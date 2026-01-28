வெளியீட்டுக்கு முன்பே லீக்கானது Samsung Galaxy A07 5G விலை.. இத்தனை அம்சங்களா?

Samsung Galaxy A07 5G: Samsung நிறுவனம் சமீபத்தில் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான Samsung Galaxy A07 5G ஸ்மார்ட்போனை உலக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது, இந்த மொபைல் போன் இந்திய சந்தையில் நுழைய தயாராக இருக்கும் இந்த நேரத்தில், Galaxy A07 இந்தியா அறிமுகம் குறித்து நிறுவனம் இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் வெளியிடவில்லை. இதனிடையே சில லீக்கான தகவலின் படி, இந்த வரவிருக்கும் Samsung Galaxy A07 5G போனின் விலை கசிந்துள்ளது. இதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Samsung Galaxy A07 5G இந்திய விலை (கசிந்துள்ளது)
4GB RAM + 128GB Storage – ₹15,999
6GB RAM + 128GB Storage – ₹17,999
மேற்கண்ட விலையை டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ் தனது சமூக ஊடகப் பக்கமான X தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். Samsung Galaxy A07 5G இந்தியாவில் இரண்டு RAM வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று லீக்கான தகவலில் கூறப்படுகிறது. அடிப்படை மாறுபாடு 4GB RAM உடன் வரலாம், அதே நேரத்தில் பெரிய மாறுபாடு 6GB RAM உடன் வரலாம். இரண்டுமே 128GB சேமிப்பிடத்தைக் கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு வகைகளின் விலை ரூ. 15,999 மற்றும் ரூ. 17,999 ஆக இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy A07 5G போனின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்த போன் MediaTek Dimensity 6300 ஆக்டா-கோர் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. 6-நானோமீட்டர் செயல்பாட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த சிப்செட் 2.0GHz முதல் 2.4GHz வரையிலான திறன் கொண்டது. Dimensity 6300 இரண்டு வருட பழமையான செயலி, அதே சிப்செட் இந்திய மாடலில் சேர்க்கப்பட்டால், Samsung ரசிகர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஏமாற்றமடைவார்கள்.
டிஸ்ப்ளேவைப் பற்றிப் பேசுகையில், Samsung Galaxy A07 5G ஆனது 720 x 1600 பிக்சல்கள் தீர்மானம் கொண்ட 6.7-இன்ச் HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது PLS LCD பேனலை அடிப்படையாகக் கொண்ட வாட்டர் டிராப்-ஸ்டைல் நாட்ச் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இந்த Samsung 5G போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 800nits பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கிறது.
பவர் பேக்கப்பிற்காக, Samsung Galaxy A07 5G போனில் வலுவான 6,000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. வேகமான சார்ஜிங்கிற்காக இது 10W சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. அதே பேட்டரி திறனுடன் இந்திய போனை நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டை பின்புற கேமரா இடம்பெற்று இருக்கும். Galaxy A07 5G இன் பின்புற பேனலில் f/1.8 துளை மற்றும் LED ஃபிளாஷ் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் உள்ளது, f/2.4 துளை கொண்ட 2-மெகாபிக்சல் டீப் சென்சார் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்கு, Galaxy A07 5G 8-மெகாபிக்சல் முன் கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy A07 5G IP54 சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. இது ஆறாவது தலைமுறை Android OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஆறு வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளுடன் வருகிறது. இந்த போன் 200 கிராம் எடை கொண்டதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | Budget 2026: மொபைல், லேப்டாப் விலை குறையப்போகுதா? காத்திருக்கும் மெகா சர்ப்ரைஸ்
மேலும் படிக்க | AI போன்களுக்கு செம தள்ளுபடி! Amazon Republic Day Saleல் எந்த போனை வாங்கலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ