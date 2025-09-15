English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எப்போதும் டிமாண்ட் இருக்கும் கார்கள்: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதிகம் விற்பனையான மாடல்கள்

Top Selling Cars: வாடிக்கையாளர்கள் இந்த கார்களுக்கு நல்ல வரவேற்பை அளித்து வருவதால், செப்டம்பரில் இவற்றை வாங்குவது லாபகரமான ஒப்பந்தமாக இருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:49 PM IST
  • மாருதி சுசுகி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 18,445 யூனிட் எர்டிகாவை விற்றது
  • இந்த எம்பிவியை அதிகம் விற்பனையாகும் காராக மாற்றியது

எப்போதும் டிமாண்ட் இருக்கும் கார்கள்: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதிகம் விற்பனையான மாடல்கள்

Top Selling Cars: நீங்கள் செப்டம்பர் மாத்தில் கார் வாங்க திட்டமிட்டு இருந்தால், நல்ல விருப்பங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால், இன்று இந்த கட்டுரையில் வலுவான விருப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கார்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் புயலை கிளப்பியதால், தற்போது செப்டம்பர் மாத்ததில் இந்த கார்களை வாங்குவது உங்களுக்கு சரியான தேர்வாக இருக்கும்.

மாருதி சுசுகி எர்டிகா
மாருதி சுசுகி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 18,445 யூனிட் எர்டிகாவை விற்றது, இந்த எம்பிவியை அதிகம் விற்பனையாகும் காராக மாற்றியது. கார் தயாரிப்பாளர் ஆகஸ்ட் 2024 ஆம் ஆண்டில் 18,580 யூனிட் எர்டிகாவை விற்பனை செய்ய முடிந்தது, இது கடந்த ஆண்டை விட 1 சதவீதம் சரிவைக் காட்டுகிறது. டீலர்ஷிப் வட்டாரங்களின்படி, புதிய ஜிஎஸ்டியின் கீழ் மாருதி சுசுகி எர்டிகா ரூ.47,000 வரை நன்மைகளைப் பெறுகிறது.

மாருதி சுசுகி டிசையர்
மாருதி சுசுகி டிசையர் ஆகஸ்ட் 2025 ஆம் ஆண்டில் 16,509 யூனிட் விற்பனையைப் பதிவு செய்துள்ளது, இது கடந்த ஆண்டை விட 55 சதவீதம் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. ஆகஸ்ட் 2024 ஆம் ஆண்டில் டிசையர் 10,627 யூனிட்கள் விற்பனையைப் பதிவு செய்தது. வருங்கால வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது மாருதி சுசுகி டிசையரை வாங்கலாம், அதன் வகையைப் பொறுத்து மொத்த சலுகைகள் ரூ.87,000 வரை இருக்கும்.

ஹூண்டாய் க்ரெட்டா
15,924 யூனிட்கள் விற்பனையாகி, ஹூண்டாய் க்ரெட்டா இந்த மாதத்தில் மூன்றாவது சிறந்த விற்பனையான கார் ஆகும், இதில் க்ரெட்டா என்-லைன் மற்றும் க்ரெட்டா இவி ஆகியவை அடங்கும். ஆகஸ்ட் 2024 ஆண் ஆண்டில் இந்த பிராண்ட் 16,762 யூனிட் க்ரெட்டாவை விற்பனை செய்ய முடிந்தது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 5 சதவீதம் சரிவைக் காட்டுகிறது. ஜிஎஸ்டி திருத்தத்திற்குப் பிறகு இந்த பிராண்ட் க்ரெட்டாவில் ரூ.72,145 மற்றும் க்ரெட்டா என்-லைனில் ரூ.71,762 வரை சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

மாருதி சுசுகி வேகன் ஆர்
மாருதி சுசுகி வேகன் ஆர் ஆகஸ்ட் 2025 ஆண் ஆண்டில் 14,552 யூனிட் விற்பனையைப் பதிவு செய்தது. இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 12 சதவீதம் சரிவைக் கண்டாலும், அது இன்னும் சிறந்த விற்பனையான கார்களின் பட்டியலில் இடம்பிடிக்க முடிந்தது. புதிய ஜிஎஸ்டி 2.0 க்குப் பிறகு மாருதி சுசுகி வேகன் ஆர் இப்போது ரூ.64,000 வரை விலைக் குறைப்புடன் கிடைக்கிறது.

டாடா நெக்ஸான்
டாடா நெக்ஸான் ஆகஸ்ட் 2025 ஆண் ஆண்டில் 14,004 யூனிட் விற்பனையைப் பதிவு செய்தது, இதில் நெக்ஸான்.இ.வி.யின் விற்பனை எண்களும் அடங்கும். டாடா நெக்ஸான் ஆகஸ்ட் 2024 ஆம் ஆண்டில் 12,289 யூனிட் விற்பனையை விஞ்சியது, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 14 சதவீதம் வளர்ச்சியைக் கண்டது. ஜிஎஸ்டி 2.0 இன் கீழ் டாடா நெக்ஸான் ரூ.1.55 வரை நன்மைகளைப் பெற்றுள்ளது.

