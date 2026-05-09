காஸ்லி ஆன Vivo ஸ்மார்ட்போன்கள்: Vivo Y05, Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G... லேட்டஸ் விலை இதோ

Vivo Y05, Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G: இந்தியச் சந்தையில், Vivo நிறுவனம் தனது பட்ஜெட் மற்றும் நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போன்கள் பலவற்றின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விலைப்பட்டியலின்படி, Vivo Y05, Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களின் பல்வேறு வகையினங்கள் (variants) இனி உயர்ந்த விலையில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்தப் புதிய விலை மாற்றங்கள் இன்றிலிருந்து அமலுக்கு வந்துள்ளன. மாற்றப்பட்ட விலை விவரங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Vivo ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை விவரம்:
|ஸ்மார்ட்போன்
|பழைய விலை
|தற்போதைய விலை
|Vivo Y05, 4GB RAM + 64GB
|₹12,999
|₹13,999
|Vivo Y11 5G, 4GB RAM + 64GB
|₹14,999
|₹15,999
|Vivo Y21 5G, 4GB RAM + 128GB
|₹18,999
|₹19,999
|Vivo Y21 5G, 6GB RAM + 128GB
|₹20,999
|₹23,999
Vivo Y05 விலை விவரம்
முதலில், Vivo Y05 மாடலைப் பொறுத்தவரை, இதன் 4GB RAM + 64GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வகையின் விலை, முன்பு ₹12,999 ஆக இருந்தது. தற்போது அது ₹13,999 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட இந்த மாடலின் விலையில் ₹1,000 உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டை முக்கியமாகக் கருதும் பயனர்களுக்கு ஒரு மலிவு விலை விருப்பமாக முன்னிறுத்தப்பட்டிருந்த இந்த மாடலின் விலை உயர்வு, அடிப்படை நிலை வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சற்று ஏமாற்றத்தை அளிக்கக்கூடும்.
Vivo Y11 5G
Vivo Y11 5G மாடலின் 4GB RAM + 64GB சேமிப்பக வகையின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முன்பு ₹14,999-க்குக் கிடைத்த இந்த மாடல், தற்போது ₹15,999-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, வாடிக்கையாளர்கள் இந்தச் சாதனத்தைப் பெறவும் கூடுதலாக ₹1,000 செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், இந்த மாடலின் 4GB + 128GB வகையின் விலையில் நிறுவனம் எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. அது தனது பழைய விலையான ₹17,999-க்கே தொடர்ந்து விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Vivo Y21 5G
விலை உயர்வு மிக அதிகமாகப் பதிவாகியிருப்பது Vivo Y21 5G மாடலில்தான். இதன் 4GB RAM + 128GB சேமிப்பக வகையின் விலை, முன்பு ₹18,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அது ₹19,999 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், இந்த மாடலின் விலையில் ₹1,000 உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
6GB + 128GB வகையில்தான் அனைத்து மாடல்களையும் விட மிகக் கடுமையான விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. முன்பு ₹20,999-க்குக் கிடைத்த இந்த மாடலின் புதிய விலை ₹23,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது கூடுதலாக ₹3,000 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், 8GB + 128GB சேமிப்பக வகையின் விலையும் ₹22,999-லிருந்து ₹23,999-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த மாடலின் விலையிலும் ₹1,000 உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய விலை மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து, Vivo-வின் Y-சீரிஸ் வரிசையில் வரும் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை, அவற்றின் முந்தைய விலைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வுக்குப் பின்னால் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ காரணத்தை நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், அதிகரித்து வரும் உற்பத்திச் செலவுகள், உதிரிபாகங்களின் விலைகள் மற்றும் தற்போதைய சந்தை நிலவரங்களே இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
Dimensity 6300 செயலி மற்றும் 6500mAh பேட்டரி வசதியைக் கொண்ட Vivo Y11 5G மற்றும் Vivo Y21 5G ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் சிங்கப்பூரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, ₹1,000 முதல் ₹3,000 வரையிலான இந்த விலை உயர்வு, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவது தொடர்பான முடிவுகளைப் பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டிற்குள் 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிடும் பயனர்கள் மத்தியில் இந்தத் தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படும்.
Vivo ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை உயர்வு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo Y05 விலை எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது?
Vivo Y05 -இன் 4GB RAM + 64GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வகையின் விலை, ₹12,999 -இலிருந்து ₹13,999 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
2. Vivo Y11 5G விலை எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது?
Vivo Y11 5G மாடலின் 4GB RAM + 64GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹14,999 -இலிருந்து ₹15,999 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
3 எதில் அதிக விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது?
Vivo Y21 5G, 6GB + 128GB வகையில்தான் அனைத்து மாடல்களையும் விட மிகக் கடுமையான விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.