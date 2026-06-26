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'பூகம்பம் வரப்போகுது, அலர்ட்!!' வெனிசுலா நிலநடுக்கத்திற்கு முன்பே மெசேஜ் அனுப்பிய கூகிள், எப்படி?

Venezuela Earthquake Google Alert: கூகிளின் ஆண்ட்ராய்டு பூகம்ப எச்சரிக்கை அமைப்பு, பில்லியன் கணக்கான ஸ்மார்ட்போன்கள் மூலம் முதல் நில அதிர்வு அலைகளைக் கண்டறிந்து, வெனிசுலாவின் சக்திவாய்ந்த பூகம்பங்களுக்கு முன்பே சில பயனர்களை எச்சரித்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:22 AM IST
'பூகம்பம் வரப்போகுது, அலர்ட்!!' வெனிசுலா நிலநடுக்கத்திற்கு முன்பே மெசேஜ் அனுப்பிய கூகிள், எப்படி?
Image Credit: Google Alert Before Venezuela Earthquake (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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