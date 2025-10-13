அமேசான் தீபாவளி பம்பர் சலுகை: 80% வரை தள்ளுபடி! ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி ஆஃபர்கள்!

Amazon Great Indian Festival 2025: தீபாவளியை முன்னிட்டு அமேசான் இந்தியா ஒரு சிறப்பு விற்பனையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதை நிறுவனம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் என்றும் பெயரிட்டுள்ளது. பேனரில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி, இந்த விற்பனையின் போது 80% வரை தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், டிவிக்கள், வாஷிங் மெஷின்கள் மற்றும் தீபாவளி பரிசுகள் ஆகியவற்றில் ஏராளமான சலுகைகள் அடங்கும்.
கடந்த செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்கிய அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் (Amazon Great Indian Festival), இப்போது தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்துடன் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளும் திருத்தப்பட்டுள்ளன. பரிசுகள் மற்றும் பிற பொருட்களுக்கான தள்ளுபடிகள் 80% வரை உள்ளன.
வங்கியிடமிருந்து சிறப்புச் சலுகையைப் பெறலாம்
அமேசான் இந்தியாவில் நடைபெறும் விற்பனையின் போது, பயனர்கள் வங்கிச் சலுகைகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது கூடுதல் தள்ளுபடிகளைப் பெற அனுமதிக்கிறது. HDFC வங்கி அட்டையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 10% வரை உடனடி கேஷ்பேக்கையும் பெறலாம்.
அமேசான் பெரிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது
அமேசான் விற்பனையின் போது, நிறுவனம் இந்த ஆண்டின் மிகக் குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாங்குவதற்கான சலுகையை ஒரு பேனரில் பட்டியலிட்டது. இந்த பேனரை சரிபார்த்தபோது, ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள், அழகு சாதனப் பொருட்கள், நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் பல பொருட்கள் இந்த பேனரின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டோம்.
இந்த பயனுள்ள கேஜெட்டுகள் மலிவாக பெறலாம்
அமேசான் விற்பனையின் போது சில கேஜெட்டுகள் விலை குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இவற்றில் இயர்பட்ஸ், ஹெட்ஃபோன்கள், எலிகள், கீபோர்டுகள், செல்ஃபி ஸ்டிக்குகள், மொபைல் ஸ்டாண்டுகள் மற்றும் பல அடங்கும். பல தயாரிப்புகள் பாதி விலைக்குக் கூட கிடைக்கின்றன.
விமான முன்பதிவு செய்வதன் நன்மைகள்
அமேசான் விற்பனையின் ஒரு பகுதியாக விமான டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் 10% தள்ளுபடியைக் கோரும் ஒரு பதாகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சில நிபந்தனைகள் உள்ளன.
ஐபோன் 15 இல் சலுகைகள்
அமேசான் விற்பனையின் போது, ஐபோன் 15 ஐ 31% தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. இந்த கைபேசியை ரூ.47,999க்கு வாங்கலாம். இது டைப்-சி கேபிள் போர்ட் மற்றும் இரட்டை பின்புற கேமரா லென்ஸ்களைக் கொண்டுள்ளது. இது 48MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
