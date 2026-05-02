Vivo S50t அதிரடி வெளியீடு: 6500mAh பேட்டரி, மிரட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் - முழு விவரங்கள்!

Vivo S50t Launched : Vivo நிறுவனம் தனது S50 வரிசையை விரிவுபடுத்தும் விதமாக, சீனாவில் 'Vivo S50t' எனும் பெயரில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, ஏற்கனவே சந்தையில் உள்ள Vivo S50 மாடலின் மறுபெயரிடப்பட்ட (rebranded) பதிப்பாகவே தோற்றம் அளிக்கிறது. இதன் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரும்பாலான தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் S50 மாடலைப் போலவே இருந்தாலும், சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் விலை நிர்ணயத்தில் சில வேறுபாடுகளைக் காண முடிகிறது. இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இப்போது காண்போம்.
Vivo S50t ஆனது 1.5K தெளிவுத்திறன் (2750 x 1260 பிக்சல்கள்) கொண்ட, 6.59-அங்குல தட்டையான AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரை 60Hz முதல் 120Hz வரையிலான மாறுபடும் புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கிறது. மேலும், இது சாதாரண பயன்பாட்டிற்கு 130Hz, கேமிங்கிற்கு 300Hz மற்றும் 2000Hz instant touch sampling rate போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. கூடுதலாக, இது HDR மற்றும் P3 பரந்த வண்ண வரம்பை (wide color gamut) ஆதரிக்கிறது.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Vivo S50t ஒரு உயர்தரமான உணர்வை வழங்குகிறது. குறிப்பிட்ட வண்ண வகையைப் பொறுத்து, இதன் தடிமன் 7.49 மி.மீ முதல் 7.59 மி.மீ வரை மாறுபடுகிறது; அதேவேளையில், இதன் எடை சுமார் 196 முதல் 197 கிராம் வரை உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மெல்லியதாகவும் எடை குறைந்ததாகவும் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், ஒரு நேர்த்தியான தோற்றத்தையும் கொண்டுள்ளது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Vivo S50t ஆனது Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 செயலியைக் கொண்டுள்ளது; இது ஒரு முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-level) அனுபவத்தை வழங்க வல்லது. இந்தத் தொலைபேசியானது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இருப்பினும், இங்கு கவனிக்கத்தக்க ஒரு முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், இதில் UFS 3.1 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பம் இடம்பெற்றுள்ளது; அதேவேளையில், Vivo S50 மாடலானது வேறொரு சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது LPDDR5X RAM உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியானது 12GB + 512GB மற்றும் 16GB + 512GB ஆகிய வகைகளில் கிடைக்கிறது.
Vivo S50t ஆனது கேமரா பிரிவிலும் ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது. இதன் பின்பக்கத்தில் மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது; இதில் 50MP முதன்மை சென்சார் (OIS வசதியுடன்), 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். முன்பக்க மற்றும் பின்பக்க கேமரா அமைப்புகள் இரண்டிற்கும் தனித்தனியான ஃபிளாஷ் வசதி வழங்கப்பட்டிருப்பது இதன் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பம்சமாகும். அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 50MP முன்பக்க கேமரா ஒன்று இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, Vivo S50t ஆனது 90W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும், 6500mAh திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது OTG ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதியையும் கொண்டுள்ளது; இருப்பினும், இதில் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி இடம்பெறவில்லை. மற்ற அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Vivo S50t ஆனது 3D அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார், இரட்டை சிம் ஆதரவு, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, USB Type-C போர்ட், X-அச்சு நேரியல் மோட்டார் மற்றும் IR ரிமோட் கண்ட்ரோல் போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது.
விலையைப் பொறுத்தவரை, Vivo S50t சீனாவில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இதன் 12GB + 512GB மாடலின் விலை 3,199 யுவான் (தோராயமாக ₹44,437) ஆகும்; அதேவேளையில், 16GB + 512GB மாடலின் விலை 3,499 யுவான் (₹48,604) ஆகும்.
