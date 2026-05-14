/Vivo T5 Lite இந்த மாதமே அறிமுகம்: விலை, கேமரா... முக்கிய அம்சங்கள் லீக்!!

Vivo T5 Lite Launch: புதிய Vivo ஸ்மார்ட்போன் இந்த மாதத்திலேயே இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. Vivo T5 Lite, மே மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Vivo T5 Lite Launch: வீவோ போன் ரசிகர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. புதிய Vivo T5 Lite குறித்த தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த போன் பற்றிய சில குறிப்புகள் கசிந்துள்ளன. Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போனின் சில விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் இந்தியாவில் அதன் அறிமுகம் பற்றிய முக்கிய விவரங்கள் வெளிவத் தொடங்கியுள்ளன. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ் Vivo T5 Lite தொடர்பான இந்தப் புதிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். கசிந்த தகவலின்படி, இந்தப் புதிய Vivo ஸ்மார்ட்போன் இந்த மாதத்திலேயே இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. Vivo T5 Lite, மே மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் மூலம், இன்னும் சில நாட்களிலேயே நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த டீசர்களை வெளியிடத் தொடங்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம். Vivo T5 Lite ஒரு 5G ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும் என்றும், இதன் விலை சுமார் ₹14,000-₹18,000ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என்றும் கணிக்கப்படுகின்றது.
கசிந்த தகவலின்படி, Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 6300 அல்லது Dimensity 6400 ஆகிய சிப்செட்களில் ஒன்றைக்கொண்டு அறிமுகமாகவுள்ளது. இவை இரண்டுமே பட்ஜெட் விலையிலான செயலிகள் ஆகும். பொதுவாக, மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே இத்தகைய செயலிகள் இடம்பெறுவது வழக்கம். Vivo T5 வரிசையில் ஏற்கனவே உள்ள மாடல்களைப் பார்க்கும்போது, Vivo T5x 5G ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலியில் இயங்குகிறது. அதேவேளையில், Vivo T5 Pro ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo T5 Lite 5G குறித்துக் கசிந்துள்ள பிற தகவல்கள் மற்றும் ஊடக அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இந்த ஸ்மார்ட்போன் SGS-இன் 'ஃபைவ்-ஸ்டார்' தரச்சான்றிதழுடன் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கீழே விழுந்தாலோ அல்லது கற்கள் போன்ற கடினமான பரப்புகளில் மோதினாலோ ஏற்படும் சேதத்தைத் தடுக்கும் வகையில், மிலிட்டரி கிரேட் தர உறுதியான வடிவமைப்புடன் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், IP64 தரமதிப்பீட்டுடன் இந்தச் சாதனம் அறிமுகமாகவுள்ளது.
கசிந்த தகவல்களின் படி, Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போன் 'Wave Blue' மற்றும் 'Twilight Shadow' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு வரக்கூடும். அத்துடன், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கும்.
Vivo T5 Lite எதிர்பார்ப்புகள்:
|அறிமுகம்
|மே மாதத்தின் கடைசி வாரம்
|வடிவமைப்பு
|மிலிட்டரி கிரேட் தர உறுதியான வடிவமைப்பு
வண்ண வகைகள்
|'Wave Blue' மற்றும் 'Twilight Shadow'
|சிப்செட்
|Snapdragon 7s Gen 4
கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T4 Lite ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த தலைமுறை மாடலாக (successor), Vivo T5 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் தற்போது களமிறங்கவுள்ளது. T4 Lite மாடல் ₹9,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 4GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதியைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மொபைல் சாதனம் MediaTek Dimensity 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசி, 'வாட்டர்டிராப் நாட்ச்' (waterdrop notch) கொண்ட 6.74-அங்குல HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 90Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 1000 nits உச்ச பிரகாசத்தை வழங்குகிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, vivo T4 Lite மாடலில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு மற்றும் 5-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. போதுமான பேக் அப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த 5G தொலைபேசியில் 6000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 15W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தின் ஆதரவைப் பெறுகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட vivo மாடல், MIL-STD-810H இராணுவத் தரச் சான்றிதழ் பெற்ற கட்டமைப்பையும், IP64 தரவரிசையையும் கொண்டுள்ளது.
இந்தத் தொடரின் அடுத்த 5G தொலைபேசியாக வரவிருக்கும் vivo T5 Lite மாடலின் விவரக்குறிப்புகள், தற்போதைய மாடலுடன் ஒப்பிடுகையில் எந்த அளவிற்கு மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என்பதைக் காண அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
Vivo T5 தொடரில் மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் ஸ்மார்ட்போன் பற்றிப் பேசுகையில், அந்தச் சிறப்பு Vivo T5x மாடலுக்கே உரியது. இது கடந்த மார்ச் மாதம் ₹18,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த மொபைல் சாதனம் MediaTek Dimensity 7400 Turbo ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த vivo 5G தொலைபேசியில் 7200mAh மின்கலன் இடம்பெற்றுள்ளதுடன், 44W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், vivo T5x மாடலில் 'ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்' (reverse charging) வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
vivo T5x 5G மாடலானது, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட 6.76-அங்குல Full HD+ LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்படங்களை எடுக்க, இது 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பையும், அதனுடன் 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவையும் வழங்குகிறது. vivo T5x 5G மாடலானது MIL-STD-810H மிலிட்டரி கிரேட் தரச் சான்றிதழ் பெற்ற கட்டமைப்பைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது IP69+ தரவரிசையையும் பெற்றுள்ளது.
தற்போது Vivo T5 Lite குறித்த தகவல்கள் கசிந்துள்ள நிலையில், இதன் அறிமுகத்திற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
Vivo T5 Lite பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. Vivo T5 Lite இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
Vivo T5 Lite மே மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகம் ஆகலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
2. Vivo T4 Lite எந்த விலையில் அறிமுகம் ஆனது?
Vivo T4 Lite மாடல் ₹9,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
3. Vivo T5 Lite விலை என்னவாக இருக்கும்?
Vivo T5 Lite ஸ்மார்ட்போனின் விலை சுமார் ₹14,000-₹18,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என்றும் கணிக்கப்படுகின்றது.