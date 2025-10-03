English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5G-யில் புதிய முதலிடம்: ஜியோ, ஏர்டெல்-லை பின்னுக்குத் தள்ளிய நிறுவனம் எது?

Top 5G Networks Worldwide: 5G குளோபல் விருதுகள் 2025 இன் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன, இந்த விருது பட்டியல் தற்போது இந்திய பயனர்களை ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவின் முக்கிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியுள்ளன, யார் வென்றார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:59 PM IST
  • உலகின் வேகமான நெட்வொர்க்குகள் எவை?
  • OpenSignal விருதுகள் என்றால் என்ன?
  • ஐரோப்பாவில் இரண்டு புதிய 5G தலைவர்கள்

5G-யில் புதிய முதலிடம்: ஜியோ, ஏர்டெல்-லை பின்னுக்குத் தள்ளிய நிறுவனம் எது?

Global 5G Winners 2025: 5G உலகளாவிய விருதுகள் 2025 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முழு முடிவுகள் வெளியாகி தற்போது இந்திய பயனர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. OpenSignal வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, இந்தியாவின் முக்கிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களான Jio, Airtel மற்றும் Vodafone-Idea (Vi) ஆகியவை இந்த முறை எந்த தரவரிசையையும் பெறவில்லை. மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் 5G சேவைகளில் விதிவிலக்காக சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன, ஆனால் அவை தங்கள் 5G சேவைகளில் விதிவிலக்காக சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

உலகின் வேகமான நெட்வொர்க்குகள் எவை?

OpenSignal விருதுகள் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, பிரேசிலிய நிறுவனமான Vivo மற்றும் தென் கொரியாவின் KT நிறுவனம் ஆகியவை 5G பதிவிறக்க வேகத்தில் முன்னணியில் உள்ளன. பெரிய பகுதிகளைக் கொண்ட நாடுகளில், Vivo சராசரியாக 362.1 Mbps வேகத்துடன் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதேபோல் பிரேசிலிய நிறுவனங்களான Claro மற்றும் TIM ஆகியவையும் முதலிடத்தில் உள்ளன. சிறிய பகுதிகளைக் கொண்ட நாடுகளில், தென் கொரியாவின் KT சராசரியாக 470.7 Mbps வேகத்தை அடைந்தது.

OpenSignal விருதுகள் என்றால் என்ன?

உலகளவில் வேகமான, மிகவும் நம்பகமான 5G சேவைகளை வழங்கும் மொபைல் நிறுவனங்களுக்கு Opensignal ஆண்டுதோறும் விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான வெற்றியாளர்களைத் தீர்மானிக்க, நிறுவனம் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை கோடிக்கணக்கான பயனர்களின் தொலைபேசிகளிலிருந்து தரவைச் சேகரித்தது. இந்தத் தரவை பகுப்பாய்வு செய்த பிறகு சிறந்த நெட்வொர்க்குகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

ஐரோப்பாவில் இரண்டு புதிய 5G நெட்வொர்க்குகள்

போலந்து மற்றும் நெதர்லாந்தும் 5G வேகத்தில் விரைவான முன்னேற்றத்தைக் கண்டன. போலந்தில், T-Mobile, Play மற்றும் Orange ஆகியவை கடந்த ஆண்டை விட 140.7 Mbps அதிகரிப்புடன் 5G குளோபல் ரைசிங் ஸ்டார் பட்டத்தை வென்றன. நெதர்லாந்தில், Odido 151.1 Mbps வேகத்துடன் சிறிய பகுதியில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது.

சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் முன்னிலை பெறுகின்றன

5G கவரேஜும் சிறந்த முடிவுகளைக் கண்டது. பெரிய பகுதிகளில், அமெரிக்காவின் T-Mobile 8.1 மதிப்பெண்ணுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. சிறிய பகுதிகளில், சிங்கப்பூரின் Singtel 9.1 மதிப்பெண்ணுடன் விரைவான முன்னேற்றம் கண்டது. சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த M1, StarHub மற்றும் Simba போன்ற நிறுவனங்களும் பட்டியலில் இடம் பெற்றன.

ருமேனியாவிலிருந்து ஜப்பானுக்கு செயல்திறன்

சிங்கப்பூரில் இருந்து Singtel மற்றும் ஜப்பானின் Ou ஆகியவை கேமிங் மற்றும் வீடியோ அனுபவத்தில் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டன. பெரிய பகுதிகளில் 91.9 மதிப்பெண்களுடன் Ou முதலிடத்தைப் பிடித்தது, அதே நேரத்தில் சிறிய பகுதிகளில் Singtel 92.9 மதிப்பெண்களைப் பெற்றது. ருமேனியா, பின்லாந்து, கனடா, ஸ்வீடன் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பிற நிறுவனங்களும் வீடியோ அனுபவத்தில் விதிவிலக்காக சிறப்பாகச் செயல்பட்டன.

இந்த ஆண்டு விருதுகள், உலகளாவிய 5G சேவை வெளியீட்டில் இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளன. தென் கொரியா, பிரேசில் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் 5G சேவைகள் விதிவிலக்காக சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | இன்னும் சில மணிநேரமே.. ஃப்ளிப்கார்ட் விற்பனையில் பொருட்களை உடனே ஆர்டர் போடுங்கள்

மேலும் படிக்க | Jio Vs Airtel Vs BSNL: 60 நாள் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்: எது மலிவு? எது அதிக டேட்டா தரும்?

