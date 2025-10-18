English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட் + இலவச ஹாட்ஸ்டார் தரும் அட்டகாசமான ரீசார்ஜ் பிளான்கள்

அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட் + இலவச ஹாட்ஸ்டார் தரும் அட்டகாசமான ரீசார்ஜ் பிளான்கள்

Vi Unlimited Data Plans: உங்களுக்கு எந்த வரம்பும் இல்லாமல் அன்லிமிடெட் டேட்டா தேவைப்பட்டால், Vi அதன் பயனர்களுக்கு சிறந்த திட்டங்களை வழங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:09 PM IST
  • Vi ரூ.379 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
  • Vi ரூ.398 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
  • Vi ரூ.408 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்

Trending Photos

EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு
camera icon11
EPF
EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
camera icon12
DMK
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?
camera icon7
Virat Kohli
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?
ரூ.20 லட்சம் வீட்டுக் கடன்... கடன் முடியும்போது கையில் ரூ.24 லட்சம் - அது எப்படி?
camera icon8
Home Loan
ரூ.20 லட்சம் வீட்டுக் கடன்... கடன் முடியும்போது கையில் ரூ.24 லட்சம் - அது எப்படி?
அன்லிமிடெட் இன்டர்நெட் + இலவச ஹாட்ஸ்டார் தரும் அட்டகாசமான ரீசார்ஜ் பிளான்கள்

Vi Unlimited Data Prepaid Plans: நீங்கள் தினமும் அதிக டேட்டாவைப் பயன்படுத்தும் நபராக இருந்தால், கட்டாயம் இந்த செய்தியை படிக்கவும். குறிப்பாக தினசரி டேட்டா வரம்புகளைப் பற்றிய கவலை எதுவும் இல்லாமல் திட்டத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், Vi பயனர்களுக்கு சிறந்த விருப்பங்களை வழங்குகிறது. ஆம், 500 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் அன்லிமிடெட் டேட்டா ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களைப் பெறலாம். இப்போது தடையற்ற இணைய அணுகலை அனுபவிக்கவும். இந்த சிறந்த திட்டங்களின் பட்டியலைப் பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vi ரூ.379 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
Vi நிறுவனத்தின் இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டங்களில்) 1 மாத வேலிடிட்டி உடன் வருகிறது. பயனர்கள் வரம்பற்ற தரவு, வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMS ஆகியவற்றிலிருந்து பயனடைகிறார்கள். இந்த பேக் வரம்பற்ற 5G தரவையும் வழங்குகிறது.

Vi ரூ.398 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
Vi நிறுவனத்தின் இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMS, வரம்பற்ற டேட்டா சலுகைகளை வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் JioHotstar மொபைலுக்கான சந்தாவையும் வழங்குகிறது, மேலும் வரம்பற்ற 5G டேட்டாவும் வழங்கப்படுகிறது.

Vi ரூ.408 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
இந்த Vi திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தையும், வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMSகளையும் வழங்குகிறது. ரூ. 408 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் வரம்பற்ற தரவு மற்றும் Sony Liv அணுகலை வழங்குகிறது. இந்த பேக் வரம்பற்ற 5G தரவையும் வழங்குகிறது.

Vi ரூ.419 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம்
இந்த திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் 100 SMS கிடைக்கும். இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் வரம்பற்ற தரவை வழங்குகிறது. ரூ. 419 திட்டத்தில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar) மொபைல் மற்றும் விஐஎம்டிவி (ViMTV) சந்தாக்களுக்கான அணுகல் அடங்கும், மேலும் வரம்பற்ற 5ஜி சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | ஸ்மார்ட்போன் 'பாதி விலை' சலுகை ரத்து: ஃபிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vi unlimited data plansViprepaid PlansVi Plans

Trending News