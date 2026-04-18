2026ல் அறிமுகமாகப் போகும் டாப் 5 'Foldable' போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ

Top Five Upcoming Foldable Phones : 2026-ஆம் ஆண்டில் வெளியாகவுள்ள ஐந்து மடிக்கக்கூடிய அதாவது Foldable ஸ்மார்ட்போன்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது; இவற்றில் Apple iPhone Fold, Samsung Galaxy Z Fold 8 வரிசை, Google Pixel 11 Pro Fold மற்றும் Vivo X Fold 6 ஆகியவை அடங்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:37 PM IST
Top Five Upcoming Foldable Phones : மடிக்கக்கூடிய (Foldable) ஸ்மார்ட்போன்களின் மவுசு தற்போது சந்தையில் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு இந்த Foldable போனுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகளவில் அதிகரித்துள்ளது. முக்கிய ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகள் வடிவமைப்பு, செயல்திறன் மற்றும் கேமராக்களில் புதுமைகளைப் புகுத்துவதால், சந்தையில் இந்த போன்களுக்கான போட்டி தீவிரமடையப் போகிறது. ஆப்பிளின் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட Foldable போன் அறிமுகம் முதல் சாம்சங் தனது தயாரிப்பு வரிசையை மெருகேற்றுவது வரை, இந்த ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்படும் ஐந்து அற்புதமான Foldable போன்களின் பட்டியல் இதோ.

ஆப்பிள் ஐபோன் ஃபோல்ட் - Apple iPhone Fold​

Apple நிறுவனம் இறுதியாக 'iPhone Fold' மூலம் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அடியெடுத்து வைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு பெரிய 7.8-அங்குல உள் திரையும், அதனுடன் இணைந்த ஒரு வெளித் திரையும் இதில் இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விரைவில் வெளியாகவுள்ள A20 Pro சிப்பின் ஆற்றலுடன் இயங்கவுள்ள இந்தச் சாதனம், 'Touch ID' அம்சத்தையும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். இந்த உயர்தர மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன், செப்டம்பர் 2026-இன் இரண்டாம் வாரத்தில் iPhone 18 Pro வரிசைச் சாதனங்களுடன் இணைந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாம்சங் கேலக்ஸி Z ஃபோல்ட் 8 - Samsung Galaxy Z Fold 8​

Samsung Galaxy Z Fold 8 மாடலின் மூலம், மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் Samsung தொடர்ந்து முன்னிலை வகிக்கக்கூடும். இந்த மாடல் போனில், பெரிய பேட்டரி மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட நீடித்து உழைக்கும் திறன் உள்ளிட்ட பல்வேறு உள் கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாம்சங் கேலக்ஸி Z ஃபோல்ட் 8 வைட் - Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

சற்றே மாறுபட்ட அனுபவத்தை வழங்கும் நோக்கில், 'Galaxy Z Fold 8 Wide' எனும் புதிய வகையையும் Samsung அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். அகலமான வெளிப்புறத் திரை மற்றும் அதே போன்ற உள்ளக வன்பொருள் அம்சங்களைக் கொண்டிருப்பதால், நடைமுறைப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வெளிப்புறத் திரையை விரும்புவோரை இந்தச் சாதனம் ஈர்க்கக்கூடும். Samsung நிறுவனத்தின் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வெளியீட்டு நிகழ்வில் இந்தச் சாதனம் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் - Google Pixel 11 Pro Fold

கூகிளின் அடுத்த மடிக்கக்கூடிய சாதனம், புதுப்பிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்பகட்ட ரெண்டர்கள் கேமரா மாட்யூலில் மாற்றங்களைக் காட்டுவதோடு, புதிய டென்சர் ஜி6 சிப் செயல்திறனையும் செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சங்களையும் மேம்படுத்தக்கூடும். இந்தச் சாதனம், மேம்பட்ட மென்பொருள் ஒருங்கிணைப்பில் கவனம் செலுத்தி, 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்.

விவோ எக்ஸ் ஃபோல்ட் 6 - Vivo X Fold 6

Vivo நிறுவனம், Vivo X Fold 6 மூலம் மடிக்கக்கூடிய கேமராக்களில் கேமராப் புதுமைகளை முன்னெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இதில் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட முதன்மைக் கேமராவும், மேம்படுத்தப்பட்ட டெலிஃபோட்டோ திறன்களும் இடம்பெறும் எனத் தெரிகிறது. இந்த போன் 2026-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகமாகும், மேலும் புகைப்பட ஆர்வலர்கள் மத்தியில் ஒரு தனித்துவமான இடத்தைப் பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய போன் எப்போது அறிமுகமாகும்?
'iPhone Fold' என எதிர்பார்க்கப்படும் இந்தச் சாதனம், செப்டம்பர் 2026-இன் இரண்டாம் வாரத்தில், iPhone 18 Pro வரிசை போன்களுடன் இணைந்து அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்.

iPhone Fold-ன் திரையின் அளவு மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
இதில் 7.8-அங்குல பெரிய உள் திரை மற்றும் ஒரு வெளித் திரை இருக்கும். இது ஆப்பிளின் அதிவேக A20 Pro சிப் மூலம் இயங்கும் என்றும், பாதுகாப்பு அம்சமாக Touch ID மீண்டும் கொண்டுவரப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாம்சங் இந்த ஆண்டு எத்தனை வகையான Foldable போன்களை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது?
வழக்கமான Galaxy Z Fold 8 உடன், இந்த முறை Galaxy Z Fold 8 Wide என்ற புதிய மாடலையும் சாம்சங் அறிமுகப்படுத்தலாம்.

Google Pixel 11 Pro Fold-ல் என்னென்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்?
கூகுளின் இந்த புதிய மாடலில் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா மாட்யூல் மற்றும் டென்சர் ஜி6 (Tensor G6) சிப் இடம்பெறும். இது போனின் வேகம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) திறன்களை அதிகப்படுத்தும்.

2026-ல் Foldable போன்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா?
போட்டி தீவிரமடைவதால் சில பிராண்டுகள் விலையைக் குறைக்க முயன்றாலும், ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங்கின் உயர்தர மாடல்கள் அவற்றின் பிரீமியம் விலையிலேயே தொடர வாய்ப்புள்ளது.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

