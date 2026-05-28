/அசுர பேட்டரியுடன் வரும் Vivo T5 Lite 5G! Vivo T4 Lite-ஐ விட இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷல்?

Vivo T5 Lite: கடந்த ஆண்டு, Vivo நிறுவனம் தனது பெரிய பேட்டரி வசதி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனான Vivo T4 Lite-ஐ இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சாதனம் 6000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா மற்றும் 8GB RAM ஆகிய அம்சங்களுடன் வெளியானது. தற்போது இந்நிறுவனம், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த தலைமுறை மாடலான Vivo T5 Lite-ஐ அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதையும் அந்நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், வரவிருக்கும் இந்த Vivo 5G போன் ஒரு சான்றிதழ் இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியல், அந்தப் போனின் பெயர் மற்றும் அதன் சார்ஜிங் திறன்கள் குறித்த விவரங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
Vivo T5 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் Google Play Console-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் இந்த Vivo சாதனம், V2553 மற்றும் V2557 ஆகிய மாதிரி எண்களுடன் அந்தச் சான்றிதழ் தளத்தில் தோன்றியுள்ளது. இந்தப் பட்டியல், சாதனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் பெயரையும் (marketing name) வெளிப்படுத்தியுள்ளது; அது "Vivo T5 Lite 44W 5G" என்பதாகும். Google Play Console-இல் இந்தப் போனின் முழுமையான விவரக்குறிப்புகள் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், Vivo T5 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் 44W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் சந்தையில் அறிமுகமாகும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Vivo T5 Lite 5G: லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
|Vivo T5 Lite 5G அம்சம்
|விவரம் (அனுமானம்)
|அறிமுகம்
|விரைவில்
|மாதிரி எண்கள்
|V2553 மற்றும் V2557
|பேட்டரி
|6500mAh பேட்டரி
|விலை
|₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில்
Vivo T5 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் 44W அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவுடன் வெளியாகும் என்பதை அந்தப் பட்டியலே உறுதி செய்துள்ளது. பேட்டரி திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த Vivo 5G ஸ்மார்ட்போன் 6500mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமாகக்கூடும் என்று கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இதே வரிசையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போன்தான், 9020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன், இந்நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரி வசதியைக் கொண்ட மாடலாகத் திகழ்கிறது. Vivo T4 Lite-ஐப் பொறுத்தவரை, இது 6000mAh பேட்டரி மற்றும் 15W சார்ஜிங் ஆதரவுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
Vivo தனது புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை மிலிட்டரி கிரேடிலான நீடித்து உழைக்கும் தன்மையுடன்' (military-grade durability) அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதே சிறப்பம்சத்தை, விரைவில் வெளியாகவுள்ள Vivo T5 Lite மாடலிலும் நாம் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 5G மொபைல், SGS சான்றிதழ் பெற்ற 'கீழே விழுந்தாலும் சேதமடையாத' (drop-resistant) வடிவமைப்போடு அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளது; தரையில் விழுந்தாலும் சாதனம் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்கும் வகையில், IP65 தரச்சான்றிதழுடன் இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகக்கூடும். கசிந்த தகவல்களின்படி, Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் 'Wave Blue' மற்றும் 'Twilight Shadow' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு வரும்.
Vivo T5 வரிசையில் இதுவரை Vivo T5x 5G மற்றும் Vivo T5 Pro 5G ஆகிய இரண்டு ஸ்மார்ட்போன் மாடல்கள் மட்டுமே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வரிசையில் மூன்றாவது மாடலாக Vivo T5 Lite வெளியாகவுள்ளது. இது இதற்கு முந்தைய மாடல்களை விடக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் வகையில் இருக்கும். Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போன் ₹29,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகமான நிலையில், Vivo T5x ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுக விலை ₹18,999 ஆக இருந்தது. இந்தக் களநிலவரத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, விரைவில் வெளியாகவுள்ள Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போன், ₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்குமொரு 5G ஸ்மார்ட்போனாக அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமானதே.
Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போன் குறைந்த விலையில், நேர்த்தியான அம்சங்களை அளிக்கும் என நம்பப்படுவதால், இதன் அறிமுகத்திற்காக பயனர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.