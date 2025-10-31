நவம்பர் இல் அறிமுகமாகும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்.. பட்டியலை சரிப்பார்க்கவும்

நவம்பர் 2025 தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மாதமாக இருக்கப் போகிறது, ஏனெனில் பல பெரிய நிறுவனங்கள் புதிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. OnePlus 15, Lava Agni 4, iQOO 15, மற்றும் Realme GT 8 Pro போன்ற ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாக உள்ளன. அவை சக்திவாய்ந்த செயலிகள், வலுவான பேட்டரிகள் மற்றும் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட காட்சிகள் போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும். சில ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் ஏற்கனவே உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, நிலையில் இப்போது இந்திய பயனர்களுக்கான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வர உள்ளது. இந்த வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்ஃபோன்களின் அம்சங்களை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஒன்பிளஸ் (OnePlus) நிறுவனம் இந்த நவம்பர் மாத்தில் இந்தியாவில் தனது புதிய ஃபிளாக்ஷிப் போனை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 7300mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் போனில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய பேட்டரிகளில் ஒன்றாகும். இந்த போன் 120W சூப்பர் ஃபிளாஷ் சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது, இது மிக வேகமாக சார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்கிறது. இது 165Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.78-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு மென்மையான அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இந்த போன் 16GB RAM மற்றும் 1TB சேமிப்பகத்துடன் வரும். விலை சுமார் ₹60,000 முதல் ₹70,000 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iQOO 15
iQOO தனது புதிய ஃபிளாக்ஷிப் போனை வரும் நவம்பர் 26 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இது ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 6.85-இன்ச் 2K AMOLED டிஸ்ப்ளேவை 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கொண்டுள்ளது, இது மிகவும் மென்மையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த போன் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜெனரல் 5 செயலி மற்றும் அட்ரினோ 840 GPU உடன் வருகிறது. இது ஒரு வலுவான பேட்டரி மற்றும் வலுவான செயல்திறனைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விலை ₹55,000 ஐ விட சற்று அதிகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
Lava Agni 4
இந்திய பிராண்டான லாவா, இந்த நவம்பர் மாதத்தில் தனது புதிய போனான அக்னி 4 உடன் மற்றொரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்த உள்ளது. நடுத்தர வகை நுகர்வோரை இலக்காகக் கொண்டு இந்த போன் சுமார் ₹25,000 விலையில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. லாவா அக்னி 4, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.78-இன்ச் முழு HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும். இது 4nm MediaTek Dimensity 8350 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும், இது வேகமான செயல்திறனை வழங்கும். இந்த போன் 7000mAh க்கும் அதிகமான பேட்டரி மற்றும் பின்புறத்தில் 50MP இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Realme GT 8 Pro
Realme நிறுவனம் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவில் தனது GT 8 Pro-வை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இது ஏற்கனவே Flipkart மற்றும் Realme-ன் வலைத்தளத்தில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீனாவில், இந்த போன் 6.79-இன்ச் QHD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 7000 nits வரை பிரகாசத்தை ஆதரிக்கிறது. இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது, இது மிகவும் சக்திவாய்ந்தது திறன் கொண்டது. இந்த போன் 16GB RAM, 1TB சேமிப்பு மற்றும் 120W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை சுமார் ₹60,000 என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | BSNL Recharge Plan: குறைந்த விலையில் அதிக வேலிடிட்டி: சிறந்த BSNL திட்டங்கள்
மேலும் படிக்க | மலிவான விலையில் 200MP கேமரா, DSLR தரம்: Vivo X200 Pro 5G-யில் அதிரடி ₹7000 தள்ளுபடி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ