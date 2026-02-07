English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vivo T4 Ultra 5G: Flipkart காதலர் தின விற்பனையில் அதிரடி தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Vivo T4 Ultra 5G: பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில், விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனுக்கு பெரிய அளவில் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனின் அம்சங்கள், விலை, இதில் கிடைக்கும் தள்ளுபடி என அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:07 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில், விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனுக்கு பெரிய அளவில் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.
  • விற்பனையில் இதற்கு கிடைத்துள்ள பெரும் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இதன் விலை வெறும் ₹34,999 இல் இருந்து தொடங்குகிறது.
  • முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Vivo T4 Ultra 5G: Flipkart காதலர் தின விற்பனையில் அதிரடி தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Vivo T4 Ultra 5G: விவோ T4 அல்ட்ரா போன் ஜூன் 18, 2025 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது சக்திவாய்ந்த மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 9300+ செயலியைக் கொண்ட ஒரு முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இது 50 MP டிரிபிள் கேமரா அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது மற்றும் 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 5500 mAh பேட்டரி பேக்குடன் வருகிறது. அதனுடன், இந்த போன் 12 GB வரை ரேம் மற்றும் 512 GB வரை உள்ளக சேமிப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. 

Flipkart Valentine’s Sale

பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில், விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனுக்கு பெரிய அளவில் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனின் அம்சங்கள், விலை, இதில் கிடைக்கும் தள்ளுபடி என அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம். மிக முக்கியமான விஷயம், பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில் இதற்கு கிடைத்துள்ள பெரும் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இதன் விலை வெறும் ₹34,999 இல் இருந்து தொடங்குகிறது.

Vivo T4 Ultra 5G: பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில் சமீபத்திய தள்ளுபடிகள் மற்றும் சலுகைகள்

பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில் விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனுக்கு பெரும் விலை குறைப்பு கிடைக்கிறது. இதில் இதன் விலை வெறும் ₹34,999 இல் இருந்து தொடங்குகிறது. விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போன் ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் ₹40,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையில் கிடைத்த பெரும் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, இந்த போன் தற்போது வெறும் ₹35,999 விலையில் கிடைக்கிறது. 

Vivo T4 Ultra 5G: கேஷ்பேக் கிடைக்கும்

மேலும், பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் அல்லது பிளிப்கார்ட் எஸ்பிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால், இந்த போனுக்கு ₹2,747 கேஷ்பேக் விருப்பமும் கிடைக்கிறது. உங்களிடம் HDFC வங்கி கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு இருந்தால், ₹1,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம். மேலும், உங்களிடம் முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்த பணம் இல்லையென்றால், நீங்கள் இந்த போனை மாதாந்திரம் வெறும் ₹5,823 இல் தொடங்கும் வட்டியில்லா EMI திட்டத்திலும் வாங்கலாம். இந்தத் தொகையை நீங்கள் 6 மாதங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டும்.

Vivo T4 Ultra 5G: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்

விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போனின் பின்புறத்தில், ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனுடன் கூடிய 50 MP சோனி IMX921 முதன்மை சென்சார், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50 MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 8 MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. முன்புறத்தில், ஆட்டோ ஃபோகஸுடன் கூடிய 32 MP செல்ஃபி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த போன் 5500 mAh பெரிய பேட்டரி திறனையும் கொண்டுள்ளது மற்றும் 90W ஃபிளாஷ் சார்ஜ் வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

Vivo T4 Ultra 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் வடிவமைப்பு

விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.67-இன்ச் 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 5000 நிட்ஸ் வரை உள்ளூர் உச்ச பிரகாசம் மற்றும் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்த போன் IP64 தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் தரத்தையும் அலுமினிய ஃபிரேமையும் கொண்டுள்ளது. இது 5G, Wi-Fi 7, புளூடூத் 5.4, NFC, அகச்சிவப்பு போர்ட் மற்றும் USB டைப்-சி போர்ட்டை ஆதரிக்கிறது.

Vivo T4 Ultra 5G: செயல்திறன்

விவோ T4 அல்ட்ரா 5G போன் சக்திவாய்ந்த மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9300+ SoC சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 8 GB அல்லது 12 GB ரேம் மற்றும் 256 GB அல்லது 512 GB UFS 3.1 உள்ளக சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 அடிப்படையிலான ஃபன்டச் OS 15-ல் இயங்குகிறது. இதில் சர்க்கிள் டு சர்ச், AI எரேஸ் மற்றும் AI நோட் அசிஸ்ட் போன்ற AI அம்சங்கள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A07 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | Tecno Pova Curve 2 5G: பிப்ரவரி 13 அறிமுகம்... விலை, வடிவமைப்பு, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

