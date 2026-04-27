இந்த வாரம் அறிமுகமாகப்போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முழுமையான பட்டியல் இதோ!

Upcoming Smartphones April 27 to May 3 - OnePlus, Vivo, மற்றும் Oppo போன்ற பெரிய பிராண்டுகள் சில முக்கிய புதிய போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதால், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தை விரைவில் சூடுபிடிக்கப் போகிறது. வேகமான நோர்டு (Nord) போன்கள் முதல் மிகச்சிறந்த கேமரா கொண்ட ஃபிளாக்ஷிப் (flagship) போன்கள் வரை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம், இதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்றவாறு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி நீங்கள் ஒரு புதிய போன் வாங்க நினைத்தால், இந்த ஐந்தின் மீது ஒரு கண் வைத்திருங்கள். இவை வெறும் சிறிய மாற்றங்களை மட்டும் தராமல், உண்மையான மற்றும் பயனுள்ள மேம்பாடுகளைத் தருவதாக உறுதியளிக்கின்றன. எனவே இந்த வாரம் அறிமுகமாகவுள்ள அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
OnePlus Nord CE 6
ஒன்பிளஸ் நார்ட் சிஇ 6 (OnePlus Nord CE 6), ஒன்பிளஸின் பலங்களான சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் எளிமையான, நேர்த்தியான மென்பொருள் ஆகியவற்றையே பெரும்பாலும் கொண்டிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு உயர்தர ஃபிளாக்ஷிப் போனைப் போன்ற உணர்வைத் தரும், ஆனால் விலை குறைவாக உள்ள ஒரு போனை விரும்புபவர்களுக்கு நார்ட் சிஇ சீரிஸ் மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த புதிய மாடல் சிறந்த செயல்திறன், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் அழகான தோற்றத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Nord CE 6 வருகிற மே 7 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது. இந்தத் தொலைபேசி Vivid Mint மற்றும் Hyper Black ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும்.
OnePlus Nord CE 6 Lite
இது ஒரு மலிவான போன்களில் ஒன்றாக இருக்கும். OnePlus Nord CE 6 Lite ஆனது, பணத்தை மிச்சப்படுத்த விரும்பும் மக்களை இலக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம்பகமான அன்றாடச் செயல்பாடு, சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆகிய அடிப்படை அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தி உள்ளது. எனவே, நீங்கள் ஒரு சாதாரணமான, அடிப்படை நிலை போனிலிருந்து மேம்படுத்திக்கொள்ள நினைத்தால், இது ஒரு புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக அமையும்.
— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 27, 2026
OnePlus Nord CE 6 Lite சாதனம், இந்தியாவில் மே 7, 2026 அன்று பிற்பகல் 12:00 மணிக்கு (IST) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இச்சாதனம், வழக்கமான Nord CE 6 மாடலுடன் இணைந்து வெளியிடப்படவுள்ளது; மேலும் இது OnePlus India மற்றும் Amazon வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இச்சாதனம் 50MP முதன்மை கேமரா, MediaTek Dimensity 7400 சிப்செட் மற்றும் Vivid Mint, Hyper Black ஆகிய இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளைக் கொண்டிருக்கும்.
Vivo X300 Ultra and Vivo X300 FE
Vivo X300 Ultra போனானது Vivo நிறுவனத்தின் முதன்மையான புகைப்படக் கருவி சார்ந்த ஸ்மார்ட்போனாகத் திகழும்; இது ஒரு உயர்தர வடிவமைப்புடன் வருகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட பயனர்களுக்காகவே இந்த போன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், Vivo X300 FE-ஆனது அதே உயர்தர அனுபவத்தை வழங்கினாலும், விலை அடிப்படையில் மிகவும் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்; செயல்திறன், விலை மற்றும் அத்தியாவசிய அம்சங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே இது ஒரு சிறந்த சமநிலையைப் பேணுகிறது.
Vivo நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பின் படி, Vivo X300 Ultra ஆனது Vivo X300 FE உடன் இணைந்து, மே 6, 2026 அன்று இந்திய நேரப்படி மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra, அதிநவீன கேமரா தொழில்நுட்பம், நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் உயர்தர பாகங்களைக் கொண்டு, சாத்தியங்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி, மிகச்சிறந்த பிரீமியம் அனுபவத்தை வழங்கத் தயாராக உள்ளது. Find X Ultra வரிசையானது எப்போதும் மிகச்சிறந்ததையே விரும்புவோரை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது; இந்த புதிய மாடலும், அனைத்து நவீன அம்சங்களையும் உள்ளடக்கி வெளியாகும்.
OPPO Find X9 Ultra, ஏப்ரல் 21, 2026 அன்று நடைபெற்ற வெளியீட்டு விழாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது தற்போது சீனாவில் ஏப்ரல் 24, 2026 முதல் விற்பனைக்குக் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது; மேலும் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளில் மே 8, 2026 முதல் உலகளாவிய அளவில் வெளியிடப்படவுள்ளதுடன், இந்தியாவில் மே 2026-இல் அறிமுகப்படுத்தப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
மே மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ள ஒன்பிளஸ் போன்கள் எவை?
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் OnePlus Nord CE 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 Lite ஆகிய இரண்டு மாடல்களை மே 7, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
Vivo X300 Ultra எப்போது வெளியாகும்? இதன் சிறப்பம்சம் என்ன?
Vivo X300 Ultra வரும் மே 6, 2026 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது. இது பிரத்யேகமாக புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக, மிகச்சிறந்த கேமரா தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்ஜெட் விலையில் போன் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு எந்த மாடல் பொருத்தமாக இருக்கும்?
குறைந்த விலையில் சிறந்த செயல்திறனை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு OnePlus Nord CE 6 Lite ஒரு புத்திசாலித்தனமான தேர்வாகும். இது அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
