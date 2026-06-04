Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /Toyota Innova Crysta 2026 புதுப்பொலிவுடன், புதிய மேம்பாடுகளுடன் அறிமுகம்: அம்சங்கள், விலை விவரம் இதோ

Toyota Innova Crysta 2026 புதுப்பொலிவுடன், புதிய மேம்பாடுகளுடன் அறிமுகம்: அம்சங்கள், விலை விவரம் இதோ

Toyota Innova Crysta 2026: பயண வசதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட்போன் சார்ஜர் மற்றும் டயர் அழுத்தத்தைக் கண்காணிக்கும் அமைப்பு (TPMS) போன்ற கூடுதல் சிறப்பம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:01 PM IST
Toyota Innova Crysta 2026 புதுப்பொலிவுடன், புதிய மேம்பாடுகளுடன் அறிமுகம்: அம்சங்கள், விலை விவரம் இதோ
Image Credit: Toyota Innova Crysta 2026 (Photo: Toyota India)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விராட் கோலி காயம்... ஆனால் ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஹேப்பி - ஏன் தெரியுமா?
Ruturaj Gaikwad7 min ago
2
Murder24 min ago
3
Motorola Edge 70 Pro+30 min ago
4
India Bloc37 min ago
5
LPG subsidy1 hr ago