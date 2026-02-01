English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: முடிவுக்கு வரும் ஆபர் காலம்? மொபைல் போன் விலை கிடுகிடு உயர்வு?

Budget 2026: முடிவுக்கு வரும் ஆபர் காலம்? மொபைல் போன் விலை கிடுகிடு உயர்வு?

Union Budget 2026: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான Union Budget 2026 இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதனிடையே ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா? போன்களில் கூடுதல் வரி விதிக்கப்படுமா? என்கிற விரிவான தகவலை இங்கே காணலாம்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:45 AM IST
  • 2026-27 பட்ஜெட்டிலிருந்து எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
  • ஸ்மார்ட்போன் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?
  • நிபுணர்கள் கருத்து என்ன?

Budget 2026: முடிவுக்கு வரும் ஆபர் காலம்? மொபைல் போன் விலை கிடுகிடு உயர்வு?

Union Budget 2026: 2026–27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி அதாவது இன்று  நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது ஒன்பதாவது தொடர்ச்சியான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். அந்த வகையில்  மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 (Union Budget) நாட்டு மக்களின் மிக முக்கிய கவன ஈர்ப்பாக உள்ளது. அதன்படி 2026-27 பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவது மிகப்பெரிய சுமையாக இருக்குமா அல்லது பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு போன்களின் விலை குறையுமா என்பதை அறிய மக்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர். தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் கூற்றுப்படி, ஸ்மார்ட்போன் விலைகள் பல உலகளாவிய மற்றும் உள்ளூர் காரணிகளுக்கு இடையில் சிக்கியுள்ளன. 2026 பட்ஜெட் தொடர்பாக தொழில்நுட்பத் துறையில் மிகுந்த உற்சாகம் நிலவி வருவதால், மொபைல் போன் விலையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுமா என்று சிந்திக்க வைத்துள்ளது. மெமரி சிப்களின் விலை 160% அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஜிஎஸ்டி-யைக் குறைக்குமாறு தொழில்துறை அரசிடம் மிகப்பெரிய கோரிக்கை வைத்து வருகிறது. 

இந்நிலையில் நிதியமைச்சர் ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவாரா, அல்லது போன் வாங்குவது இனி கனவாகவே இருக்குமா? என்பதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ஸ்மார்ட்போன் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?

உலகளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தேவை அதிகரித்து வருவது ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தி செலவுகளை கணிசமாக பாதித்துள்ளதாக தொழில் வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி AI தரவு மையங்களில் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் மெமரி சிப்களின் பற்றாக்குறையும் கடுமையாக ஏற்பட்டுள்ளது, இதனால் அவற்றின் விலை 160% அதிகரித்துள்ளது. மேலும், டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு பலவீனமடைந்திருப்பது இறக்குமதி வரிகள் மற்றும் உற்பத்தி செலவுகளை கணிசமாக பாதித்துள்ளது.

2026-27 பட்ஜெட்டிலிருந்து எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

விலைகள் அதிகரிக்குமா என்பது பட்ஜெட் அறிவிப்புகளைப் பொறுத்தது என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். தொழில்நுட்பத் துறையின் சில குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகள் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது:

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு

நிபுணர் யோகேஷ் பிரார் கருத்துப்படி, ஸ்மார்ட்போன்கள் மீதான 18% ஜிஎஸ்டியை 12% ஆகக் குறைப்பது தேவை. இது அதிகரித்து வரும் செலவுகளின் சுமையைத் தவிர்க்க பயனர்களுக்கு உதவும். AI தரவு மையங்களுக்கான தேவை உலகளாவிய நினைவக கூறுகளின் விலைகளில் உயர்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது, உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன, மேலும் சில நினைவக விலைகள் 160% க்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த AI வரி ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகளின் விலைகளை கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும், இது பயனர்களைப் பாதிக்கும். எனவே, நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் வேகத்தை பராமரிக்கவும், இந்த அதிகரித்த செலவுகளால் பயனர்கள் சுமையாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் ஜிஎஸ்டி மாற்றங்கள் தேவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உள்நாட்டு உற்பத்தி

தற்போது, ​​பெரும்பாலான போன்கள் இந்தியாவில் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன, அதாவது அவை இந்தியாவில் அசெம்பிள் செய்யப்படுகின்றன. பேட்டரிகள், கேமரா மொடியூல்கள் மற்றும் PCBகள் (சர்க்யூட் போர்டுகள்) போன்ற பாகங்களை இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்வதற்கு சிறப்பு சலுகைகள் (PLI) பட்ஜெட்டில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது நிபுணர்கள் முக்கிய கோரிக்கையாகும்.

5G மீதான கவனம்

ரூ.20,000க்கும் குறைவான விலை கொண்ட 5G போன்களுக்கு வரிச் சலுகை கிடைக்கக்கூடும் என்று தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். இதற்குக் காரணம், அதிகமான மக்கள் 5G நெட்வொர்க்கை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதே.

நிபுணர்கள் கருத்து என்ன?

தொழில் வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, அரசாங்கம் வரிச் சலுகை வழங்காவிட்டால் மற்றும் உள்நாட்டு கூறு உற்பத்திக்கான மானியங்களை அதிகரிக்காவிட்டால், நிறுவனங்கள் அதிகரித்த உற்பத்திச் செலவுகளை நுகர்வோருக்கு வழங்கக்கூடும். இது பிப்ரவரி மாதத்தில் ஸ்மார்ட்போன் விலையில் 5% முதல் 10% வரை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், இது நுகர்வோரின் பைகளை நேரடியாகப் பாதிக்கக்கூடும். 

பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை அதிகமாகுமா என்பது பெரும்பாலும் மத்திய பட்ஜெட் இந்தியாவின் மின்னணு உற்பத்தி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை எவ்வாறு பார்க்கிறது என்பதைப் பொறுத்தது என்று AI Plus ஸ்மார்ட்போன்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியும் NxtQuantum Shift Technologies இன் நிறுவனருமான திரு. மாதவ் ஷெத் தெரிவித்துள்ளார். 

AI இயக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் அதிக விலை கொண்டதாக மாறி வருகின்றன என்றும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கூறுகளை நாம் தொடர்ந்து நம்பி இருந்தால், விலை அழுத்தம் இறுதியில் பயனர்கள் மீது விழும் என்றும், அவர்கள் அதிக விலைக்கு தொலைபேசியை வாங்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 5G: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, முந்துங்கள்

மேலும் படிக்க | 2026ல் ரூ.40,000 பட்ஜெட்டில் டாப் 5 கேமரா போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்

Union Budget 2026AiSmartphonesBudget 2026

