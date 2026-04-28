ரூ.30000 பட்ஜெட்டில் சிறந்த கேமிங் ஸ்மார்ட்போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

Gaming Smartphones Under 30000: நீங்கள் வீடியோ கேம்களை விளையாடுவதை விரும்புபவர் என்றால், அதற்கென்றே பிரத்யேகமாக ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க முடிவெடுத்து, ஆனால் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்கிற குழப்பத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானது. ₹30,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும், எவ்வித lag இன்றி நீங்கள் கேம்களை விளையாட உதவும் சில மொபைல் போன்களைப் பற்றி தான் இன்று காணப் போகிறோம். இந்தச் சாதனங்கள் உங்கள் கேமிங் அனுபவத்தை நிச்சயம் வெகுவாக மேம்படுத்தும். அந்தப் போன்களைப் பற்றி முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Motorola Edge 70 Fusion 5G
இந்த Motorola ஸ்மார்ட்போன் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 144Hz திரை மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருப்பதால், இது கேம் விளையாடுவதற்கு மிகவும் ஏற்ற போன்களில் ஒன்றாகும். இதன் மூலம் நீங்கள் நீண்ட நேரத்திற்குத் தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை மகிழ்ந்து பெறலாம். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியில் 50MP பின்புற கேமராவும், 32MP செல்ஃபி கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது Snapdragon 7s Gen 4 ஆக்டா-கோர் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இதன் ஆரம்ப விலை ₹26,999 ஆகும்.
OPPO K13 Turbo
Oppo நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை குறிப்பாக கேமிங் பயன்பாட்டிற்காகவே வடிவமைத்துள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட 6.8-அங்குல தட்டையான OLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தில் cooling fan பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது சாதனம் அதிக வெப்பமடைவது தொடர்பான சிக்கல்களைத் திறம்படத் தடுக்க உதவுகிறது. இது Dimensity 8450 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது, மேலும் இதில் 7000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் கேமரா அமைப்பில் 50MP சென்சார் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ₹27,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Redmi Note 15 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G என்பது ஒரு '2-in-1' வகை ஸ்மார்ட்போனாகும். இதன் மூலம், இந்தச் சாதனத்தை நீங்கள் கேமிங் மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தல் ஆகிய இரண்டு நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்திற்காக 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட AMOLED திரையையும், புகைப்படம் எடுப்பதற்காக 200MP கேமராவையும் Redmi Note 15 Pro 5G போன் கொண்டுள்ளது. மேலும், 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 6580mAh பேட்டரியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை ₹29,999 ஆகும்.
Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power கேமிங்கிற்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதன் பிரம்மாண்டமான 10,001mAh பேட்டரியின் உதவியால், இந்த சாதனம் பல மணிநேரங்களுக்குத் தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை வழங்க உதவுகிறது. 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட இதன் 6.8-அங்குல AMOLED திரை, மிகச் சீரான கேமிங் அனுபவத்தை அளிக்கிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 12GB வரையிலான RAM, 50MP கேமரா மற்றும் SIM அட்டை ஸ்லாட், Wi-Fi, GPS, Bluetooth போன்ற இணைப்பு வசதிகளுடன் வருகிறது. இதன் விலை ₹26,999-இல் தொடங்குகிறது.
Infinix GT 30 Pro 5G
Infinix GT 30 Pro ஸ்மார்ட்போன் பிரத்யேகமாக கேமிங்கிற்காகவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் தனித்துவமான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளதுடன், 120FPS கேமிங் ஆதரவையும் வழங்குகிறது. இந்தச் சாதனம் MediaTek Dimensity 8350 Ultimate சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது; மேலும், 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5500mAh பேட்டரியையும் இது கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசி 256GB சேமிப்பகத்தையும், 108MP கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ₹27,999 ஆகும்; இதை Flipkart தளத்தின் மூலம் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்த மொபைல்களில் கேமிங்கிற்கு மிகவும் உகந்த சிப்செட் எது?
நீங்கள் அதீத வேகத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், Motorola Edge 70 Fusion-ல் உள்ள Snapdragon 7s Gen 4 மற்றும் OPPO K13 Turbo-ல் உள்ள Dimensity 8450 ஆகியவை மிகச்சிறந்த செயல்திறனை வழங்கும். இது லேக் (lag) இன்றி விளையாட உதவும்.
நீண்ட நேரம் கேம் விளையாடுபவர்களுக்கு எந்தப் போன் சிறந்தது?
பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை Realme P4 Power 5G முதலிடத்தில் உள்ளது. இதில் உள்ள 10,001mAh பேட்டரி, நீங்கள் சார்ஜரைத் தேடாமல் பல நாட்களுக்கு விளையாட வழிவகுக்கும். அடுத்ததாக மோட்டோரோலா மற்றும் ஓப்போவில் உள்ள 7000mAh பேட்டரிகள் சிறந்த தேர்வுகள்.
சிறந்த டிஸ்ப்ளே அனுபவத்தை வழங்கும் போன் எது?
Motorola Edge 70 Fusion மற்றும் Realme P4 Power 5G ஆகிய இரண்டுமே 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் (Refresh Rate) கொண்டுள்ளன. இது கேம்களின் கிராபிக்ஸை மிக மென்மையாகவும், வேகமாகவும் திரையில் காட்டும்.
