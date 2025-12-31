English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • iPhone Fold முதல் Samsung Galaxy S26 Ultra வரை.. 2026ல் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

iPhone Fold முதல் Samsung Galaxy S26 Ultra வரை.. 2026ல் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

சாம்சங் ஏற்கனவே தனது Galaxy Z TriFold மாடலை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும், வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டு மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மற்றும் பல அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாக உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:10 PM IST
  • வரவிருக்கும் ஆண்டில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
  • எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அறிமுகமாக உள்ளது.
  • பிப்ரவரி/மார்ச் 2026: ஐபோன் 17E (iPhone 17E).

iPhone Fold முதல் Samsung Galaxy S26 Ultra வரை.. 2026ல் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

Top Smartphone Launch in 2026: 2025-ஆம் ஆண்டு ஸ்மார்ட்போன் உலகிற்கு ஒரு அற்புதமான ஆண்டாக அமைந்தது. சாம்சங் நிறுவனத்தின் Galaxy Z Fold முதல், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் புதிய, மெல்லிய மற்றும் இலகுவான iPhone Air வரை பல வியக்கத்தக்க ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்த ஆண்டு அறிமுகமாயின. அந்த வகையில், 2025-இல் வெளியான சிறந்த போன்கள், 2026-ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாகவிருக்கும் போன்களுக்கு ஒரு வலுவான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, 2024-ஆம் ஆண்டில் நாம் கண்டது போல, பெயரளவிலான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்களும், சிறிய அளவிலான மேம்படுத்தல்களும் மட்டுமே கொண்ட ஆண்டாக இது அமையவில்லை. அதனுடன் வரவிருக்கும் ஆண்டில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

2026-ஆம் ஆண்டில், சக்திவாய்ந்த சிப்கள் , மேம்பட்ட கேமராக்கள் மற்றும் அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறன்கள் போன்ற வழக்கமான மாற்றங்களுடன், சில எதிர்பாராத ஆச்சரியங்களும் நிகழக்கூடும். மடிக்கக்கூடிய (Foldable) போன் சந்தையில் மேலும் பல புதிய நிறுவனங்கள் நுழையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இறுதியாக, ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோனை அறிமுகப்படுத்துவதையும், சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய Galaxy Z Tri-Fold மாடலை உலகளாவிய சந்தையில் வெளியிடுவதையும் காணக்கூடும்.

இந்நிலையில் வரவிருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டில் எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அறிமுகமாக உள்ளது என்பதை பார்ப்போம்.

ஆப்பிள்

பிப்ரவரி/மார்ச் 2026: ஐபோன் 17E (iPhone 17E)

செப்டம்பர் 2026: ஐபோன் ஏர் 2, ஐபோன் 18 ப்ரோ/ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் ஐபோன் ஃபோல்ட் (iPhone Air 2, iPhone 18 Pro/Pro Max and iPhone Fold)

மார்ச் 2027: ஐபோன் 18 மற்றும் ஐபோன் 18E (iPhone 18 and iPhone 18E)

செப்டம்பர் 2027: ஐபோன் ஏர் 3, ஐபோன் 19 ப்ரோ/ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் ஐபோன் 20 (2007-ல் வெளியான ஒரிஜினல் ஐபோனின் 20-வது ஆண்டு நிறைவைக் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது). (iPhone Air 3, iPhone 19 Pro/Pro Max and iPhone 20 ).

சாம்சங்

கேலக்ஸி S26 சீரிஸ் (Galaxy S26): 2026-ன் தொடக்கத்தில் இவை வெளிவரும்.

Tri-Fold Phone: சாம்சங் ஏற்கனவே Tri-Fold Phone கொண்ட திரையை உருவாக்கியுள்ளது. 2026-ல் இது உலகளவில் சந்தைக்கு வரலாம்.

கூகுள்

Google Pixel 11 and 11 Pro: பிக்சல் 11 & 11 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனில் புகைப்படங்களைத் திருத்தவும் (AI Editing), நிகழ்நேர மொழிபெயர்ப்புக்கும் (Live Translation) புதிய AI அம்சங்கள் சேர்க்கப்படும். இந்த ஸ்மார்ட்போனும் 2026 ல் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதர நிறுவனங்கள் (Motorola, Nothing)

Motorola தனது ரேசார் (Razr) வரிசையில் மிகவும் மலிவான மடிக்கக்கூடிய போன்களை அறிமுகப்படுத்தலாம். அதேபோல் Nothing போன் 4-ல் மேலும் தனித்துவமான கிளிஃப் லைட்டிங் (Glyph lighting) மற்றும் குறைந்த விலையில் சிறந்த செயல்திறனை எதிர்பார்க்கலாம்.

2026-ஆம் ஆண்டு ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் மடிக்கக்கூடிய போன்கள் (Foldables) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆகிய இரண்டுமே பிரதானமாக இருக்கும். குறிப்பாக ஆப்பிள் தனது மடிக்கக்கூடிய போனை அறிமுகப்படுத்துவது பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மேலும் படிக்க | கூகுள் டாக்ஸில் புதிய மேஜிக்: நீங்க படிக்க வேணாம்.. அதுவே வாசிக்கும்!

மேலும் படிக்க | விலை குறைந்தது Google Pixel 9a! புத்தாண்டு அதிரடி சலுகையில் இப்போதே வாங்குங்கள்

About the Author
Top Smartphones2026 smartphones LaunchiPhone FoldSamsung Galaxy S26 Ultra

