Redmi முதல் Vivo வரை: ரூ.30,000 -க்குள் கிடைக்கும் பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Best Smartphones in India Under Rs. 30,000: பயனர்களின் அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ற ஒரு ஸ்மார்ட்போனைக் கண்டறிவது சமீபகாலமாகச் சற்று கடினமாகிவிட்டது. குறிப்பாக, தற்போது நிலவும் மெமரி சிப் பற்றாக்குறையின் காரணமாக விலைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதே இதற்குக் காரணம். இருப்பினும், உங்கள் பட்ஜெட் ரூ.30,000-க்குள் இருந்தால், Vivo, Realme, Redmi மற்றும் Oppo போன்ற பிராண்டுகளிலிருந்து சிறந்த மாடல்கள் கிடைக்கின்றன. இவை மேம்பட்ட பின்பக்க கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் சிறப்பான கேமிங் திறன்கள் ஆகியவற்றின் சரியான கலவையை வழங்குகின்றன.
ரூ. 30,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்களில் Vivo T5 Pro, Infinix Note Edge, Redmi Note 15 Pro, Realme P4 Power மற்றும் Oppo A6 Pro ஆகியவை அடங்கும். இந்த போன்களில் பெரும்பாலானவை Qualcomm மற்றும் MediaTek நிறுவனங்களின் நடுத்தர-வரிசை சிப்செட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும், 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய AMOLED அல்லது அதற்கு இணையான பிரகாசமான திரைகளைக் கொண்டுள்ளன. பெரிய அளவிலான பேட்டரித் திறனே இவற்றின் முக்கியச் சிறப்பம்சமாகும். இவை அனைத்தும் இரட்டை அல்லது மூன்று பின்பக்க கேமரா அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவற்றில் பொதுவாக 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் இடம்பெற்றிருக்கும். ரூ. 30,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள் பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo T5 Pro
அதிகத் திறன் கொண்ட பேட்டரியைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Vivo T5 Pro ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் 9,020mAh திறன் கொண்ட சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியுடன் வருவதால், நீண்ட நேரம் போனைப் பயன்படுத்த விரும்புவோருக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. மேலும், 6.83-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K (1,260x2,800 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும், 5,000 nits வரையிலான லோகல் பீக் பிரைட்னசையும் வழங்குகிறது.
Vivo T5 Pro-வின் உள்ளமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இதில் ஆக்டா-கோர் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் இடம்பெற்றுள்ளது. இத்துடன் 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான உள்ளகச் சேமிப்பக வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP68 + IP69 தரச்சான்றுகளையும் இப்போன் பெற்றுள்ளது. இது ஒரு 'வேப்பர் சேம்பர்' (VC) குளிரூட்டும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதற்காக 7,000 சதுர மில்லிமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது.
புகைப்படத் திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo T5 Pro 5G இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் Bokeh கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இதன் முன்புறத்தில் 32-மெகாபிக்சல் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
திரை: 6.83-இன்ச் 1.5K, AMOLED
செயலி (Processor): Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்
RAM மற்றும் சேமிப்பகம்: 12GB வரை LPDDR4x RAM, 256GB வரை உள்ளகச் சேமிப்பகம்
பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 (முதன்மை) + 2-மெகாபிக்சல் (bokeh)
முன்புற கேமரா: 32-மெகாபிக்சல்
பேட்டரி: 9,020mAh, 90W வயர்டு சார்ஜிங் வசதி
Vivo T5 Pro: இந்தியாவில் விலை என்ன?
Vivo T5 Pro-வின் அடிப்படை மாடலான 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட பதிப்பின் ஆரம்ப விலை ரூ. 29,999 ஆகும். 8GB + 256GB மற்றும் 12GB + 256GB RAM/சேமிப்பகக் கட்டமைப்புகள் முறையே ரூ. 33,999 மற்றும் ரூ. 39,999 விலையில் கிடைக்கின்றன. இந்த ஸ்மார்ட்போனை 'Cosmic Black' மற்றும் 'Glacier Blue' ஆகிய வண்ணங்களில் வாங்கலாம்.
Infinix Note Edge
Infinix Note Edge என்பது இந்தியாவில் தற்போது கிடைக்கும் மற்றொரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் மாடலாகும். இது அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற நம்பகமான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட XOS 16 இயங்குதளத்துடன் வருகிறது. மேலும், 6.78-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K (1,208x2,644 பிக்சல்கள்) LTPS 3D வளைந்த AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கிறது. இத்திரையின் பீக் பிரைட்னஸ் 4,500 nits வரை இருக்கும்.
Infinix Note Edge ஸ்மார்ட்போனின் செயல்பாட்டிற்கு MediaTek Dimensity 7100 சிப்செட் வலுவூட்டுகிறது. இது 8GB வரையிலான LPDDR5x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 2.2 உள்ளக சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இது இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவும், விவரங்கள் குறிப்பிடப்படாத ஒரு துணை கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இதன் முன்புறத்தில் 13-மெகாபிக்சல் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Infinix Note Edge ஸ்மார்ட்போன் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; இது 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 10W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்காக, இந்தத் தொலைபேசி IP65 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளது.
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
திரை: 6.78-இன்ச் 1.5K AMOLED திரை, 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate)
செயலி: MediaTek Dimensity 7100 சிப்செட்
RAM மற்றும் சேமிப்பகம்: 8GB வரையிலான LPDDR5x RAM, 256GB வரையிலான UFS 2.2 சேமிப்பகம்
பின்புற கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை) + விவரங்கள் குறிப்பிடப்படாத துணை சென்சார்
முன்புற கேமரா: 13-மெகாபிக்சல்
பேட்டரி: 6,500mAh, 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
Infinix Note Edge இந்தியாவில் இதன் விலை என்ன?
Infinix Note Edge ஸ்மார்ட்போனை, அதன் அடிப்படை மாடலான 6GB RAM + 128GB சேமிப்பக வகைக்கு ரூ. 21,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் நீங்கள் வாங்கலாம். 8GB + 128GB வகையின் விலை ரூ. 23,999 ஆகும். 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் வரும் உயர்நிலை மாடலின் விலை ரூ. 25,999 ஆகும். இது Lunar Titanium, Silk Green மற்றும் Stellar Blue ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 2 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது 6.83-இன்ச் AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த திரையானது 1.5K (1,280 x 2,772 பிக்சல்கள்) தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையின் பிரகாச அளவு 3,200 nits ஆகும். இது MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC-இல் இயங்குகிறது. இத்துடன் 8GB RAM மற்றும் 256GB வரையிலான உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பகம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
புகைப்படத் திறனைப் பொறுத்தவரை, Redmi Note 15 Pro இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் OIS வசதியுடன் கூடிய 200-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவும், 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸும் அடங்கும். இது 20-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்காக இது IP66 + IP68 + IP69 + IP69K தரச்சான்றுகளைப் பெற்றுள்ளது. இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போன், 45W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 6,580mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
திரை: 6.83-அங்குல 1.5K, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh rate)
செயலி (Processor): MediaTek Dimensity 7400 Ultra
RAM மற்றும் சேமிப்பகம்: 8GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 சேமிப்பகம்
பின்பக்க கேமராக்கள்: 200-மெகாபிக்சல் (முதன்மை) + 8-மெகாபிக்சல் (அல்ட்ரா-வைட்)
முன்பக்க கேமரா: 20-மெகாபிக்சல்
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்: 6,580mAh, 45W வயர்டு சார்ஜிங்
Redmi Note 15 Pro: இந்தியாவில் இதன் விலை
Redmi Note 15 Pro-வின் 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக வகையின் விலை ரூ. 29,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை Silver Ash, Mirage Blue மற்றும் Carbon Black ஆகிய வண்ணங்களில் நீங்கள் வாங்கலாம்.
Realme P4 Power
ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலைப்பிரிவில், Realme P4 Power 5G மற்றொரு சிறந்த 'ஆல்-ரவுண்டர்' ஸ்மார்ட்போனாகத் திகழ்கிறது. இது 10,001mAh திறன் கொண்ட சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இப்பேட்டரி 80W வயர்டு அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. இது 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.8-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது, 6,500 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை வழங்கும் திறன் கொண்டது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Realme P4 Power 5G ஸ்மார்ட்போன், 4nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவான ஆக்டா-கோர் MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC செயலியுடன் வருகிறது. இந்தக் கைபேசியானது 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 3.1 உள்ளக சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்பக்க கேமரா அமைப்பில், 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 முதன்மை சென்சார் மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, 16-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்காக, இது IP66 + IP68 + IP69 தரமதிப்பீடுகளைப் பெற்றுள்ளது.
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
திரை: 6.8-அங்குல 1.5K, 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate)
செயலி (Processor): MediaTek Dimensity 7400 Ultra
RAM மற்றும் சேமிப்பகம்: 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM, 256GB வரையிலான UFS 3.1 சேமிப்பகம்
பின்பக்க கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை) + 8-மெகாபிக்சல் (அல்ட்ரா-வைட்)
முன்பக்க கேமரா: 16-மெகாபிக்சல்
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்: 10,001mAh பேட்டரி, 80W வயர்டு சார்ஜிங் வசதி
இந்தியாவில் Realme P4 Power 5G-யின் விலை
இந்தியாவில் 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 25,999 ஆகும். 8GB + 256GB மற்றும் 12GB + 256GB RAM மற்றும் சேமிப்பக மாடல்களின் விலைகள் முறையே ரூ. 27,999 மற்றும் ரூ. 30,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இது TransOrange, TransSilver மற்றும் TransBlue ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Oppo A6 Pro 5G
ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் மற்றொரு சிறந்த தேர்வாக Oppo A6 Pro 5G திகழ்கிறது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த மாடலில், 7,000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W SuperVOOC வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இது 6.75-அங்குல HD+ (720x1,570 பிக்சல்கள்) LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 240Hz தொடு உணர்வு விகிதத்தை வழங்குகிறது.
Oppo A6 Pro ஸ்மார்ட்போனின் உள்ளமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இதில் MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 8GB LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 2.2 சேமிப்பக வசதியைக் கொண்டுள்ளது. இதில் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை ஸ்கேனர் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், முகத்தை அடையாளம் கண்டு திறக்கும் வசதியையும் இது ஆதரிக்கிறது. Oppo-வின் 'A' சீரிஸ் வரிசையில் வரும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் மோனோக்ரோம் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக இதில் 16-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான IP69 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளது.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
திரை: 6.75-அங்குல HD+ (720x1,570 பிக்சல்கள்) LCD பேனல்
செயலி (Processor): MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட்
RAM மற்றும் சேமிப்பகம்: 8GB LPDDR4x RAM, 256GB வரையிலான UFS 2.2 சேமிப்பகம்
கேமராக்கள்: 50-மெகாபிக்சல் (முதன்மை), 2-மெகாபிக்சல் (மோனோக்ரோம்)
பேட்டரி: 7,000mAh, 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி
Oppo A6 Pro 5G: இந்தியாவில் இதன் விலை
Oppo A6 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 21,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ரூ. 23,999 ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Aurora Gold' மற்றும் 'Cappuccino Brown' ஆகிய வண்ணங்களில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
