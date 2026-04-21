Vivo போன்களின் விலை கிடுகிடு உயர்வு: Vivo T5x, V70, Y31 5G மாடல்களின் விலை இதுதான்

Vivo T5x, Vivo V70, Vivo Y31 5G : Vivo நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது பல ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விலை மாற்றம், சமீப வாரங்களில் மற்ற ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளும் இதேபோன்ற விலை உயர்வுகளைச் செயல்படுத்தி வருவதால், இந்தத் துறையில் காணப்படும். இதற்கான காரணத்தை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், நுகர்வோர் மின்னணுப் பொருட்கள் பிரிவில் விலை நிர்ணய உத்திகளைத் தொடர்ந்து பாதிக்கும் உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வு, நாணய மதிப்பு ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி அழுத்தங்கள் ஆகியவற்றுடன் இத்தகைய விலை மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் தொடர்புடையவை. அடுத்த சில மாதங்களுக்கு ஸ்மார்ட்போன் விலைகள் தொடர்ந்து உயரக்கூடும்.
இந்தியாவில் Vivo தனது ஸ்மார்ட்போன் விலைகளை ரூ. 4,000 வரை உயர்த்தியுள்ளது
தகவல் வெளியீட்டாளர் அபிஷேக் யாதவ் (@yabhishekhd) வெளியிட்ட 'X' பதிவின்படி, திருத்தப்பட்ட விலை நிர்ணயம் ஏப்ரல் 21 அன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது; இதில் பல்வேறு மாடல்களின் விலைகள் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 4,000 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த விலைகள் Vivo இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளன.
Vivo T5x போனின் அனைத்து வகைகளின் விலையும் ரூ. 4,000 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 6GB + 128GB மாடலின் விலை ரூ. 18,999-லிருந்து உயர்ந்து தற்போது ரூ. 22,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; அதேவேளையில், 8GB + 128GB மற்றும் 8GB + 256GB வகைகளின் விலைகள் முறையே ரூ. 24,999 மற்றும் ரூ. 26,999-ஆக உள்ளன.
Vivo V70 Elite போனின் 8GB + 256GB மாடலின் விலை, முன்பு இருந்த ரூ. 51,999-லிருந்து உயர்ந்து தற்போது ரூ. 55,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; அதேவேளையில், 12GB + 256GB மாடலின் விலை ரூ. 56,999-லிருந்து உயர்ந்து தற்போது ரூ. 59,999-ஆக உள்ளது. இதேபோல், Vivo V70 மாடலின் இரண்டு வகைகளிலும் ரூ. 4,000 விலை உயர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் 8GB + 256GB மாடல், முன்பு ரூ. 45,999-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரூ. 49,999-க்குக் கிடைக்கிறது; அதேபோல, 12GB + 256GB மாடலின் விலை, முன்பு ரூ. 49,999-ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 53,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Y வரிசையில், Vivo Y400 மாடலும் விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 8GB + 128GB வேரியண்ட், முன்பு ரூ. 25,999-ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 28,999-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது; அதேவேளையில், 8GB + 256GB ஆப்ஷன் முன்பு ரூ. 27,999-ஆக இருந்த நிலையில், இப்போது ரூ. 31,999-க்கு விற்கப்படுகிறது.
Vivo Y51 Pro போனின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் 8GB + 128GB மாடலின் விலை, முன்பு ரூ. 24,999-ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 27,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; அதேவேளையில், 8GB + 256GB மாடலின் முந்தைய விலை ரூ. 27,999-ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது அதன் விலை ரூ. 30,999-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இறுதியாக, Vivo Y31 5G மாடலில் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. 4GB + 128GB வகையின் விலை, முன்பு ரூ. 18,999 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 19,999 ஆக உயர்ந்துள்ளது; அதேவேளையில், 6GB + 128GB வகையின் விலை, முன்பு ரூ. 20,999 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 23,999 ஆகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 6GB + 256GB வகையின் விலை, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தற்போது ரூ. 26,999 ஆகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
