, 6.67-அங்குல 120Hz OLED திரை மற்றும் 5,150mAh மின்கலம் ஆகிய சிறப்பம்சங்கள் இந்த போனை தனித்து காட்டுகிறது.
