Vi ₹719 திட்டம்: தினமும் 1GB டேட்டா, 72 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிடெட் பலன்கள்

Vi Rs 719 Cheapest Plan : Vodafone Idea (vi) தற்போது இது இந்தியாவின் முக்கிய தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். நிறுவனம் தனது கஸ்டமர்களை ஈர்க்கும் விதமாக பல வகையான ஆபர் சலுகையை வழங்கி வருகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:31 PM IST
  • Vi ரூ.719 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்
  • ₹719 திட்டத்தின் நன்மைகள்
  • வரம்பற்ற 5G டேட்டா கிடைக்கும்.

Vodafone Idea Rs 719 Cheapest Plan : Vodafone Idea (vi) தற்போது இது இந்தியாவின் முக்கிய தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். நிறுவனம் தனது கஸ்டமர்களை ஈர்க்கும் விதமாக பல வகையான ஆபர் சலுகையை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக vi நிறுவனத்தின் பல திட்டங்கள் ஏர்டெல் மற்றும் ஜியோ (Airtel and Jio) நிறுவனத்தை விட குறைந்த விலையில் இருக்கிறது. இப்போது நாம் Vi நிறுவனத்தின் ஒரு ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை பற்றி காணப் போகிறோம். அதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vodafone Idea- Vi ரூ.719 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்:

Vodafone Idea ரூ.719 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் (Prepaid Recharge Plans) பயனர்கள் தங்கள் சிம்மை செயலில் வைத்திருக்க உதவும். Vi (வோடபோன் ஐடியா) யின் ரூபாய் 719 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டத்தின் பலன்கள் சில சமயங்களில் வட்டாரத்தைப் பொறுத்து அல்லது நிறுவனத்தின் அப்டேட்களைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

Vodafone Idea ₹719 திட்டத்தின் நன்மைகள்:

அழைப்புகள் (Calls): உண்மையிலேயே வரம்பற்ற குரல் அழைப்புகள் (அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் காலிங்).

டேட்டா (Data): தினமும் 1 GB அதிவேக டேட்டா. (தினசரி வரம்பு முடிந்த பிறகு இணைய வேகம் 64 Kbps ஆகக் குறையும்).

எஸ்எம்எஸ் (SMS): தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்.

வேலிடிட்டி (Validity): 72 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.

கூடுதல் நன்மைகள்:

5G அன்லிமிடெட் டேட்டா (5G Unlimited Data): 5G நெட்வொர்க் கவரேஜ் உள்ள பகுதியில், 5G ஹேண்ட்செட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு வரம்பற்ற 5G டேட்டா கிடைக்கும்.

முன்னதாக, இந்த திட்டத்தில் 84 நாட்கள் வேலிடிட்டி, தினமும் 1.5GB டேட்டா மற்றும் Vi Hero Unlimited போன்ற கூடுதல் நன்மைகள் கிடைத்தன. ஆனால் கட்டண உயர்விற்குப் பிறகு, பழைய ₹719 திட்டம் தற்போது ₹859 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ₹719 திட்டமானது, திருத்தப்பட்ட சலுகைகளுடன் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தை ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு முன், Vi ஆப் (Vi App) அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உங்கள் வட்டாரத்திற்கான (Circle) சரியான விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

மேலும் படிக்க | வெறும் ₹7 தினசரி செலவில் BSNL-லில் 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி, 2GB டேட்டா, இலவச கால்கள்

மேலும் படிக்க | பாதி விலையில் கிடைக்கும் சாம்சங்கின் பிரீமியர் போன்: அமேசான், பிளிப்கார்ட்டில் அதிரடி

மேலும் படிக்க | குறைந்த விலையில் எக்கசக்க நன்மைகள்.. Airtel பயனர்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்

