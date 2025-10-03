Croma Diwali Sale 2025: டிவி, ஸ்மார்ட்போன்களில் 35% வரை பிளாட் தள்ளுபடி மற்றும் EMI சலுகைகள்

Croma Diwali Sale 2025: டாடா குழுமத்தின் மின்னணு சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலியான குரோமா நிறுவனம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மிகவும் அற்புத விழா விற்பனையை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனை அக்டோபர் 23, 2025 வரை நடைபெறும். இந்த மெகா பண்டிகை பிரச்சாரத்தில் 35 சதவீதம் வரை நிலையான தள்ளுபடிகள், 20 சதவீதம் வரை கேஷ்பேக், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் மற்றும் பல்வேறு வகைகளில் எளிதான EMI விருப்பங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
குரோமாவின் கனவு விழா விற்பனை தொடங்குகிறது: சிறந்த மின்னணு சாதனங்களில் பிளாக்பஸ்டர் தள்ளுபடிகள்
வாடிக்கையாளர்கள் மிகவும் பிரபலமான மின்னணு சாதன வகைகளில் சிலவற்றில் பண்டிகை கால தள்ளுபடிகளை அனுபவிக்கலாம்:
ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 35 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஸ்மார்ட்போன்களில் 15 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஃபிரிஜ்களில் 25 சதவீதம் தள்ளுபடி
சலவை இயந்திரங்களில் 30 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஏசி கண்டிஷனர்களில் 35 சதவீதம் தள்ளுபடி
லேப்டாப்களில் 20 சதவீதம் தள்ளுபடி
சிறிய வீடு மற்றும் சமையலறை உபகரணங்களில் 35 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஹெட்ஃபோன்கள் மற்றும் இயர்போன்களில் 45 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஹோம் ஆடியோவில் 30 சதவீதம் தள்ளுபடி
சமீபத்திய ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் டிவிகள் மற்றும் ஏசிகளின் விலையை இன்னுமும் மலிவாக்கி உள்ளது.
560+ கடைகள் அல்லது ஆன்லைன் தளங்களில் ஷாப்பிங் செய்யுங்கள்
குரோமா 200+ இந்திய நகரங்களில் 560+ கடைகள் வழியாகவும், croma.com மற்றும் Tata Innovative App மூலமாகவும் டிஜிட்டல் அணுகலை எளிதாக்கியுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் கடையில் உதவி அல்லது ஆன்லைன் வசதியை விரும்பினாலும், ஒருங்கிணைந்த சலுகைகள் தளங்களில் நிலையான சேமிப்பை உறுதி செய்கின்றன.
வாடிக்கையாளர்கள் குரோமாவின் இணைக்கப்பட்ட அனுபவத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் - ஆன்லைனில் பொருட்களை ஆராய்ந்து முன்பதிவு செய்தல், கடையில் பொருட்களை சேகரித்தல், நிபுணர் வழிகாட்டுதலை அனுபவித்தல், காகிதமில்லா செக்அவுட் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத டெலிவரி/நிறுவல் ஆகியவற்றைத் தேர்வுசெய்தல்.
இன்ஃபினிட்டி ரீடெய்ல் லிமிடெட்டின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறுகையில், "பண்டிகை ஷாப்பிங் எளிமையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும், மன அழுத்தமில்லாமலும் இருக்க வேண்டும். தீபாவளி முன்னிட்டு பிளாக்பஸ்டர் சலுகைகளுடன், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பண்டிகைகளை பிரகாசமாக்க விரும்புகிறோம் என்றார்."
