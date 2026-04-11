Vivo T5 Pro முதல் Redmi A7 Pro வரை... அடுத்த வாரம் வெளிவரவுள்ள டாப் போன்கள், லிஸ்ட் இதோ

April Smartphones launches: ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஏப்ரல் மாதத்தின் மூன்றாவது வாரம் இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் வெளியீடுகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான வாரமாக அமையவுள்ளது. இதில் பட்ஜெட் மற்றும் நடுத்தர விலைப்பிரிவு (mid-range) ஸ்மார்ட்போன்கள் எனப் பல வகைகள் வெளியாகவுள்ளன. இந்த வரிசையில் Vivo T5 Pro, OPPO F33 சீரிஸ், Realme Narzo 100 Lite மற்றும் Infinix Note 60 Pro போன்ற சாதனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. Redmi நிறுவனமும் தனது Redmi A7 Pro ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இது Redmi-யின் 'A-சீரிஸ்' வரிசையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமைகிறது.
அடுத்த வாரம் வெளியாகவுள்ள ஸ்மார்ட்போன்கள், அவற்றின் வெளியீட்டு தேதி, விலை மற்றும் பிற விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo T5 Pro
வெளியீட்டுத் தேதி: Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
சிறப்பம்சங்கள்: அதிகாரப்பூர்வ டீசர்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போனில் Qualcomm-இன் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் இடம்பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது T4 Pro மாடலில் இருந்த Snapdragon 7 Gen 4 SoC-யை விட மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். இது புதிய மாடலின் செயல்திறனில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இருக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது. Vivo T5 Pro ஒரு பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரியையும் கொண்டிருக்கும். இது இந்த விலைப்பிரிவில் உள்ள ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரிகளில் ஒன்றாகத் திகழும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Cosmic Black' மற்றும் 'Glacier Blue' ஆகிய வண்ணங்களில் வெளியாகவுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்படும் விலை: கசிந்த தகவல்களின்படி, Vivo T5 Pro-வின் விலை ரூ. 30,000 முதல் ரூ. 36,999 வரை இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. முந்தைய T4 Pro மாடலின் விலை ரூ. 27,999 ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஸ்மார்ட்போன் துறையில் மெமரி சிப்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இந்த விலை உயர்வு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகவே தெரிகிறது.
ஆரம்பக்கட்டக் கணிப்புகள்: இதுவரை நமக்குக் கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போன் நடுத்தர விலைப்பிரிவில் 'பேட்டரி செயல்திறனுக்கு' முன்னுரிமை அளிக்கும் ஒரு சாதனமாக உருவாகி வருகிறது. நம்பகமான மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆயுளை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களை இந்த ஸ்மார்ட்போன் பெரிதும் ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
OPPO F33 series
வெளியீட்டுத் தேதி: OPPO F33 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
எதிர்பார்க்கப்படும் சிறப்பம்சங்கள்: இந்த வரிசையில் OPPO F33 மற்றும் OPPO F33 Pro என இரண்டு மாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. இந்த இரண்டு மாடல்களுமே மேம்படுத்தப்பட்ட நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில், IP69K தரச்சான்றிதழுடன் வெளியாகும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. Pro மாடலானது, 100 டிகிரி பார்வைக் கோணத்தை வழங்கும் 50MP அல்ட்ரா-வைட் முன்பக்க கேமராவுடன் தனித்து நிற்கிறது. இதன் வியூஃபைண்டரில் 0.6x என்ற விருப்பத் தேர்வும் இடம்பெற்றுள்ளது. இது ஒரே ஃப்ரேமிற்குள் அதிக நபர்களைப் படம்பிடிப்பதை எளிதாக்குகிறது.
பின்புறத்தைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு கைபேசிகளுமே 50MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. OPPO நிறுவனம் AI Groupfie Expert, AI Portrait Glow, Dual-View Video மற்றும் Colourful Front Fill Light உள்ளிட்ட பல்வேறு AI-சார்ந்த புகைப்பட அம்சங்களையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்தச் சாதனங்களுக்கு ஆற்றலூட்டும் வகையில், 80W SuperVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. F33 Pro மாடலானது Misty Forest, Starry Blue மற்றும் Passion Red ஆகிய வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது. மேலும் இது கச்சிதமான 6.57-அங்குல தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கும்.
ஆரம்பக்கட்டக் கருத்துகள்: OPPO F33 சீரிஸ், குறிப்பாக F33 Pro மாடல், 'செல்ஃபி' ஆர்வலர்களை இலக்காகக் கொண்டே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. இதில் குழுப் புகைப்படங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகப் பயன்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கச்சிதமான, உறுதியான வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய பேட்டரி ஆகியவை, இதை ஒரு சிறந்த நடுத்தர விலைப்பிரிவுத் தேர்வாகவும் மாற்றக்கூடும்.
Infinix Note 60 Pro
வெளியீட்டுத் தேதி: Infinix Note 60 Pro கைபேசியானது ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது.
விவரக்குறிப்புகள்: Infinix Note 60 Pro மாடலானது Snapdragon 7s Gen 4 SoC செயலியுடன் அறிமுகமாகிறது. இந்தச் செயலி AnTuTu தளத்தில் 1 மில்லியன் புள்ளிகளைக் கடந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது மிகச் சீரான பல்பணிச் செயல்பாட்டையும், அன்றாடப் பயன்பாட்டில் சிறப்பான செயல்திறனையும் வழங்கும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும், இது 'Call of Duty: Mobile' விளையாட்டில் 120FPS வரையிலான வேகத்தில் விளையாடுவதற்கான ஆதரவையும் வழங்குகிறது. குறிப்பாக, COD Mobile-ஐ மையமாகக் கொண்ட ஒரு சிறப்புப் பதிப்பும் வெளியாகிறது. இதில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பயனர் இடைமுகக் கூறுகள் (UI elements) மற்றும் வடிவமைப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதன் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய LED விளக்குகளைக் கொண்ட 'Active Matrix Display' ஆகும். இது கைபேசியின் பின்பக்கப் பேனலில் ஊடாடும் அனிமேஷன்களையும் அறிவிப்புகளையும் காட்சிப்படுத்துகிறது. மேலும், இதயத் துடிப்பு மற்றும் SpO₂ அளவுகளைக் கண்காணிப்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பக்கவாட்டுப் பொத்தானும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இது 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றுடன் வருகிறது; செல்ஃபிக்களுக்காக 13MP முன்பக்க கேமராவும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
யாருக்கு ஏற்றது? வழக்கமான நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போன்களிலிருந்து சற்று மாறுபட்ட ஒன்றை விரும்புவோருக்கு, குறிப்பாக கேமர்கள், பொழுதுபோக்கிற்காக காண்டெண்டுகளை உருவாக்குவோர் மற்றும் வடிவமைப்பு சார்ந்த, அதிக ஊடாடும் அனுபவத்தை விரும்புவோருக்கு Infinix Note 60 Pro மிகவும் பொருத்தமானதாகத் தெரிகிறது.
Realme Narzo 100 Lite
வெளியீட்டுத் தேதி: Realme Narzo 100 Lite ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 14 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது.
விவரக்குறிப்புகள்: Realme Narzo 100 Lite 5G மாடலில், பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரி இடம்பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது; இது 10 மணிநேரம் வரை வீடியோவை இயக்கும் திறனைக் கொண்டிருப்பதாக Realme நிறுவனம் கூறுகிறது. இது 'Bypass Charging' மற்றும் 'Reverse Charging' ஆகிய வசதிகளையும் ஆதரிப்பதால், இதன் பயன்பாட்டுத் திறன் மேலும் அதிகரிக்கிறது. முன்புறத்தில், இந்தத் தொலைபேசி 6.8 அங்குல அளவிலான பெரிய திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது மென்மையான பயனர் அனுபவத்தை வழங்க, 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 900 nits உச்ச ஒளிர்வு மற்றும் 180Hz டச் சேம்பிளிங் ரேட் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் வகையில், இதனுடன் 'Vapour Chamber' குளிரூட்டும் அமைப்பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
மென்பொருள் சார்ந்த அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Realme UI 7.0 உடன் அறிமுகமாகிறது. அத்துடன் AI Eraser 2.0 மற்றும் AI Clear Face போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்களையும் இது கொண்டுள்ளது. இதன் கேமரா அமைப்பு மிகவும் அடிப்படையானதாகவே உள்ளது. இதில் 13MP பின்புற சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது, இதற்கு AI மேம்பாட்டு அம்சங்களின் ஆதரவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி 'Thunder Black' மற்றும் 'Frost Silver' ஆகிய வண்ணங்களில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
இதன் சிறப்பம்சம்: கேமரா செயல்திறனை விட, பேட்டரி ஆயுளுக்கும் மென்மையான திரை அனுபவத்திற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு Realme Narzo 100 Lite 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் தெரிகிறது. ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், ஒரு நாள் முழுவதும் (அல்லது அதற்கும் மேலாக) தடையின்றி உழைக்கக்கூடிய, நம்பகமான மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்மார்ட்போனைத் தேடும் மாணவர்கள், கேஷுவல் கேமர்கள் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டாளர்கள் ஆகியோரை இந்தத் தொலைபேசி நிச்சயம் ஈர்க்கும்.
Redmi A7 Pro
வெளியீட்டுத் தேதி: Redmi A7 Pro ஏப்ரல் 13 அன்று இந்தியாவில் வெளியாகிறது.
விவரக்குறிப்புகள்: Redmi A7 Pro-வில் 6,300mAh பேட்டரி இடம்பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நீண்ட நேரப் பயன்பாட்டைச் சிரமமின்றித் தாங்கும் திறன் கொண்டது. இத்துறையிலேயே மிக வேகமான செயலி (processor) இதில் இடம்பெறுமென Redmi நிறுவனம் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், அது குறித்த துல்லியமான விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்தச் சாதனத்தில் 6.9 அங்குல அளவிலான பெரிய திரை இடம்பெறுகிறது. இதுவே தன் பிரிவிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச் சீரான திரை எனப் புகழப்படுகிறது. இது, Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3 இயங்குதளத்துடன் முன்பே நிறுவப்பட்ட நிலையில் (out of the box) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதில் இடம்பெற்றுள்ள சுவாரஸ்யமான அம்சங்களில் ஒன்று 'HyperIsland' ஆகும். இது திரையின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய, ஊடாடும் (interactive) பட்டையாகும்; இது அறிவிப்புகள், நினைவூட்டல்கள், சந்திப்பு விவரங்கள் மற்றும் பிற தகவல்களைக் காட்சிப்படுத்தும். அன்றாடப் பணிகளை மேலும் எளிதாக்கும் வகையில், 'Circle to Search' வசதியையும் இந்தத் தொலைபேசி ஆதரிக்கும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, Redmi A7 Pro-வில் 32MP திறன் கொண்ட இரட்டை AI கேமரா அமைப்பு இடம்பெறுமெனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது உறுதியான வடிவமைப்புடன் வருவதால், தன் விலைப்பிரிவில் சிறந்த கட்டுமானத் தரத்தைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆரம்பக்கட்டக் கணிப்புகள்: நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் நவீன மென்பொருள் அம்சங்களுடன் கூடிய பெரிய திரை அனுபவத்தை விரும்பும் பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டே Redmi A7 Pro வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதிகப் பணம் செலவழிக்காமலேயே, நவீன பயனர் இடைமுகம் (UI) மற்றும் நாள் முழுவதும் நம்பகமான செயல்திறனை எதிர்பார்க்கும், முதல் முறையாக ஸ்மார்ட்போன் வாங்குபவர்களையும், குறைந்த பட்ஜெட் பயனர்களையும் இது நிச்சயம் கவரும்.
அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Realme Narzo 100 Lite 5G யாருக்கு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்?
கேமரா செயல்திறனை விட, பேட்டரி ஆயுளுக்கும் மென்மையான திரை அனுபவத்திற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு Realme Narzo 100 Lite 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் தெரிகிறது.
2. Infinix Note 60 Pro ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
இதன் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய LED விளக்குகளைக் கொண்ட 'Active Matrix Display' ஆகும். இது கைபேசியின் பின்பக்கப் பேனலில் ஊடாடும் அனிமேஷன்களையும் அறிவிப்புகளையும் காட்சிப்படுத்துகிறது.
3. OPPO F33 series வெளியீட்டு தேதி என்ன?
OPPO F33 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
மேலும் படிக்க | Realme C100 5G: ரூ.25,000 -ஐ விட குறைவான விலை, 8000mAh பேட்டரி.... அறிமுகம் எப்போது?
மேலும் படிக்க | 7000mAh பேட்டரி, 12GB ரேம்.. மிரட்டலான அம்சங்களுடன் ஏப்ரல் 14 அறிமுகமாகும் OPPO A6s Pro 5G
