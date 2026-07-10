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₹500 முதல் ₹2000-க்குள் இவ்வளவு பயனுள்ள Tech சாதனங்களா? இந்த 6 Gadgets-ஐ மிஸ் பண்ணாதீர்கள்!

Tech News In Tamil: குறைந்த செலவில் அதிக பயன் தரக்கூடிய 6 தொழில்நுட்ப சாதனங்களை இந்தக் கட்டுரை அறிமுகப்படுத்துகிறது. மாணவர்கள், அலுவலகப் பணியாளர்கள், வீட்டிலிருந்து வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்குநர்களுக்கு ஏற்ற மானிட்டர் ஸ்டாண்ட், வயர்லெஸ் விசைப்பலகை, மின்சார அடாப்டர், SSD உறை, சார்ஜ் செய்யக்கூடிய பேட்டரிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட் கைக்கடிகாரம் குறித்து விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 10, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:29 PM IST
₹500 முதல் ₹2000-க்குள் இவ்வளவு பயனுள்ள Tech சாதனங்களா? இந்த 6 Gadgets-ஐ மிஸ் பண்ணாதீர்கள்!
Image Credit: AI Generated | Best Tech Accessories Under Rs 2000Source: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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