English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
இந்த வாரம் அறிமுகமாகப்போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முழுமையான பட்டியல் இதோ!

Upcoming Smartphones April 27 to May 3 - OnePlus, Vivo, மற்றும் Oppo போன்ற பெரிய பிராண்டுகள் சில முக்கிய புதிய போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதால், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தை விரைவில் சூடுபிடிக்கப் போகிறது. வேகமான நோர்டு (Nord) போன்கள் முதல் மிகச்சிறந்த கேமரா கொண்ட ஃபிளாக்ஷிப் (flagship) போன்கள் வரை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம், இதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்றவாறு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி நீங்கள் ஒரு புதிய போன் வாங்க நினைத்தால், இந்த ஐந்தின் மீது ஒரு கண் வைத்திருங்கள். இவை வெறும் சிறிய மாற்றங்களை மட்டும் தராமல், உண்மையான மற்றும் பயனுள்ள மேம்பாடுகளைத் தருவதாக உறுதியளிக்கின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:17 PM IST
  • மே மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ள ஒன்பிளஸ் போன்கள் எவை?
  • Vivo X300 Ultra எப்போது வெளியாகும்? இதன் சிறப்பம்சம் என்ன
  • Oppo Find X9 Ultra எப்போது இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரும்?

Trending Photos

கஜகேசரி யோகம்: குருவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. மே முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!
camera icon7
Gajakesari Yogam
கஜகேசரி யோகம்: குருவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. மே முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!
சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி.. கண்ணீரில் தத்தளிக்கப் போகும் ராசிகள்.. தப்பிக்க வழி என்ன?
camera icon7
saturn retrograde
சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி.. கண்ணீரில் தத்தளிக்கப் போகும் ராசிகள்.. தப்பிக்க வழி என்ன?
சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
camera icon7
weight loss
சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Upcoming Smartphones April 27 to May 3 - OnePlus, Vivo, மற்றும் Oppo போன்ற பெரிய பிராண்டுகள் சில முக்கிய புதிய போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதால், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தை விரைவில் சூடுபிடிக்கப் போகிறது. வேகமான நோர்டு (Nord) போன்கள் முதல் மிகச்சிறந்த கேமரா கொண்ட ஃபிளாக்ஷிப் (flagship) போன்கள் வரை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம், இதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்றவாறு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி நீங்கள் ஒரு புதிய போன் வாங்க நினைத்தால், இந்த ஐந்தின் மீது ஒரு கண் வைத்திருங்கள். இவை வெறும் சிறிய மாற்றங்களை மட்டும் தராமல், உண்மையான மற்றும் பயனுள்ள மேம்பாடுகளைத் தருவதாக உறுதியளிக்கின்றன. எனவே இந்த வாரம் அறிமுகமாகவுள்ள அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களின் விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus Nord CE 6

ஒன்பிளஸ் நார்ட் சிஇ 6 (OnePlus Nord CE 6), ஒன்பிளஸின் பலங்களான சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் எளிமையான, நேர்த்தியான மென்பொருள் ஆகியவற்றையே பெரும்பாலும் கொண்டிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு உயர்தர ஃபிளாக்ஷிப் போனைப் போன்ற உணர்வைத் தரும், ஆனால் விலை குறைவாக உள்ள ஒரு போனை விரும்புபவர்களுக்கு நார்ட் சிஇ சீரிஸ் மிகவும் பொருத்தமானது. இந்த புதிய மாடல் சிறந்த செயல்திறன், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் அழகான தோற்றத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Nord CE 6 வருகிற மே 7 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது. இந்தத் தொலைபேசி Vivid Mint மற்றும் Hyper Black ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும்.

OnePlus Nord CE 6 Lite

இது ஒரு மலிவான போன்களில் ஒன்றாக இருக்கும். OnePlus Nord CE 6 Lite ஆனது, பணத்தை மிச்சப்படுத்த விரும்பும் மக்களை இலக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம்பகமான அன்றாடச் செயல்பாடு, சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆகிய அடிப்படை அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தி உள்ளது. எனவே, நீங்கள் ஒரு சாதாரணமான, அடிப்படை நிலை போனிலிருந்து மேம்படுத்திக்கொள்ள நினைத்தால், இது ஒரு புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக அமையும்.

OnePlus Nord CE 6 Lite சாதனம், இந்தியாவில் மே 7, 2026 அன்று பிற்பகல் 12:00 மணிக்கு (IST) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இச்சாதனம், வழக்கமான Nord CE 6 மாடலுடன் இணைந்து வெளியிடப்படவுள்ளது; மேலும் இது OnePlus India மற்றும் Amazon வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இச்சாதனம் 50MP முதன்மை கேமரா, MediaTek Dimensity 7400 சிப்செட் மற்றும் Vivid Mint, Hyper Black ஆகிய இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

Vivo X300 Ultra and Vivo X300 FE

Vivo X300 Ultra போனானது Vivo நிறுவனத்தின்  முதன்மையான புகைப்படக் கருவி சார்ந்த ஸ்மார்ட்போனாகத் திகழும்; இது ஒரு உயர்தர வடிவமைப்புடன் வருகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட பயனர்களுக்காகவே இந்த போன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், Vivo X300 FE-ஆனது அதே உயர்தர அனுபவத்தை வழங்கினாலும், விலை அடிப்படையில் மிகவும் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்; செயல்திறன், விலை மற்றும் அத்தியாவசிய அம்சங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே இது ஒரு சிறந்த சமநிலையைப் பேணுகிறது.

Vivo நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பின் படி, Vivo X300 Ultra ஆனது Vivo X300 FE உடன் இணைந்து, மே 6, 2026 அன்று இந்திய நேரப்படி மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra, அதிநவீன கேமரா தொழில்நுட்பம், நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் உயர்தர பாகங்களைக் கொண்டு, சாத்தியங்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி, மிகச்சிறந்த பிரீமியம் அனுபவத்தை வழங்கத் தயாராக உள்ளது. Find X Ultra வரிசையானது எப்போதும் மிகச்சிறந்ததையே விரும்புவோரை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது; இந்த புதிய மாடலும், அனைத்து நவீன அம்சங்களையும் உள்ளடக்கி வெளியாகும்.

OPPO Find X9 Ultra, ஏப்ரல் 21, 2026 அன்று நடைபெற்ற வெளியீட்டு விழாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது தற்போது சீனாவில் ஏப்ரல் 24, 2026 முதல் விற்பனைக்குக் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது; மேலும் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளில் மே 8, 2026 முதல் உலகளாவிய அளவில் வெளியிடப்படவுள்ளதுடன், இந்தியாவில் மே 2026-இல் அறிமுகப்படுத்தப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

மே மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ள ஒன்பிளஸ் போன்கள் எவை?
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் OnePlus Nord CE 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 Lite ஆகிய இரண்டு மாடல்களை மே 7, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

Vivo X300 Ultra எப்போது வெளியாகும்? இதன் சிறப்பம்சம் என்ன?
Vivo X300 Ultra வரும் மே 6, 2026 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது. இது பிரத்யேகமாக புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக, மிகச்சிறந்த கேமரா தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் விலையில் போன் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு எந்த மாடல் பொருத்தமாக இருக்கும்?
குறைந்த விலையில் சிறந்த செயல்திறனை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு OnePlus Nord CE 6 Lite ஒரு புத்திசாலித்தனமான தேர்வாகும். இது அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | மே 6 அன்று இந்தியாவில் களமிறங்கும் Vivo X300 Ultra, அதுவும் டூயல் 200MP கேமராவுடன்

மேலும் படிக்க | 8600mAh மெகா பேட்டரியுடன் OnePlus Ace 6 Ultra விரைவில் அறிமுகம்: முழு விவரம் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Trending News