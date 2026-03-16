இந்த வாரம் 4 ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்! பட்ஜெட் விலை, தூள் கிளப்பும் சிறப்பம்சங்கள்

Upcoming Smartphones 2026: இன்று, திங்கட்கிழமை, மார்ச் மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் தொடகி உள்ளது. இந்த வாரம், அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை, நாளை மார்ச் 17 அன்று, ஒரே நாளில் நான்கு புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாகப் போகிறது. இதில் சாம்சங், விவோ மற்றும் போக்கோ (Samsung, Vivo, and Poco) போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் ஸ்மார்ட்போன்களும் அடங்கும். வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் விவரம், விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாகிறது
Samsung Galaxy M17e 5G
தென் கொரிய நிறுவனமான Samsung தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17இ 5ஜி (Samsung Galaxy M17e 5G) ஸ்மார்ட்போனை நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 5ஜி (MediaTek Dimensity 6300 5G) செயலி மூலம் இயக்கப்படும் இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 6,000mAh பேட்டரியையும் கொண்டிருக்கும். இந்த போனில் 50MP முதன்மை பின்புற கேமரா உட்பட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். M17e ஆனது தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் IP54 தரமதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது, அதனுடன் இது Blitz Blue மற்றும் Vibe Violet ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கும். மேலும் இந்த போன் அமேசானில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும்.
Vivo T5x 5G
சீன நிறுவனமான விவோ (Vivo) தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி (Vivo T5x 5G) ஸ்மார்ட்போனை நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 டர்போ (MediaTek Dimensity 7400 Turbo) செயலி, 7200 எம்ஏஎச் பேட்டரி மற்றும் மிலிட்டரி தர அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்கும். இந்தத் தொலைபேசி 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும். இது Pronto Purple மற்றும் Marine Blue ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் வெளியிடப்படும். மேலும் இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும்.
POCO X8 Pro 5G
சீன நிறுவனமான போக்கோ (POCO) நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி அதன் POCO X8 தொடரில் இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. POCO X8 Pro 5G அயர்ன் மேன் பதிப்பில் (POCO X8 Pro 5G Iron Man Edition) இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8500 அல்ட்ரா செயலி (MediaTek Dimensity 8500 Ultra) மற்றும் 6500 mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
POCO X8 Pro Max 5G
இந்த போக்கோ (POCO) ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 9500 செயலி மூலம் இயக்கப்படும். இது 9000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இது 100W வேகமான சார்ஜிங்கையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் 50MP பிரதான பின்புற கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா உள்ளிட்ட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போனும் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும்.
