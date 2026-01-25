AI போன்களுக்கு செம தள்ளுபடி! Amazon Republic Day Saleல் எந்த போனை வாங்கலாம்?

Top smartphones Of 2026: புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் முடிவு என்பது இனி காலிங் மற்றும் செயலிகளைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. அது பெரும்பாலும் செயல்திறன், கேமரா தரம், செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறன்கள் மற்றும் நீண்ட கால மதிப்பு ஆகியவற்றைப் பற்றியது. Amazon Great Republic Day Sale நடைபெற்று வருவதால், அற்புதமான விலைகளில் உயர்தர ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.
Nothing Phone (3), Black (12GB, 256GB)
நத்திங் ஃபோன் (3) ஆனது, வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் தூய்மையான மென்பொருள் கொண்ட அந்த பிராண்டின் லட்சியப் பார்வையைத் தொடர்கிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேர்த்தியான கிளிஃப் லைட்டிங்குடன் கூடிய தனித்துவமான வெளிப்படையான வடிவமைப்பு
தூய்மையான, அசல் ஆண்ட்ராய்டு அனுபவம்
12ஜிபி ரேம்
செயற்கை நுண்ணறிவு மேம்பாடுகளுடன் வலுவான கேமரா செயல்பாடு
தினசரி பயன்பாட்டிற்காக நீண்ட பேட்டரி ஆயுள்
கேமரா செயல்பாடு நன்றாக இருக்கும், ஆனால் குறைந்த வெளிச்சச் சூழல்களில் இது சிறந்ததல்ல
vivo X300 5G (Elite Black, 12GB RAM, 512GB Storage)
இந்த சாதனம் தூய்மையான மென்பொருள் மற்றும் உயர் செயல்திறன் வேகத்தைக் கொண்டிருப்பதற்காக அறியப்படுகிறது, மேலும் இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சங்களும் சக்திவாய்ந்த செயலியும் உள்ளன.
புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு பிரம்மாண்டமான 512ஜிபி சேமிப்பகம்
துல்லியமான பட செயலாக்கத்துடன் கூடிய மேம்பட்ட கேமரா அமைப்பு
பிரீமியம் AMOLED டிஸ்ப்ளே
வேகமான 5G இணைப்பு
OnePlus 13 | 16GB RAM, 512GB Storage | Black Eclipse
ஒன்பிளஸ் 13 கேமிங் அனுபவத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்த்தியான மென்பொருள் மற்றும் வேகமான செயல்திறனுக்காக அறியப்படும் இந்த சாதனம், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்கள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயலி மூலம் இந்தத் திறன்களை மேலும் ஒரு படி மேலே கொண்டு செல்கிறது.
16 ஜிபி ரேம்
சிறந்த பயன்பாட்டிற்கான AI-இயக்கப்படும் அம்சங்கள்
சிறந்த கேமிங் செயல்திறன் அமைப்பு
சுத்தமான மற்றும் வேகமான OxygenOS அனுபவம்
Samsung Galaxy S23 5G AI Smartphone (Green, 8GB, 128GB)
Samsung Galaxy S23 5G என்பது கேமராக்களின் தரம் மற்றும் பிராண்ட் நற்பெயருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பயனர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு சிறிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் ஆகும்.
சிறந்த படத் தரத்துடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த AI கேமரா
பிரீமியம் வடிவமைப்பு
அதிக பிரகாசத்துடன் கூடிய மென்மையான AMOLED டிஸ்ப்ளே
நீண்ட கால மென்பொருள் மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகள்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அனைத்தும் வெவ்வேறு பயனர்களின் தேவைகளைப் பொறுத்து தங்களின் தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
