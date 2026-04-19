இந்த வாரம் அதிரடியாக களமிறங்கும் டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள் முழு லிஸ்ட் இங்கே

Upcoming Smartphones This Week : ஏப்ரல் 20 முதல் ஏப்ரல் 26 வரையிலான வாரம் (2026), உலகளாவிய மற்றும் இந்தியச் சந்தைகளில் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகங்களைப் பொறுத்தவரை மிகவும் பரபரப்பான ஒன்றாக அமையவிருக்கிறது. Huawei, Oppo, Xiaomi, Motorola, Tecno மற்றும் Honor உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்கள், Foldable வகையைச் சேர்ந்த முதன்மை (Flagship) மாடல்கள் முதல் செயல்திறனை மையமாகக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் வரை பல்வேறு புதிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. இந்த வாரத்தில் அறிமுகமாகவுள்ள அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்கள் குறித்தும், அவற்றின் எதிர்பார்க்கப்படும் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய விரிவான தொகுப்பை இங்கே காணலாம்.
ஏப்ரல் 20 Huawei Pura X Max Foldable and Huawei Pura 90 Series அறிமுகம்
Huawei நிறுவனம் ஏப்ரல் 20 அன்று சீனாவில் ஒரு அறிமுக நிகழ்வை நடத்தவுள்ளது; இதில் Huawei Pura 90 வரிசைத் தொடருடன் இணைந்து, Foldable Huawei Pura X Max மாடலையும் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, Pura 90, Pura 90 Pro மற்றும் Pura 90 Pro Max ஆகிய மாடல்களின் வடிவமைப்பு, பேட்டரி திறன் மற்றும் கேமரா வன்பொருள் ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டும் முக்கிய விவரங்கள், பல்வேறு கசிந்த தகவல்களின் மூலம் வெளியாகியுள்ளன.
வழக்கமான Huawei Pura 90 மாடலானது, 6.84 அங்குல 1.5K தட்டையான திரையையும், அதனுடன் இணைந்த ஒரு பெரிய 6,500mAh பேட்டரியையும் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவ்வளவு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தபோதிலும், இந்தத் போன் வெறும் 6.9 மி.மீ. தடிமன் கொண்ட மெல்லிய வடிவமைப்புடன், சுமார் 203 கிராம் எடையைக் கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
Pura 90 Pro மாடலானது, சற்று சிறிய அளவிலான 6.59-அங்குல 1.5K பிளாட் திரையுடனும், 6,000mAh பேட்டரியுடன் வெளியாகலாம். இது 8.3 மி.மீ தடிமன் கொண்டதாகவும், 219 கிராம் எடையுள்ளதாகவும் இருக்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தத் தொடரின் உயர்நிலை மாடலான Huawei Pura 90 Pro Max, 6,000mAh பேட்டரியுடன் இணைக்கப்பட்ட, இன்னும் பெரிய அளவிலான 6.87-அங்குல 1.5K திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனம் 8.5 மி.மீ தடிமன் கொண்டதாகவும், சுமார் 232 கிராம் எடையுள்ளதாகவும் இருக்கலாம்.
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, Huawei Pura 90 Pro மாடலானது, பெரிய அளவிலான 1/1.28-அங்குல சென்சார் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார், 40-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் மல்டிஸ்பெக்ட்ரல் சென்சாருடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். Pura 90 Pro Max மாடலானது, இதேபோன்ற முதன்மை மற்றும் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், அதன் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸிற்குப் பதிலாக, பெரிய சென்சார் கொண்ட 200-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் கேமராவைக் கொண்டு, இன்னும் மேம்பட்ட அம்சங்களை வழங்கக்கூடும்.
இந்த இரண்டு மாடல்களுமே புதிய "9 சீரிஸ்" சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்றும், சுமார் 6,000mAh பேட்டரிகளைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இவை IP68 தரச்சான்று, 2D முக அங்கீகாரம் மற்றும் உறுதியான Kunlun கண்ணாடிப் பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
மறுபுறம், Huawei Pura X Max Foldable ஸ்மார்ட்போனானது, 16:10 என்ற விகிதத்தில் அமைந்த 7.6 முதல் 7.69 அங்குல அளவிலான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், இது ஒரு டேப்லெட் போன்ற அனுபவத்தை வழங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் வெளிப்புறத் திரையானது சுமார் 5.5 அங்குல அளவைக் கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்தச் சாதனத்தில் பல சென்சார்களுடன் கூடிய, பின்பக்க கேமரா தொகுப்பு இடம்பெறும் என்றும்; Huawei-இன் Kirin 9030 சிப்செட் மூலம் இது இயங்கக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 20 Tecno Pop X 5G இந்தியாவில் அறிமுகம்
டெக்னோ நிறுவனம் தனது Tecno Pop X 5G ஸ்மார்ட்போனை ஏப்ரல் 20 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. அமேசான் வழியாக இதன் விற்பனை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், விண்வெளித் தரத்திலான அலுமினிய கேமரா மாட்யூலை கொண்டுள்ளது. இதில் சென்சார்கள் மற்றும் எல்இடி ஃபிளாஷ் ஆகியவை தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சாதனம், நீல நிற மாடல் மற்றும் வெள்ளி மற்றும் பச்சை நிறங்களின் கலவையுடன் கூடிய பேட்டர்ன் ஃபினிஷ் கொண்ட மற்றொரு மாடல் என இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும். இது நீடித்து உழைப்பதற்காக MIL-STD-810H சான்றிதழ் மற்றும் IP64 தரமதிப்பீடு பெற்ற தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்பு எதிர்ப்புத் திறனுடன் வருகிறது.
Tecno Pop X 5G, 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. 18GB வரை நீட்டிக்கப்பட்ட ரேம் வசதியையும் இது வழங்குகிறது. டெக்னோ நிறுவனம் தனது USRP 3.0 தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் 8 மடங்கு வரை மேம்பட்ட நெட்வொர்க் செயல்திறனை வழங்குவதாகவும் குறிப்பிடுகிறது.
ஏப்ரல் 21 Oppo Find X9s and Find X9 Ultra அறிமுகமாகலாம்
Oppo நிறுவனம் தனது Find X9s ஸ்மார்ட்போனை, Find X9 Ultra உடன் இணைந்து உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது; Find X9s மாடலில், சதுர வடிவ கேமரா module LED ஃபிளாஷ் உடன் கூடிய, Hasselblad நிறுவனத்தால் மெருகூட்டப்பட்ட மூன்று பின்புற கேமராக்கள் இடம்பெறும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 50 மெகாபிக்சல் திறன் கொண்ட "Ultra-Clear" முதன்மை கேமரா ஒன்றும் அடங்கும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் கருப்பு, இளஞ்சிவப்பு மற்றும் ஊதா ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இது மிக மெல்லிய 1.15 மிமீ அளவிலான bezels, முன்புறக் கேமராவிற்கான hole-punch cutout கொண்ட ஒரு தட்டையான திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இந்தத் போனில் 7,025mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியும் இடம்பெறும்.
மறுபுறம், Oppo Find X9 Ultra ஸ்மார்ட்போனானது Polar Glaciers, Rongsha Canyon மற்றும் Tundra ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும். இது 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB உள்ளிட்ட பல்வேறு சேமிப்பக மற்றும் ரேம் (RAM) கட்டமைப்புகளில் வழங்கப்படும். இந்த முதன்மைத் தர (flagship) சாதனத்தில், வட்ட வடிவ கேமரா தொகுப்பிற்குள் Hasselblad நிறுவனத்தால் மெருகூட்டப்பட்ட நான்கு பின்புற கேமராக்கள் இடம்பெறும். இதில், பெரிய அளவிலான 1-இன்ச் சென்சார் கொண்ட 200 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கும்.
ஏப்ரல் 21 Redmi K90 Max சீனாவில் அறிமுகம்
Redmi K90 Max ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 21 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதை Redmi நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 9500 செயலியால் இயக்கப்படும் என்றும், கண்களுக்கு ஏற்படும் சோர்வைக் குறைக்கும் வகையில் DC dimming வசதியுடன் கூடிய 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதத் (refresh rate) திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தச் சாதனம் பிரம்மாண்டமான 8,550mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், அத்துடன் 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதனத்திற்குள் ஒரு physical fan பொருத்தப்பட்டிருந்தாலும், தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP66, IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளை இது கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 22 Motorola Edge 70 Pro அறிமுகம்
Motorola Edge 70 Pro போன் ஏப்ரல் 22 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இதன் விற்பனை ஃபிளிப்கார்ட் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது, 6.8-இன்ச் AMOLED 1.5K டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 144Hz வரையிலான ரெஃப்ரெஷ் ரேட், 5,200 நிட்ஸ் வரையிலான பீக் பிரைட்னஸ், பேன்டோன் கலர் வேலிடேஷன் மற்றும் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது MIL-STD-810H நீடித்துழைப்புத் தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்வதுடன், IP68 மற்றும் IP69 தரமதிப்பீடுகளையும் வழங்குகிறது.
இந்த சாதனம், 4nm மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 8500 எக்ஸ்ட்ரீம் சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 12GB வரையிலான LPDDR5x ரேம் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான ஹலோ UI-ல் இயங்குகிறது. மேலும், மூன்று வருட OS அப்டேட்கள் மற்றும் ஐந்து வருட பாதுகாப்பு பேட்ச்கள் வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபோனில் Moto AI போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) திறன் கொண்ட அம்சங்களும், Copilot, Gemini, மற்றும் Perplexity போன்ற ஒருங்கிணைப்புகளும் உள்ளன.
இந்த ஃபோனில் 12மிமீ–81மிமீ வரையிலான மாறுபடும் குவிய வரம்புடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் சோனி LYT-710 முதன்மை சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமரா மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
