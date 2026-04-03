ஏப்ரல் 2026-ல் களமிறங்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ

Upcoming Smartphone In April Month : ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி தற்போது இரண்டு நாட்கள் முடிந்துள்ளது; இந்திய ஸ்மார்ட்போன் துறைக்கு இது ஒரு மிகச் சிறப்பான மாதமாக அமையவிருக்கிறது. இம்மாதத்தில், பல முக்கிய மொபைல் சாதனங்கள் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளன. Vivo, OPPO, OnePlus, Realme மற்றும் Redmi உள்ளிட்ட பல்வேறு பிராண்டுகளின் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் வெளியாக உள்ளது. புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, ரூ.15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் மலிவு விலை 5G போன்கள் காத்திருக்கின்றன; அதேவேளையில், 'ஃபிளாக்ஷிப்' (Flagship) பிரிவைச் சேர்ந்த அதிநவீன மற்றும் சக்திவாய்ந்த சாதனங்களும் அறிமுகமாக உள்ளன. இந்நிலையில் ஏப்ரல் 2026ல் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் விவரங்களை அறிந்துகொள்ளவோம்.
Realme 16
Realme நிறுவனம் இந்தியாவில் Realme 16 5G ஸ்மார்ட்போனை நேற்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 7,000mAh பேட்டரி மற்றும் 6.57-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 5 முதல் Flipkart வாயிலாக விற்பனைக்கு வரும். Realme 16 5G ஆனது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 4,200 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசத்துடன் கூடிய 6.57-அங்குல Full HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. சாதனத்தின் உள்ளே, MediaTek Dimensity 6400 Turbo சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது 12GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 2.2 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. Realme 16 ஆனது Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது, இதன் மேல் Realme UI 7.0 இடைமுகம் இடம்பெற்றுள்ளது.
Redmi Note 15 SE
Xiaomi நிறுவனம், தனது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற Redmi Note 15 வரிசையில் புதிய சாதனத்தை நேற்று அறிமுகப்படுத்தியது. Redmi Note 15 SE 5G எனும் இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன், 120Hz AMOLED திரை, Snapdragon 6 Gen 3 செயலி ஆகியவற்றுடன், ரூ.25,000-க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகம்படுத்தியுள்ளது. இத்தொலைபேசி ஏப்ரல் 7 முதல் Flipkart, Mi.com மற்றும் நேரடி விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என்று Xiaomi நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Vivo V70 FE
Vivo V70 FE 5G இந்தியாவில் நேற்று அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதில் வேகமான சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, 7000mAh திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 'மான்சூன் ப்ளூ' (Monsoon Blue) மற்றும் 'நார்தர்ன் லைட்ஸ் பர்பிள்' (Northern Lights Purple) என இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகள் உள்ளன. இந்தத் தொலைபேசி ஏப்ரல் 9, 2026 முதல் விற்பனைக்கு வரும்.
OnePlus Nord 6
OnePlus Nord 6 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த மொபைல், Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்றும்; அத்துடன் LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பக வசதியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த OnePlus சாதனம் 9,000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமாக உள்ளது; இது 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பும், 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த OnePlus 5G தொலைபேசியானது 6.78-இன்ச் அளவிலான 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Ai+ Nova 2 series
Ai+ நிறுவனம் தனது Nova 2 5G மற்றும் Nova 2 Ultra 5G ஸ்மார்ட்போன்களை ஏப்ரல் 9 அன்று, இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இவ்விரு மொபைல் சாதனங்களும் nxtQ இயங்குதளத்தில் செயல்படும். இவற்றின் விலை ரூ.10,000-க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்விரு சாதனங்களிலும் 50 மெகாபிக்சல் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும் என்று அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. Nova 2 மாடலில் 8 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்; அதேவேளையில், Nova 2 Ultra மாடலில் 13 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா இடம்பெறும். இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் 'வாட்டர்டிராப்-நாட்ச்' (waterdrop-notch) டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும்.
Vivo T5 Pro 5G
Vivo நிறுவனம் மார்ச் மாதத்தில் இந்தியாவில் Vivo T5x மாடலை அறிமுகப்படுத்தியது; அதே வரிசையைச் சேர்ந்த மற்றொரு சாதனமான Vivo T5 Pro 5G போனை ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் என தற்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த மொபைல் போன் பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரியுடனும், அதனுடன் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடனும் அறிமுகமாகக்கூடும். வரவிருக்கும் இந்த Vivo 5G போனில், 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட 1.5K AMOLED திரை இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, 50-மெகாபிக்சல் சென்சார் முதன்மையாகக் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Vivo T5 Pro 5G போன் MediaTek Dimensity செயலியின் மூலம் இயங்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
OPPO Find X9s
OPPO Find X9 மற்றும் Find X9 Pro மாடல்களைத் தொடர்ந்து, தற்போது OPPO Find X9s 5G ஸ்மார்ட்போனும் இந்தத் தொடரில் அறிமாகப்போகிறது. இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் குறித்து நிறுவனம் இதுவரை எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், OPPO Find X9s இந்த மாதம் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 7,025mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியையும், 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 50MP+50MP+50MP சென்சார்கள் அடங்கிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பையும், 32MP முன்புற கேமராவையும் கொண்டிருக்கலாம். இந்த மொபைல் சாதனம் MediaTek Dimensity 9500s செயலியால் இயக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது; மேலும் இது 6.59-இன்ச் அளவிலான 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
9,000mAh போன்ற மிகப்பெரிய பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் எவை?
OnePlus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். Vivo T5 Pro 5G: 9,020mAh பேட்டரி மற்றும் 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். Realme 16 & Vivo V70 FE: தலா 7,000mAh பேட்டரி.
இந்த மாத அறிமுகங்களில் விற்பனை தேதிகள் எப்போது?
Realme 16: ஏப்ரல் 5 (Flipkart), Redmi Note 15 SE: ஏப்ரல் 7 (Flipkart, Mi.com), Vivo V70 FE: ஏப்ரல் 9, OnePlus Nord 6: ஏப்ரல் 7 அறிமுகம்.
சமீபத்திய Android 16 இயங்குதளத்துடன் வரும் ஸ்மார்ட்போன் எது?
Realme 16 5G ஸ்மார்ட்போன் Android 16 மற்றும் Realme UI 7.0 இடைமுகத்துடன் இயங்குகிறது.
