English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 7 வரை, முதன்மையான iPhone 17e, Nothing Phone (4a) மற்றும் (4a) Pro, Motorola Edge 70 Fusion, Realme Narzo Power மற்றும் C83 5G ஆகியவை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:17 PM IST
  • iPhone 17e: வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 4
  • Nothing Phone (4a) வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5
  • realme Narzo Power வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5

Trending Photos

பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
camera icon6
lunar eclipse
102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
camera icon6
Cinema
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
Gold price : தங்கம் விலை அதிரடி: ரூ.2 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்! நாளை காலை சந்தையில் காத்திருக்கும் சுனாமி!
camera icon10
Gold price today
Gold price : தங்கம் விலை அதிரடி: ரூ.2 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம்! நாளை காலை சந்தையில் காத்திருக்கும் சுனாமி!
ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

மார்ச் மாதம் தொடங்கிவிட்டது, இந்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் இந்திய சந்தையில் பல புதிய மொபைல் போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 7 வரை, முதன்மையான iPhone 17e, Nothing Phone (4a) மற்றும் (4a) Pro, Motorola Edge 70 Fusion, Realme Narzo Power மற்றும் C83 5G ஆகியவை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த வாரம் வெளியாகப் போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17e

வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 4
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது '17 சீரிஸ்' மொபைலான மார்ச் 4 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது உலக சந்தையுடன் இணைந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும், இதன் விலை சுமார் ரூ.60 ஆயிரம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் iOS 26.2 இருக்கும். ஐபோன் 17e, டைனமிக் ஐலேண்ட் டிஸ்ப்ளே வழங்கப்படும் நிறுவனத்தின் முதல் 'E' மாடல் ஐபோனாக மாறக்கூடும். இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.1-இன்ச் ஸ்கிரீன் இருக்கலாம். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 48-மெகாபிக்சல் பின்புற கேமரா மற்றும் 18-மெகாபிக்சல் சென்டர் ஸ்டேஜ் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டிருக்கலாம்.

Nothing Phone (4a)
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5

நத்திங் போன் 4A, இந்த மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் கிளிஃப் எல்இடி லைட்கள் இடம்பெறும். இது ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படலாம். இது 120Hz தகவமைப்பு புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.78-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா மற்றும் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

Nothing Phone (4a) Pro
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5

நத்திங் போன் 4ஏ ப்ரோ மார்ச் 5 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது 2.8GHz வரை வேகத்தில் இயங்கும் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சிறிய லைட் ஸ்ட்ரிப்களைக் கொண்ட கிளிஃப் மேட்ரிக்ஸ் லைட்டிங் அமைப்பையும் கொண்டிருக்கும். இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.83-இன்ச் 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

realme Narzo Power
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5

இந்த போன் 10,000mAh பேட்டரியுடன் வரும், மேலும் 10,001mAh பேட்டரியுடன் வெளியிடப்படும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 7400 சிப்செட் மற்றும் Hyper Vision+ AI சிப் மூலம் இயக்கப்படும். இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 6500 nits உச்ச பிரகாசத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.8-இன்ச் 1.5K வளைந்த AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும்.

Motorola Edge 70 Fusion
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 6

டிசம்பர் 2025 இல் 5.99 மிமீ தடிமன் கொண்ட மெலிதான ஸ்மார்ட்போனான மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஐ அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, நிறுவனம் இப்போது அதே தொடரில் மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஃபியூஷனைக் கொண்டுவருகிறது, இது மார்ச் 6 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது 68W வேகமான சார்ஜிங்குடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த 7,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | ரூ.25,000-க்கும் குறைவான விலை, அட்டகாசமான கேமரா கொண்ட டாப் 5 சாம்சங் போன்கள்

மேலும் படிக்க | டிஜிட்டல் மீடியா 2026: வருவாய் பகிர்வு முதல் ஏஐ வரை -அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Upcoming SmartphoneSmartPhonemarchiPhone 17enothing phone 4a

Trending News