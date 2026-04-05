  இந்த வாரம் வெளியாகும் புதிய டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இங்கே

இந்த வாரம் வெளியாகும் புதிய டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இங்கே

Upcoming Smartphones This Week : ஏப்ரல் 2026இன் இரண்டாம் வாரம், இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவோருக்கு மிகவும் அற்புதமான வாய்ப்பாக இருக்கப்போகிறது. OnePlus மற்றும் AI+ போன்ற பிராண்டுகள் தங்கள் புதிய போன்களின் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. எனவே ஏப்ரல் 5 முதல் ஏப்ரல் 11, 2026 வரையில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 5, 2026, 11:14 AM IST
Upcoming Smartphones This Week : ஏப்ரல் 2026இன் இரண்டாம் வாரம், இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவோருக்கு மிகவும் அற்புதமான வாய்ப்பாக இருக்கப்போகிறது. OnePlus மற்றும் AI+ போன்ற பிராண்டுகள் தங்கள் புதிய போன்களின் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. இந்த போன்களில் செயல்திறனை மையமாகக் கொண்ட மேம்பாடுகளையும், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த அம்சங்களையும் நாம் எதிர்பார்க்கலாம். எனவே ஏப்ரல் 5 முதல் ஏப்ரல் 11, 2026 வரையில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 அன்று அறிமுகம்

OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே, இதன் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் பல இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன; இதன் மூலம் இப்புதிய மாடலில் எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம் என்பது குறித்த தெளிவான புரிதல் நமக்குக் கிடைத்துள்ளது.

OnePlus Nord 6 போனின் விலை சுமார் ரூ. 28,000 முதல் ரூ. 35,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இதன் மூலம் இது 'மேல்-நடுத்தர' (upper mid-range) பிரிவில் வரும் போன் வரிசையில் இடம்பிடிக்கிறது. இந்த விலை நிர்ணயம், முந்தைய மாடலின் விலைக்கு நெருக்கமாகவே அமைந்திருந்தாலும், குறிப்பாகச் செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளை இப்புதிய மாடல் வழங்கப் போகிறது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த போனின் திரையைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த தொலைபேசியில் 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட 6.78-அங்குல 1.5K AMOLED பேனல் இடம்பெறும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது அதிகபட்சமாக 3,600 nits உச்ச ஒளிர்வுத் திறனை (peak brightness) வழங்கக்கூடும்; மேலும், சிறந்த touch responsiveness-க்காக 3,840Hz PWM dimming மற்றும் Aqua Touch 2.0 போன்ற மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களையும் இது ஆதரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உட்புற அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இது 16GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 512GB வரையிலான UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை அனைத்தும் இணைந்து, கேமிங் மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகள் (multitasking) ஆகிய இரண்டிலும் இந்தத் தொலைபேசியை ஒரு வலிமையான செயல்திறன் கொண்டதாக மாற்றுகின்றன.

புகைப்படக்கலைக்காக, OnePlus Nord 6 மாடலானது 50MP முதன்மைப் பின்பக்க கேமராவுடன், 2MP துணைக் சென்சார் ஒன்றையும் கொண்டிருக்கலாம். முன்பக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, இதில் 16MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று, இதில் இடம்பெறக்கூடிய பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரியாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை சென்சார் (in-display fingerprint sensor) மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதிசெய்யும் IP69 தரச்சான்று போன்ற அம்சங்களையும் இந்த போன் கொண்டிருக்கலாம்.

AI+ Nova 2 5G மற்றும் Nova 2 Ultra 5G ஏப்ரல் 9 அன்று அறிமுகம்

NxtQuantum Shift Technologies நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான மற்றும் மாதவ் ஷேத் (Madhav Sheth) தலைமையில் இயங்குவதுமான AI+ பிராண்ட், ஏப்ரல் 9, 2026 அன்று AI+ Nova 2 5G மற்றும் AI+ Nova 2 Ultra 5G ஆகிய மாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தனது ஸ்மார்ட்போன் வரிசையை விரிவுபடுத்தத் தயாராகி வருகிறது.

இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களின் வடிவமைப்பு, வண்ணத் தேர்வுகள் மற்றும் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் குறித்த முன்னோட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனங்கள் ஐந்து வெவ்வேறு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கப்பெறும்; மேலும், சிவப்பு நிற வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய பவர் பொத்தான்களைக் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான வடிவமைப்பையும் இவை கொண்டிருக்கும்.

Nova 2 Ultra 5G போன் கருப்பு, நீலம், பச்சை, ஊதா மற்றும் சிவப்பு (Black, Blue, Green, Purple and Red) ஆகிய வண்ணங்களில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், Nova 2 5G ஆனது கருப்பு, நீலம், பச்சை, இளஞ்சிவப்பு மற்றும் ஊதா (Black, Blue, Green, Pink, and Purple) ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கக்கூடும்.

AI+ Nova 2 5G விவரக்குறிப்புகள்

AI+ Nova 2 5G ஸ்மார்ட்போனானது மென்பொருள் பாதுகாப்பு மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டு வசதி ஆகியவற்றில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிறது; இதன் "Safe. Secure. Yours." (பாதுப்பானது. உறுதியானது. உங்களுக்கானது.) எனும் வாசகம் இதனைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது.

இந்த ஸ்மார்ட்போன், முன்பே நிறுவப்பட்ட Android 16 இயங்குதளத்துடன் அறிமுகமாகவுள்ளது. இது 50MP முதன்மை சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பையும், செல்ஃபிக்களுக்காக 8MP முன்பக்க கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்த கருவி 5G இணைப்பு வசதியை ஆதரிப்பதுடன், ஊதா, இளஞ்சிவப்பு, பச்சை, வெளிர் நீலம் (purple, pink, green, light blue, and black) மற்றும் கருப்பு ஆகிய ஐந்து வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கக்கூடும்.

AI+ Nova 2 Ultra 5G விவரக்குறிப்புகள்

AI+ Nova 2 Ultra 5G, கேமர்கள் மற்றும் பவர் யூசர்களை இலக்காகக் கொண்டு, “Your Game, Your Rules” என்ற வாசகத்துடன் வருகிறது.

இது பக்கவாட்டு ஃபிரேமில் உள்ளமைக்கப்பட்ட “Customisable Gaming Buttons” அறிமுகப்படுத்துகிறது, இவை கேம் விளையாடும்போது ஷோல்டர் ட்ரிக்கர்களாகச் செயல்படும். மற்றொரு தனித்துவமான அம்சம், “Customisable Smart Alerts” வடிவமைக்கப்பட்ட, பின்புற பேனலில் உள்ள பெரிய வட்ட வடிவ LED வளையம் ஆகும்.

கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, Nova 2 Ultra 5G போனில் 50MP பிரதான சென்சார் மற்றும் 13MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவுடன் கூடிய இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இந்த சாதனம் ஊதா, வெளிர் நீலம், சிவப்பு/பர்கண்டி, பச்சை மற்றும் அடர் சாம்பல்/கருப்பு (purple, light blue, red/burgundy, green, and dark grey/black) ஆகிய ஐந்து வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் வெளியீட்டிற்குப் பிறகு Flipkart தளத்தில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும். விலை மற்றும் முழுமையான விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு நிகழ்வில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இந்தியாவில் OnePlus Nord 6 எப்போது அறிமுகமாகிறது?
OnePlus Nord 6 ஆனது ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று அறிமுகமாகவுள்ளது; இதன் விலை ₹28,000 முதல் ₹35,000 வரை இருக்கும்.

AI+ Nova 2 Ultra 5G-யின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
ஏப்ரல் 9, 2026 அன்று அறிமுகமாகவுள்ள AI+ Nova 2 Ultra 5G-யில், தனிப்பயனாக்கக்கூடிய கேமிங் பொத்தான்கள், ஸ்மார்ட் அறிவிப்புகளுக்கான வட்ட வடிவ LED வளையம் மற்றும் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு (50MP + 13MP அல்ட்ரா-வைட்) ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

AI+ Nova 2 சீரிஸ் அறிமுகமான பிறகு, வாடிக்கையாளர்கள் அதை எங்கே வாங்கலாம்?
AI+ Nova 2 5G மற்றும் Nova 2 Ultra 5G ஆகிய இரண்டு மாடல்களுமே அறிமுகத்திற்குப் பிறகு Flipkart வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

Upcoming smartphonesOneplus Nord 6AI+ Nova 2 5GAI+ Nova 2 Ultra 5G

