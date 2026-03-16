English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
இந்த வாரம் 4 ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகம்! பட்ஜெட் விலை, தூள் கிளப்பும் சிறப்பம்சங்கள்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:43 PM IST
Upcoming Smartphones 2026: இன்று, திங்கட்கிழமை, மார்ச் மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்தின் தொடகி உள்ளது. இந்த வாரம், அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை, நாளை மார்ச் 17 அன்று, ஒரே நாளில் நான்கு புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாகப் போகிறது. இதில் சாம்சங், விவோ மற்றும் போக்கோ (Samsung, Vivo, and Poco) போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் ஸ்மார்ட்போன்களும் அடங்கும். வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் விவரம், விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாகிறது

Samsung Galaxy M17e 5G

தென் கொரிய நிறுவனமான Samsung தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17இ 5ஜி (Samsung Galaxy M17e 5G) ஸ்மார்ட்போனை நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 5ஜி (MediaTek Dimensity 6300 5G) செயலி மூலம் இயக்கப்படும் இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 6,000mAh பேட்டரியையும் கொண்டிருக்கும். இந்த போனில் 50MP முதன்மை பின்புற கேமரா உட்பட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். M17e ஆனது தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் IP54 தரமதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது, அதனுடன் இது Blitz Blue மற்றும் Vibe Violet ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கும். மேலும் இந்த போன் அமேசானில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும்.

Vivo T5x 5G

சீன நிறுவனமான விவோ (Vivo) தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான விவோ டி5எக்ஸ் 5ஜி (Vivo T5x 5G) ஸ்மார்ட்போனை நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 டர்போ (MediaTek Dimensity 7400 Turbo) செயலி, 7200 எம்ஏஎச் பேட்டரி மற்றும் மிலிட்டரி தர அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்கும். இந்தத் தொலைபேசி 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும். இது Pronto Purple மற்றும் Marine Blue ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் வெளியிடப்படும். மேலும் இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும்.

POCO X8 Pro 5G

சீன நிறுவனமான போக்கோ (POCO) நாளை அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி அதன் POCO X8 தொடரில் இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. POCO X8 Pro 5G அயர்ன் மேன் பதிப்பில் (POCO X8 Pro 5G Iron Man Edition) இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8500 அல்ட்ரா செயலி (MediaTek Dimensity 8500 Ultra) மற்றும் 6500 mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.

POCO X8 Pro Max 5G

இந்த போக்கோ (POCO) ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 9500 செயலி மூலம் இயக்கப்படும். இது 9000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இது 100W வேகமான சார்ஜிங்கையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் 50MP பிரதான பின்புற கேமரா மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா உள்ளிட்ட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போனும் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Trending News