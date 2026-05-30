/Vivo S60 5G அறிமுகம்: அட்டகாசமான பேட்டரி, மாஸ் கேமரா... முழு விவரம் இதோ

Vivo S60: இன்றைய தொழில்நுட்ப அரங்கில் தனது தயாரிப்பு வரிசையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், Vivo நிறுவனம் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. உயர்தரமான வடிவமைப்பையும், சிறப்பான கேமரா அமைப்பையும் கொண்ட 'Vivo S60' என்ற ஸ்மார்ட்போனை விவோ நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்துள்ளது.
தற்போது, இந்தப் புதிய Vivo போன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்; இருப்பினும், இது பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும், அநேகமாக 'Vivo V80' என்ற பெயரில் இது இந்தியாவில் வெளியாகலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள Vivo S60-இன் விவரக்குறிப்புகள் , இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள Vivo V80 5G போனிலும் அதே அம்சங்களாகவே இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
Vivo S60 5G போன், Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது OriginOS 6 உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.
செயலாக்கத் திறனுக்காக (processing power), இந்த ஸ்மார்ட்போனில் Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த 'ஆக்டா-கோர்' (octa-core) செயலி, 4-நானோமீட்டர் உற்பத்தி செயல்முறையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இது 2.0 GHz முதல் 3.0 GHz வரையிலான அதிவேக 'கிளாக் ஸ்பீட்' (clock speeds) திறனில் இயங்கும் வல்லமை கொண்டது. கூடுதலாக, கிராஃபிக்ஸ் செயலாக்கத்திற்காக, இந்தப் புதிய Vivo 5G போனில் Adreno 735 GPU இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo S60 5G போன், 1260 x 2750 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-அங்குலத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரை, AMOLED பேனல் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது; மேலும் இது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 4320Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) வசதி மற்றும் 5000 nits உச்சபட்ச ஒளிர்வுத் திறன் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்தப் போனின் திரை, குறைந்த அளவே நீல ஒளியை (blue light) வெளியிடுவதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது. இது பயனர்கள் நீண்ட நேரம் மொபைலைப் பயன்படுத்தும்போது ஏற்படக்கூடிய கண் சோர்விலிருந்து கண்களைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது. மேலும், இந்தப் புதிய Vivo 5G போனில் '3D Ultrasonic In-display Fingerprint Sensor' தொழில்நுட்பமும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo-வின் இந்தப் புதிய 5G போன், மூன்று பின்புறக் கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மூன்று சென்சார்களுமே தலா 50 மெகாபிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்டவையாகும். S60 போனின் பின்புறப் பகுதியில், f/1.75 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது; இது 50-மெகாபிக்சல் 'பெரிஸ்கோப்' சென்சார் (f/2.65 aperture) மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் 'வைட்-ஆங்கிள்' (wide-angle) லென்ஸ் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Vivo S60 மாடலில் 50 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Vivo S60 ஆனது 100x ஜூம் (zoom) வசதியை ஆதரிக்கிறது.
பவர் பேக்கப் தேவைக்காக, Vivo S60 ஒரு வலிமையான 7200mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு, இந்தத் தொலைபேசியில் 23 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வீடியோக்களைத் தொடர்ந்து இயக்க முடியும் என்று Vivo நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. Vivo S60 5G தொலைபேசியானது 90W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிப்பதுடன், 'ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்' (reverse charging) வசதியையும் கொண்டுள்ளது.
Vivo S60 5G அம்சங்கள் சுருக்கமாக...
|Vivo S60 5G அம்சம்
|விவரம்
|செயலாக்கம்
|Android 16 இயங்குதளம், Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 சிப்செட்
|திரை
|1260 x 2750 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-அங்குலத் திரை
|கேமரா
|மூன்று பின்புறக் கேமராக்கள்
|பேட்டரி
|7200mAh பேட்டரி
|விலை
|
12GB RAM + 256GB சேமிப்பகம்: ₹50,000
12GB + 512GB சேமிப்பகம்: ₹56,000
16GB RAM + 512GB சேமிப்பகம்: ₹62,000
Vivo S60 Vitality Edition ஆனது 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை 2,899 யுவான். இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ₹41,000 ஆகும். அதேவேளையில், 12GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பகத்தைக் கொண்ட இதன் உயர்நிலை மாடல் 3,499 யுவான் விலையில் அறிமுகமானது. இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ₹49,000 ஆகும்.
இந்த விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளிவந்தது முதல், இந்திய பயனர்கள் Vivo S60 5G ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.