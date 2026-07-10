/₹500 முதல் ₹2000-க்குள் இவ்வளவு பயனுள்ள Tech சாதனங்களா? இந்த 6 Gadgets-ஐ மிஸ் பண்ணாதீர்கள்!

Best Tech Accessories Under Rs 2000: இன்றைய டிஜிட்டல் வாழ்க்கையில், அலுவலகம், வீட்டிலிருந்து வேலை (Work From Home), கல்லூரி, ஆன்லைன் படிப்பு என அனைவருக்கும் சில சிறிய டெக் சாதனங்கள் வேலைகளை மிகவும் எளிதாக்குகின்றன. சந்தையில் நூற்றுக்கணக்கான Tech Accessories கிடைத்தாலும், அவற்றில் உண்மையில் பயனுள்ள மற்றும் பணத்திற்கு மதிப்பான (Value for Money) தயாரிப்புகளை தேர்வு செய்வது சற்று கடினம்.
சமீபத்தில் சோதனை செய்யப்பட்ட பல தயாரிப்புகளில் இருந்து, தினசரி பயன்படுத்த ஏற்ற ரூ.500 முதல் ரூ2,000 வரை கிடைக்கும் சிறந்த Tech Accessories பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் Monitor Stand முதல் Rechargeable Battery, Wireless Keyboard, SSD Enclosure, Smart Watch வரை பல பயனுள்ள சாதனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதன் சிறப்பம்சங்கள், விலை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
கணினி திரை அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு திரையை சரியான உயரத்தில் வைத்துப் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. அதற்காக ஏசர் நிறுவனத்தின் இந்த மானிட்டர் ஸ்டாண்ட் (Acer RGB Monitor Stand) சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இதமூலம் திரையை சரியான உயரத்தில் வைத்துப் பயன்படுத்துவதால் கழுத்து வலி மற்றும் முதுகு வலி குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த விசைப்பலகையின் வடிவமைப்பு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் உள்ளது. பழைய தட்டச்சு இயந்திரத்தைப் போல வட்ட வடிவிலான விசைகள் மற்றும் அழகான தோற்றம் (Vintage Typewriter Style Wireless Keyboard) இதன் சிறப்பம்சமாகும். இது எழுத்தாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்களுக்கு இது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும்.
இன்றைய காலத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல மின்னணு சாதனங்களை சார்ஜ் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. அதற்காக இந்த பல்நோக்கு மின்சார அடாப்டர் (GM Multi Plug Power Adapter) மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
எஸ்.எஸ்.டி. சேமிப்பு (SSD Enclosure) சாதனத்தை வெளிப்புற சேமிப்பாக பயன்படுத்த இந்த உறை உதவுகிறது. இது யாருக்கு தேவைப்படும் எனப்பார்த்தால், திரை வசதி அவசியம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த தயாரிப்பு பொருத்தமானது.
ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்தால் Display இல்லாத SSD Enclosure-க்கும் இதற்கும் Speed-ல் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை.
சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பேட்டரிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன. இந்த Battery-யின் சிறப்பு என்னவென்றால் தனியாக Charger தேவையில்லை. ஒவ்வொரு Battery-யிலும் நேரடியாக USB Type-C Port கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதை (USB-C Rechargeable AA Batteries) மவுஸ், விசைப்பலகை, ரிமோட், விளையாட்டு சாதனங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தலாம்.
சந்தையில் தற்போது Transparent Design கொண்ட Smart Watch-களும் கவனம் பெற ஆரம்பித்துள்ளன. அதாவது வெளிப்புறத்திலேயே உள்ளமைப்பைக் காணக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ஸ்மார்ட் கைக்கடிகாரம் (Transparent Smart Watch) வித்தியாசமான தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.
குறைந்த செலவில் அதிக பயன் தரக்கூடிய தொழில்நுட்ப சாதனங்களைத் தேடுபவர்களுக்கு இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள மானிட்டர் ஸ்டாண்ட், வயர்லெஸ் விசைப்பலகை, பல்நோக்கு மின்சார அடாப்டர் மற்றும் சார்ஜ் செய்யக்கூடிய பேட்டரிகள் மிகவும் சிறந்த தேர்வாகும். அதே நேரத்தில், கூடுதல் வசதிகள் இருப்பதற்காக மட்டும் அதிக விலை கொடுத்து வாங்காமல், உண்மையில் உங்களுக்குத் தேவையான அம்சங்களைப் பொறுத்து தேர்வு செய்வது சிறந்த முடிவாக இருக்கும். இந்த சாதனங்கள் உங்கள் வேலைத் திறனை அதிகரிப்பதோடு, அன்றாட பயன்பாட்டையும் மிகவும் எளிதாக்கும்.
இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள தயாரிப்புகள் இணையத்தில் கிடைத்த தகவல்கள், பயனர் அனுபவங்கள் மற்றும் பொதுவான தொழில்நுட்ப விவரங்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டவை. தயாரிப்புகளின் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் கிடைக்கும் நிலை காலப்போக்கில் மாறக்கூடும். எந்த தயாரிப்பையும் வாங்குவதற்கு முன் அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது விற்பனை தளத்தில் உள்ள விவரங்களை சரிபார்த்து, உங்கள் தேவைக்கேற்ப முடிவு எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுரை தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வெளியிடப்பட்டுள்ளது; குறிப்பிட்ட எந்த தயாரிப்பையும் வாங்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரையாக இதை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.