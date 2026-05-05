மே 2026-ல் களமிறங்கும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ

Upcoming Smartphone Launches In May : இந்தியாவில் உறுதிசெய்யப்பட்ட மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஏராளமான ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகங்களுடன், மே மாதம் மிகவும் பரபரப்பான ஒன்றாக அமையவிருக்கிறது. எனவே, இந்த மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவிருக்கும் அனைத்துச் சாதனங்களின் தொகுப்பு இதோ.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 5, 2026, 04:04 PM IST
Upcoming Smartphone Launches In May : இந்தியாவில் உறுதிசெய்யப்பட்ட மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஏராளமான ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகங்களுடன், மே மாதம் மிகவும் பரபரப்பான ஒன்றாக அமையவிருக்கிறது. அதிநவீன உயர்ரக முதன்மை மாடல்கள் (Flagships) முதல், நடுத்தர விலைப்பிரிவில் சிறந்த மதிப்புடைய தேர்வுகள் மற்றும் Motorola நிறுவனத்தின் புகழ்பெற்ற மடிப்புத் தொலைபேசிகளின் (Flip phones) வரவு வரை, இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தை இவை அனைத்தையும் இந்த மாதம் காணவிருக்கிறது. எனவே, இந்த மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவிருக்கும் அனைத்துச் சாதனங்களின் தொகுப்பு இதோ.

Vivo X300 Ultra and X300 FE - வெளியீட்டுத் தேதி: மே 5

Vivo நிறுவனம், இரண்டு உயர்தர (Premium) ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் இம்மாதத்தைத் தொடங்கவுள்ளது. X300 Ultra மாடலானது, 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட 6.82-அங்குல 2K LTPO AMOLED திரை மற்றும் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். மேலும், 200MP Sony LYT-901 முதன்மை சென்சார் மற்றும் 10x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய 200MP Samsung டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்திச் செயல்படும், Zeiss நிறுவனத்தால் மெருகூட்டப்பட்ட மூன்று கேமரா அமைப்பையும் இது கொண்டிருக்கும். இக்கருவியில் 6,600mAh மின்கலன் இடம்பெறுவதுடன், 100W கம்பிவழி (wired) மற்றும் 40W கம்பியில்லா (wireless) சார்ஜிங் வசதிகளும் வழங்கப்படும்; அத்துடன், தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளையும் இது பெற்றிருக்கும். இதன் விலை சுமார் ரூ. 1.6 லட்சம் முதல் ரூ. 1.7 லட்சம் வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

X300 FE என்பது X300 Ultra-வின் மெல்லிய மாற்று வடிவமாகும்; இது 7.99 மி.மீ. தடிமன் கொண்டதாகவும், 191 கிராம் எடையுள்ளதாகவும் இருக்கும். இது Snapdragon 8 Gen 5 செயலி, 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 6,500mAh பேட்டரி ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். இந்தத் தொலைபேசியின் விலை ரூ. 65,000 முதல் ரூ. 75,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

OnePlus Nord CE6 and Nord CE6 Lite - வெளியீட்டுத் தேதி: மே 7

OnePlus Nord CE6 ஆனது மே மாதத்தின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய வெளியீடாக அமையவுள்ளது. இது 144Hz 1.5K AMOLED திரை, Snapdragon 7s Gen 4 SoC செயலி, 50MP பின்பக்க கேமரா, 32MP முன்பக்க கேமரா மற்றும் 8,000mAh திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். மேலும், இது IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K தரச்சான்றுகளுடன், MIL-STD-810H சான்றிதழையும் கொண்டிருக்கும்; இதன் விலை ரூ. 20,000 முதல் ரூ. 25,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம், Nord CE6 Lite மாடலானது 144Hz திரை, MediaTek Dimensity 7400 Apex சிப்செட் மற்றும் 7,000mAh பேட்டரி ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

Oppo Find X9 Ultra and Find X9s - வெளியீட்டுத் தேதி: அறிவிக்கப்பட உள்ளது

Find X9 Ultra மற்றும் Find X9s ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் மே மாதத்தில் இந்தியாவுக்கு வரவிருப்பதை Oppo நிறுவனம் ஏப்ரல் 22 அன்று உறுதிப்படுத்தியது; இருப்பினும், இவை அறிமுகமாகும் துல்லியமான தேதி இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. Find X9 Ultra மாடலானது, Find X9 வரிசையின் மிக உயர்ந்த நிலையில் (Top Tier) நிலைநிறுத்தப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. சீனாவைச் சேர்ந்த இந்தத் தொலைபேசி தயாரிப்பாளரின் 'LUMO Image Engine'-ஆல் இயக்கப்படும், Oppo-வின் அடுத்த தலைமுறை 'Hasselblad Master Camera System'-ஐ இது கொண்டிருக்கும். நீண்ட தொலைவில் உள்ள காட்சிகளைப் படம் பிடிக்கும் நோக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, 50MP திறன் கொண்ட 10x ஆப்டிகல் டெலிஃபோட்டோ கேமராவை இந்த சாதனம் கொண்டிருக்கும். புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் காணொளி உருவாக்கம் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஏற்ற மேம்பட்ட புகைப்பட மற்றும் வீடியோ திறன்களை இது வழங்கும்.

இதற்கிடையில், Find X9s ஆனது பல்துறை சார்ந்த புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் அன்றாட உள்ளடக்க உருவாக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கைபேசியாக இருக்கும். இது உருவப்படங்கள், நிலக்காட்சிகள், பயணம் மற்றும் சமூக ஊடக உள்ளடக்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ சூழல்களை ஆதரிக்கும்.

Motorola Razr 70 and Razr 70 Ultra - வெளியீட்டுத் தேதி: மே மாத இறுதியில்

ஏப்ரல் 29 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட Razr 70 இரட்டை மாடல்களின் உலகளாவிய விற்பனை மே 21 அன்று தொடங்குகிறது; இந்தியாவில் இதன் விற்பனை மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத் தொடக்கத்தில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Razr 70 Ultra மாடலானது Snapdragon 8 Elite செயலி, 7-அங்குல 165Hz அக AMOLED திரை மற்றும் இரட்டை 50MP பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இந்தியாவில் இதன் விலை சுமார் ரூ. 1,09,999 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் ரூ. 66,000 விலையில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் வழக்கமான Razr 70 மாடலானது, 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் சற்றுப் பெரிய அளவிலான வெளிப்புறத் திரையைக் கொண்டிருக்கும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

