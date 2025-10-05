Upcoming Smartphone: புதிதாக களமிறங்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள்.. மொபைல் பிரியர்களே முந்துங்கள்

Upcoming Phones in India: அக்டோபர் மாதம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. பண்டிகை காலத்துடன், இந்த மாதம் இந்தியாவில் பல அற்புதமான ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் ஆரம்ப நிலை ஸ்மார்ட்போன்கள் முதல் நடுத்தர ரக ஸ்மார்ட்போன்கள் வரை அனைத்தும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஒரு புதிய தொலைபேசியை வாங்குவது பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருந்தால், இந்த ஸ்மார்ட்போனை நிச்சயமாக உங்கள் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும். அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முழு பட்டியல் இங்கே பார்க்கலாம்.
Vivo V60e 5G
Vivo V60e 5G ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டு தேதி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் அக்டோபர் 7, 2025 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசிக்கான பிரத்யேக மைக்ரோசைட் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தளத்தின் மூலம் ஸ்மார்ட்போனின் பல அம்சங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஸ்மார்ட்போனில் 200MP கேமரா மற்றும் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்கான 50MP முன் கேமராவுடன் இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் நோபல் கோல்ட் மற்றும் எலைட் பர்பிள் வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும். மேலும் 6500mAh பேட்டரி மற்றும் 90W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவைக் கொண்டிருக்கும்.
மோட்டோ G06 பவர் 5G
இந்தியாவில் அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு மோட்டோ G06 பவர் 5G போன் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் விற்பனைக்கு இடம்பெற உள்ளது. இந்த போனுக்கான பிரத்யேக மைக்ரோசைட் பிளிப்கார்ட்டில் நேரலையில் வந்துள்ளது. தளத்தின்படி, இந்த போன் 7000mAh பேட்டரியுடன் வரும். புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, இந்த போனில் 50MP கேமரா இருக்கும். கூடுதலாக, இந்த போனில் Mediatek G81 Extreme செயலி பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
Lava Bold N1 Lite
Lava Bold N1 Lite போன் அமேசானில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போன் அடுத்த வாரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போனின் விலை அமேசானில் ₹5,698 என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது 6.75-இன்ச் டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது UniSoc செயலியாலும் இயக்கப்படுகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, இந்த போனில் 13MP கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் 5000mAh பேட்டரி உள்ளது.
