இந்த வாரம் அறிமுகமாகப் போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முழு பட்டியல் இதோ!

Upcoming Smartphones Launching Next Week: மார்ச் 2026 ஆண்டின் கடைசி வாரம், ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் விறுவிறுப்பான ஒரு காலகட்டமாக அமையவிருக்கிறது. பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள், வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த புதிய சாதனங்களை தற்போது அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகின்றன. இந்தியாவில் சாம்சங்கின் புதிய Galaxy A-வரிசை போன்கள் முதல், சீனாவில் OnePlus மற்றும் iQOO நிறுவனங்களின் முதன்மை (Flagship) ரக ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகங்கள் வரை—எதிர்பார்ப்பிற்குரிய பல போன்களின் அறிமுகம் நடக்கவிருக்கிறது. எனவே அடுத்த வாரம் அறிமுகமாகவுள்ள அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
Samsung Galaxy A37 5G மற்றும் Galaxy A57 5G – இந்தியாவில் மார்ச் 25 அன்று அறிமுகம்
Samsung Galaxy A57 5G மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G ஆகிய மாடல்கள் கொண்ட இந்த போன்கள், 2026 மார்ச் 25 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5:30 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று சாம்சங் (Samsung) அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ X கணக்கு வாயிலாக வெளியிடப்பட்டது; மேலும், இதன் வெளியீட்டு விவரங்கள் Samsung India இணையதளத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
நிறுவனம் இன்னும் முழுமையான விவரக்குறிப்புகளை வெளியிடவில்லை என்றாலும், கசிந்த சில தகவலின் படி, இந்த இரண்டு போன்களும் சாம்சங்கின் வழக்கமான வடிவமைப்பு பாணியையே பின்பற்றும் என்பது தெரியவருகிறது. இவை, திரையின் மையப்பகுதியில் துளை வடிவ வெட்டுடன் கூடிய தட்டையான திரைகளையும், சாம்சங்கின் தனித்துவமான "Key Island" வடிவமைப்பு கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த இரண்டு சாதனங்களும் பின்புறத்தில் மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பையும், மெல்லிய வடிவத்தையும் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
வன்பொருள் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Galaxy A57 5G ஆனது இவ்விரண்டு மாடல்களிலும் அதிக சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; Galaxy A57 Exynos 1680 சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும். அதேவேளையில், Galaxy A37 5G மாடலானது Exynos 1480 SoC-யுடன் வெளியாகலாம்.
Galaxy A57 5G மாடலானது 6.7-அங்குல AMOLED திரையையும், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும் (refresh rate) கொண்டிருக்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன; மேலும், இது 8GB வரையிலான RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதியையும் கொண்டிருக்கலாம். 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,000mAh மின்கலமும் (battery) இதில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Galaxy A57 5G போனில் 50MP முதன்மை சென்சார் இடம்பெறும் எனக் கூறப்படுகிறது; இத்துடன் 12MP அல்ட்ரா-வைட் (ultrawide) லென்ஸ் மற்றும் 5MP கூடுதல் லென்ஸ் ஆகியவையும் இணைந்திருக்கும். முன்பக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, இதில் 12MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறக்கூடும்.
Redmi 15A 5G – இந்தியாவில் மார்ச் 27 அன்று அறிமுகம்
Xiaomi போனின் துணை பிராண்டான Redmi, Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 27, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. Xiaomi India இணையதளத்தில் இதற்கென பிரத்யேகமாக ஒரு மைக்ரோசைட் (microsite) ஏற்கனவே நேரலையில் உள்ளது; இது இக்கருவி இணையவழியில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் கருப்பு, நீலம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் வெளியிடப்படும். வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இதன் பின்பக்கம் தட்டையாக அமைந்துள்ளது; அதில் இரண்டு லென்ஸ்கள் மற்றும் ஒரு LED ஃபிளாஷை உள்ளடக்கிய செவ்வக வடிவ கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
Redmi 15A 5G மாடலானது 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், 6,300mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியானது 32MP AI முதன்மை சென்சார் உட்பட, இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
OnePlus 15T – மார்ச் 24 அன்று சீனாவில் அறிமுகம்
OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 24, 2026 அன்று சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Healing White Chocolate', 'Pure Cocoa' மற்றும் 'Relaxing Matcha' ஆகிய மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும். சீனாவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், Oppo நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய வாயிலாக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இது 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB மற்றும் 16GB/1TB உள்ளிட்ட பல்வேறு உள்ளமைவுகளில் வழங்கப்படும்.
OnePlus நிறுவனம் தனது புதிய சாதனத்தின் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, அதன் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் சிலவற்றை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இச்சாதனம் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கவுள்ளது; மேலும் இது 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 1.1 மி.மீ அளவுள்ள மிக மெல்லிய விளிம்புகளுடன் கூடிய 6.32 அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும்.
இதன் மற்ற சிறப்பம்சங்களில், 100W வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான 7,500mAh பேட்டரி அடங்கும்.
iQOO Z11 மற்றும் iQOO Z11x – மார்ச் 26 அன்று சீனாவில் அறிமுகம்
iQOO நிறுவனம், iQOO Z11 மற்றும் iQOO Z11x ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களை மார்ச் 26, 2026 அன்று சீனாவில், உள்ளூர் நேரப்படி 19:00 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளது. iQOO Z11 மாடலுக்கான முன்பதிவுகள் ஏற்கனவே தொடங்கியிருந்த நிலையில், தற்போது iQOO Z11x மாடலுக்கான முன்பதிவுகளும் ஆரம்பமாகியுள்ளன.
iQOO Z11x ஆனது பச்சை, கருப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கும்; இதில் பச்சை மற்றும் வெள்ளை நிற வகைகளில் ஒரு வடிவமைப்புடன் கூடிய தோற்றம் இடம்பெற்றுள்ளது.
iQOO Z11 ஆனது பிரம்மாண்டமான 9,020mAh மின்கலத்துடன் வரும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது; மேலும் இதில் iQOO-வின் முதல் 165Hz கண் பாதுகாப்புத் திறன் கொண்ட கேமிங் திரை இடம்பெற உள்ளது. இது Sky White, Canglang Floating Light (நீலம்) மற்றும் கருப்பு ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும்.
