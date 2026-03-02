ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

மார்ச் மாதம் தொடங்கிவிட்டது, இந்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் இந்திய சந்தையில் பல புதிய மொபைல் போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 7 வரை, முதன்மையான iPhone 17e, Nothing Phone (4a) மற்றும் (4a) Pro, Motorola Edge 70 Fusion, Realme Narzo Power மற்றும் C83 5G ஆகியவை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த வாரம் வெளியாகப் போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
iPhone 17e
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 4
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது '17 சீரிஸ்' மொபைலான மார்ச் 4 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது உலக சந்தையுடன் இணைந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும், இதன் விலை சுமார் ரூ.60 ஆயிரம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் iOS 26.2 இருக்கும். ஐபோன் 17e, டைனமிக் ஐலேண்ட் டிஸ்ப்ளே வழங்கப்படும் நிறுவனத்தின் முதல் 'E' மாடல் ஐபோனாக மாறக்கூடும். இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.1-இன்ச் ஸ்கிரீன் இருக்கலாம். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 48-மெகாபிக்சல் பின்புற கேமரா மற்றும் 18-மெகாபிக்சல் சென்டர் ஸ்டேஜ் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டிருக்கலாம்.
Nothing Phone (4a)
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5
நத்திங் போன் 4A, இந்த மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் கிளிஃப் எல்இடி லைட்கள் இடம்பெறும். இது ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படலாம். இது 120Hz தகவமைப்பு புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.78-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா மற்றும் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
Nothing Phone (4a) Pro
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5
நத்திங் போன் 4ஏ ப்ரோ மார்ச் 5 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது 2.8GHz வரை வேகத்தில் இயங்கும் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 4 செயலி மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது சிறிய லைட் ஸ்ட்ரிப்களைக் கொண்ட கிளிஃப் மேட்ரிக்ஸ் லைட்டிங் அமைப்பையும் கொண்டிருக்கும். இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.83-இன்ச் 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
realme Narzo Power
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 5
இந்த போன் 10,000mAh பேட்டரியுடன் வரும், மேலும் 10,001mAh பேட்டரியுடன் வெளியிடப்படும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 7400 சிப்செட் மற்றும் Hyper Vision+ AI சிப் மூலம் இயக்கப்படும். இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 6500 nits உச்ச பிரகாசத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.8-இன்ச் 1.5K வளைந்த AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும்.
Motorola Edge 70 Fusion
வெளியீட்டு தேதி – மார்ச் 6
டிசம்பர் 2025 இல் 5.99 மிமீ தடிமன் கொண்ட மெலிதான ஸ்மார்ட்போனான மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஐ அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, நிறுவனம் இப்போது அதே தொடரில் மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஃபியூஷனைக் கொண்டுவருகிறது, இது மார்ச் 6 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது 68W வேகமான சார்ஜிங்குடன் கூடிய சக்திவாய்ந்த 7,000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும்.
