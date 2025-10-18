அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட் + இலவச ஹாட்ஸ்டார் தரும் அட்டகாசமான ரீசார்ஜ் பிளான்கள்

Vi Unlimited Data Prepaid Plans: நீங்கள் தினமும் அதிக டேட்டாவைப் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால், கட்டாயம் இந்த செய்தியை படிக்கவும். குறிப்பாக தினசரி டேட்டா வரம்புகளைப் பற்றிய கவலை எதுவும் இல்லாமல் திட்டத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், Vi பயனர்களுக்கு சிறந்த விருப்பங்களை வழங்குகிறது. ஆம், 500 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் அன்லிமிடெட் டேட்டா ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களைப் பெறலாம். இப்போது தடையற்ற இணைய அணுகலை அனுபவிக்கவும். இந்த சிறந்த திட்டங்களின் பட்டியலைப் பார்ப்போம்.
Vi ரூ.379 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
Vi நிறுவனத்தின் இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டங்களில்) 1 மாத வேலிடிட்டி உடன் வருகிறது. பயனர்கள் வரம்பற்ற தரவு, வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMS ஆகியவற்றிலிருந்து பயனடைகிறார்கள். இந்த பேக் வரம்பற்ற 5G தரவையும் வழங்குகிறது.
Vi ரூ.398 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
Vi நிறுவனத்தின் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMS, வரம்பற்ற டேட்டா சலுகைகளை வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் JioHotstar மொபைலுக்கான சந்தாவையும் வழங்குகிறது, மேலும் வரம்பற்ற 5G டேட்டாவும் வழங்கப்படுகிறது.
Vi ரூ.408 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
இந்த Vi திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தையும், வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMSகளையும் வழங்குகிறது. ரூ. 408 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் வரம்பற்ற தரவு மற்றும் Sony Liv அணுகலை வழங்குகிறது. இந்த பேக் வரம்பற்ற 5G தரவையும் வழங்குகிறது.
Vi ரூ.419 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
இந்த திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் 100 SMS கிடைக்கும். இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் வரம்பற்ற தரவை வழங்குகிறது. ரூ. 419 திட்டத்தில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar) மொபைல் மற்றும் விஐஎம்டிவி (ViMTV) சந்தாக்களுக்கான அணுகல் அடங்கும், மேலும் வரம்பற்ற 5ஜி சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.
