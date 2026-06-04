/Toyota Innova Crysta 2026 புதுப்பொலிவுடன், புதிய மேம்பாடுகளுடன் அறிமுகம்: அம்சங்கள், விலை விவரம் இதோ

Toyota Innova Crysta 2026: டொயோட்டா கிர்லோஸ்கர் மோட்டார் நிறுவனம், இந்தியாவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட 2026 டொயோட்டா இனோவா கிரிஸ்டா (Innova Crysta) மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தனது பிரபலமான MPV வாகனத்தில், பல்வேறு வெளிப்புற அழகு மேம்பாடுகள் மற்றும் கூடுதல் சிறப்பம்சங்களை நிறுவனம் சேர்த்துள்ளது. இதன் விலைகள் தற்போது ரூ. 19.72 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை) தொடங்குகின்றன. சுமார் 2027-ஆம் ஆண்டில் Innova Crysta மாடல் முழுமையாகத் திரும்பப் பெறப்படுவதற்கு (phased out) முன்னதாக, இதுவே அதற்கான கடைசி முக்கியப் புதுப்பிப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
GX மற்றும் GX Fleet ஆகிய 7 இருக்கைகள் கொண்ட வேரியண்டுகளின் விலை ரூ. 19.72 லட்சமாகவும், GX 8 இருக்கைகள் கொண்ட வேரியண்டின் விலை ரூ. 19.77 லட்சமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. GX+ வேரியண்டின் 7 இருக்கைகள் கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 21.15 லட்சமாகவும், 8 இருக்கைகள் கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 21.20 லட்சமாகவும் உள்ளது.
உயர்நிலை வேரியண்டுகளான VX 7 இருக்கைகள் கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 24.93 லட்சமாகவும், VX 8 இருக்கைகள் கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 24.98 லட்சமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொடரின் மிக உயர்ந்த ரகமான (top-spec) ZX வேரியண்ட், 7 இருக்கைகள் கொண்ட அமைப்பில் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இதன் விலை ரூ. 26.63 லட்சமாகும்.
விலை வரம்பு: ரூ.19.72 லட்சம் முதல் ரூ.26.63 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
|வகை
|இருக்கை
|அமைப்பு
|GX Fleet
|7 இருக்கைகள்
|ரூ. 19.72 லட்சம்
|GX
|7 இருக்கைகள்
|ரூ. 19.72 லட்சம்
|GX
|8 இருக்கைகள்
|ரூ. 19.77 லட்சம்
|GX+
|7 இருக்கைகள்
|ரூ. 21.15 லட்சம்
|GX+
|8 இருக்கைகள்
|ரூ. 21.20 லட்சம்
|VX
|7 இருக்கைகள்
|ரூ. 24.93 லட்சம்
|VX
|8 இருக்கைகள்
|ரூ. 24.98 லட்சம்
|ZX
|7 இருக்கைகள்
|ரூ. 26.63லட்சம்
வாகனத்தின் உட்புறத்தில், பயண அறைக்கு (cabin) கூடுதல் அழகூட்டும் வகையில் பல்வேறு மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில்,
ஆகியவை இதில் அடங்கும். டொயோட்டா நிறுவனம் இதன் ஏசி கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் மற்றும் சுவிட்சுகளையும் புதுப்பித்துள்ளது.
வசதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட்போன் சார்ஜர் மற்றும் டயர் அழுத்தத்தைக் கண்காணிக்கும் அமைப்பு (TPMS) போன்ற கூடுதல் சிறப்பம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக, Innova Crysta மாடலில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்ட, நம்பகமான 2.4 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் மூலமே இது தொடர்ந்து இயங்குகிறது. இந்த என்ஜின் பிரத்யேகமாக மேனுவல் கியர்பாக்ஸுடன் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த என்ஜின் 148hp மற்றும் 360Nm பீக் டார்க்கையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட Innova Crysta வாகனம், பின்வரும் ஐந்து வெளிப்புற வண்ணங்களில் கிடைக்கும்:
இந்த MPV வாகனம், ஏழு காற்றுப்பைகள் (Airbags), EBD உடன் கூடிய ABS, வாகன நிலைப்புத்தன்மை கட்டுப்பாடு (Vehicle Stability Control), மலைப்பகுதி தொடக்க உதவி (Hill Start Assist), பிரேக் உதவி, ஸ்மார்ட்போன் இணைப்பு வசதியுடன் கூடிய தொடுதிரை தகவல்-பொழுதுபோக்கு அமைப்பு மற்றும் ஸ்டீயரிங்கில் பொருத்தப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட விரிவான பாதுகாப்பு அம்சங்களின் தொகுப்பைத் தொடர்ந்து வழங்குகிறது.