இந்த வாரம் வெளியாகும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ!

Upcoming Smartphones Launching Coming Week: சீனா மற்றும் இந்தியா முழுவதும் பல முக்கிய பிராண்ட்களின் போன்கள் அறிமுகவிருப்பதால், இந்த வாரம் ஸ்மார்ட்போன் சந்தை மிகவும் பரபரப்பான நிலைக்கு தயாராகி வருகிறது. Vivo, Oppo மற்றும் Xiaomi (REDMI) போன்ற பிராண்டுகள், சக்திவாய்ந்த வன்பொருள், பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமராக்களைக் கொண்ட புதிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளன. இந்த வாரத்தில் அறிமுகமாகவுள்ள அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்கள் முழுமையான விவரத்தையும் இங்கே காணலாம்.
Vivo X300 Ultra மற்றும் Vivo X300s மார்ச் 30 அன்று சீனாவில் அறிமுகம்
Vivo X300 Ultra மற்றும் Vivo X300 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களையும், Pad 6 Pro டேப்லெட்டையும் மார்ச் 30 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக Vivo நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது.
Vivo X300s விவரக்குறிப்புகள்
'Digital Chat Station' வெளியிட்டுள்ள சில தகவலின் படி, Vivo X300s ஸ்மார்ட்போனானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல 1.5K BOE Q10+ பிளாட்டான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Dimensity 9500 சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும். மேலும், இந்த சாதனம் 12GB/16GB RAM மற்றும் 256GB/512GB/1TB சேமிப்பக வகைகளில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
இந்தச் சாதனம், 200MP முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிக்களுக்காக, இதில் 50MP முன்புற கேமரா இடம்பெறக்கூடும். மேலும், 90W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, பிரம்மாண்டமான 7100mAh பேட்டரியை இது கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கூடுதல் அம்சங்களில் பின்வருவன அடங்கலாம்:
X-axis linear மோட்டார் (751440)
1511 symmetrical டூயல் ஸ்பீக்கர்ஸ்
3D மீயொலி fingerprint சென்சார் 2.0
IP68/IP69 தரமதிப்பீடு
USB 3.2 ஆதரவு
Vivo X300 Ultra விவரக்குறிப்புகள்
Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போனானது, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.82-அங்குல 2K+ OLED திரையைக் கொண்டிருக்கும். இது Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்றும், உயர்தரமான நான்கு கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் பின்வருவன இடம்பெறலாம்:
200MP Sony LYT-901 முதன்மை சென்சார் (f/1.85, OIS)
50MP அதி-அகல சென்சார் (LYT818, f/2.0)
200MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் (f/2.67, OIS)
5MP 12-சேனல் முதன்மை வண்ண சென்சார்
இந்தச் சாதனம் 6600mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்; மேலும், செயற்கைக்கோள் தொடர்பு வசதி கொண்ட வகைகளை உள்ளடக்கிய பல கட்டமைப்புகளில் இது வெளியாகலாம்.
Oppo K15 Pro சீரிஸ் ஏப்ரல் 1 முதல் சீனாவில் அறிமுகம்
Oppo K15 Pro சீரிஸ், K13 Turbo வரிசையின் வாரிசாக, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த மாடலானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.59-அங்குல 1.5K OLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், Dimensity 8500 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 7500mAh பேட்டரி, 8.3 மி.மீ தடிமன் மற்றும் சுமார் 197 கிராம் எடையைக் கொண்டிருக்கலாம்.
இதன் உயர்நிலை மாறுபாடானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய, சற்றுப் பெரிய 6.78-அங்குல 1.5K LTPS OLED திரையை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது Dimensity 9500s சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும்; இத்துடன் 16GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 512GB வரையிலான UFS 4.1 சேமிப்பக வசதியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். இந்த மாடலில், சுமார் 8000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரண்டு மாடல்களுமே 50MP + 8MP இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமராக்கள், 16MP முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Redmi Note 15 SE 5G இந்தியாவில் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி அறிமுகம்
ரெட்மி நோட் 15 SE 5G (ஸ்பெஷல் எடிஷன்) ஏப்ரல் 2 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நோட் 15 வரிசையை விரிவுபடுத்துகிறது.
ரெட்மி நோட் 15 SE 5G, ஒரு பிரகாசமான சிவப்பு நிற பின்புற பேனல், பெரும்பாலும் வீகன் லெதர் ஃபினிஷ், தங்க நிற மிட்-ஃபிரேம் மற்றும் சிவப்பு மற்றும் தங்க நிறங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய வட்டவடிவ கேமரா மாட்யூல் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
Vivo V70 FE இந்தியாவில் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி அறிமுகம்
Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவிலும் அறிமுகமாகிறது; இது Vivo போனின் V வரிசையில் வெளியாகும் முதல் "Fan Edition" மாடலாக இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.83-அங்குல OLED திரையைக் கொண்டிருக்கும்; இது 1.5K தெளிவுத்திறன் (resolution), HDR10+ ஆதரவு, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 1,900 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறனைப் பெற்றிருக்கும்.
இதில் 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, 7000mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரி பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனத்தில் OIS வசதியுடன் கூடிய 200MP முதன்மை கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெறும். இந்த போன் AI மேம்பாடுகளுடன் கூடிய 30x வரையிலான ஜூம் வசதியையும், Vivo போனின் பிரத்யேக 'Aura ring light' அமைப்பையும் கொண்டிருக்கும்.
Vivo V70 FE ஸ்மார்ட்போன், 'AI Magic Weather', 'AI Magic Landscape' மற்றும் 'AI Four Season Portrait' போன்ற பல்வேறு AI சார்ந்த கருவிகளை (tools) அறிமுகப்படுத்தும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Northern Lights Purple' மற்றும் 'Monsoon Blue' ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும்.
